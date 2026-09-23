טריילר ראשון ל"הדרך של נועה", הטלנובלה המוזיקלית בכיכובה של נועה קירל, נחשף היום (רביעי) - יחד עם תאריך הבכורה הרשמי: 9 באוקטובר. הסדרה תעלה באמזון פריים וידאו ברחבי אמריקה הלטינית, ובמקביל תשודר בערוץ América TV בארגנטינה ובפרו.

טריילר ראשון ל"הדרך של נועה", הטלנובלה המוזיקלית בכיכובה של נועה קירל, נחשף היום (רביעי) - יחד עם תאריך הבכורה הרשמי: 9 באוקטובר. הסדרה תעלה באמזון פריים וידאו ברחבי אמריקה הלטינית, ובמקביל תשודר בערוץ América TV בארגנטינה ובפרו.

טריילר ראשון ל"הדרך של נועה", הטלנובלה המוזיקלית בכיכובה של נועה קירל, נחשף היום (רביעי) - יחד עם תאריך הבכורה הרשמי: 9 באוקטובר. הסדרה תעלה באמזון פריים וידאו ברחבי אמריקה הלטינית, ובמקביל תשודר בערוץ América TV בארגנטינה ובפרו.

הסדרה, שצולמה כולה בארגנטינה ושמה בספרדית El Camino De NOA, כוללת 24 פרקים בני כחצי שעה. במרכזה מלצרית צעירה בגילומה של קירל, שמתמודדת עם שברון לב ומצטרפת ללהקה בתחילת דרכה בהובלת טומי, אותו מגלם הכוכב הארגנטינאי אגוסטין ברנסקוני.

הסדרה, שצולמה כולה בארגנטינה ושמה בספרדית El Camino De NOA, כוללת 24 פרקים בני כחצי שעה. במרכזה מלצרית צעירה בגילומה של קירל, שמתמודדת עם שברון לב ומצטרפת ללהקה בתחילת דרכה בהובלת טומי, אותו מגלם הכוכב הארגנטינאי אגוסטין ברנסקוני.

הסדרה, שצולמה כולה בארגנטינה ושמה בספרדית El Camino De NOA, כוללת 24 פרקים בני כחצי שעה. במרכזה מלצרית צעירה בגילומה של קירל, שמתמודדת עם שברון לב ומצטרפת ללהקה בתחילת דרכה בהובלת טומי, אותו מגלם הכוכב הארגנטינאי אגוסטין ברנסקוני.