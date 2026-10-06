לפני שבוע התקבלה הידיעה שמיילי סיירוס חיכתה לה: Bass Persuades, האלבום העשירי והחדש שלה (שהוא גם הראשון בלייבל אטלנטיק אחרי שעזבה את סוני), הגיע למקום הראשון במצעד האלבומים של בילבורד. חלפו 13 שנים מאז שזה קרה בפעם האחרונה: אז, עם האלבום Bangerz, סיירוס לא רק התקבעה כאחת מכוכבות הפופ הגדולות בעולם, אלא כמי שהשלימה את המעבר מכוכבת ילדים סמי-חסודה לסופרסטארית שלא נרתעת מהופעות פרובוקטיביות ושירים על חוויות של סקס ו-MDMA.

גלריה מיילי סיירוס בהשקת האלבום החדש ( צילום: Kevin Mazur/Getty Images for Atlantic Records )

אלא שהנרטיב של ״סגירת מעגל״ הוא הרבה יותר מתעתע. ראשית, סיירוס ״כבשה״ את הפסגה עם נתונים משוקללים של מכירות והזרמות השווים ל-61,000 יחידות של האלבום. לשם השוואה, האלבום Endless Summer Vacation מ-2023 הגיע ל- 119,000 יחידות בשבוע הראשון - וזה הספיק לו רק למקום השלישי.

אז גם האלבום לווה בלהיט ענק, Flowers, שהגיע למקום הראשון במצעד האמריקני, חרך את שירותי הסטרימינג וגם הניב לה גראמי בקטגוריה היוקרתית של סינגל השנה. באלבום החדש, לעומת זאת, השיר שפותח אותו ונושא את שם האלבום יצא כסינגל והגיע למקום ה-35 בלבד בארה״ב. לפי המומנטום בשירותי הסטרימינג, לא נראה שהוא צובר חיים משל עצמו ובטח שלא תנופה לקראת מיקום גבוה יותר. בהינתן שזאת שנה חלשה במיוחד במצעדים - המקום הראשון בארה״ב מתנחל שם כבר חצי שנה - זמרת עם רזומה הלהיטים של סיירוס הייתה יכולה לצפות שהבס שלה יהיה קצת יותר משכנע.

הדרמה של אחורי הקלעים

העשור האחרון בקריירה של סיירוס היה הכול מלבד יציב: היא אמנם הבינה בהקדם את הרנסנס של הקאנטרי בארה״ב עם האלבום Younger Now והלהיט ״מאליבו״, רק כדי לחתוך לרוק באלבום לאחר מכן בהצלחה חלקית ומשם שוב לפופ עם ההתפוצצות של Flowers ואז לבעוט בה עם האלבום Something Beautiful, שיצא ביוני 2025 והביצועים המאכזבים שלו מסבירים מדוע סיירוס מיהרה להוציא אלבום נוסף כעבור קצת יותר משנה.

איפה נואה ובילי ריי סיירוס? ברנדי, מיילי וטיש סיירוס בטקס קבלת הכוכב של מיילי ( צילום: Emma McIntyre/Getty Images )

בינתיים, מאחורי הקלעים, התחוללה דרמה משפחתית: ב-2022 אביה של סיירוס, כוכב הקאנטרי בילי ריי, נפרד מאמא שלה טיש, אחרי שלושה עשורים ביחד. האירוע, כך פורסם, הוביל למתיחות בתוך המשפחה, שאחד הביטויים הפומביים שלה היה השמטת שמו של אביה מנאום התודה של סיירוס בטקס הגראמי שבו זכתה על Flowers. סיירוס עצמה הודתה שהתגובה הראשונית שלה לא הייתה רגועה במיוחד, אך בהמשך - כעבור כמעט שלוש שנים - הגיעה התעשתות והשלמה: אמא שלה נישאה לשחקן דומיניק פרסל (לנצח האסיר שאחיו נחלץ להציל אותו ב״נמלטים״) ואביה בזוגיות עם הדוגמנית אליזבת הארלי. ״אני נוהגת כמו אדם בוגר בנוגע לזה״, אמרה סיירוס במאי 25׳, אחרי שהודתה ש״לקחתי את הכאב של אמא שלי כאילו היה שלי״. מחוות הפיוס של סיירוס כלפי אביה הייתה השיר Secrets, שבו השתתפו לינדזי בקינגהם ומיק פליטווד מההרכב פליטווד מק, שאהוב על האב במיוחד.

אולם ניכר שהטלנובלה לא באמת הסתיימה: את הקמפיין של האלבום הנוכחי השיקה סיירוס בהחלטה להשמיט את שם משפחתה מהופעותיה הפומביות: כיום היא פשוט ״מיילי״. אביה, שהבין היטב איך מהלך נראה מבחוץ על רקע הדיווחים השונים, הגיב בפוסט שבו בירך את בתו על “התפתחות טבעית עבור סופרסטארית אגדית ואייקון״. אולי אם היה מוסיף עוד סופרלטיב זה היה נשמע אפילו פחות אמין.

בנוסף, האלבום החדש של סיירוס כולל את השיר Innocent Ways, שנשמע כאילו הוא עוסק באחותה הצעירה, נואה, והתלאות שעוברות עליה. ״אני מאחלת לאחותי טוב יותר״, שרה סיירוס, ״היא מתקשרת אליי רק כשמאוחר בלילה והיא מסטולית/ המוח שלה מסתחרר/ שמונה לילות רצוף״. מעניין איך תישמע שיחת הטלפון הבאה ביניהן.

העתיד מבטיח?

למרות התהפוכות בחייה, האלבום הראשון של סיירוס בתור ״מיילי״ לא חושף פנים חדשות וגם לא חזון יצירתי יוצא דופן, על אף הניסיון להתנסות בצליל מעט יותר מתכתי ותעשייתי ופחות מתקתק. בדומה לאלבום Plastic Hearts מ-2020, גם Bass Persuades מדיף ניחוח קל של מלאכותיות וחוסר מקוריות, עם שירים שמהדהדים את ליידי גאגא של האלבום האחרון (Bass Persuades) ואת Manchild של סברינה קרפנטר (Neon Signs).

לעומת זאת, Different Religion הוא השיר הכי מעניין שסיירוס הוציאה מזה שנים, ושיתוף הפעולה שלה עם קול היידן, הסולן המהפנט של הרכב האינדי האקספרימנטלי Model/Actriz, מעיד גם על טעם טוב וגם על יכולת ליישם אותו במגרש שלה. חבל שלא ניתן לומר זאת על יתר האלבום, שנשכח די במהרה.

ובכל זאת, ייתכן שהפאזה הנוכחית של סיירוס היא הגשר שבצדו השני מחכים גם דברים טובים: היא עדיין שם בולט בבורסת המועמדים והמועמדות להופיע בסופרבול השנה, שייערך בקליפורניה, ושתי הופעות שלה בלוס אנג׳לס בשבוע הבא מעוררות תהייה האם בכל זאת תצא להופיע בצורה יותר מסודרת, כחמש שנים אחרי סוף הטור האחרון שלה.