טריילר ראשון ל"הדרך של נועה", הטלנובלה המוזיקלית בכיכובה של נועה קירל, נחשף היום (רביעי) - יחד עם תאריך הבכורה הרשמי: 9 באוקטובר. הסדרה תעלה באמזון פריים וידאו ברחבי אמריקה הלטינית, ובמקביל תשודר בערוץ América TV בארגנטינה ובפרו.
הסדרה, שצולמה כולה בארגנטינה ושמה בספרדית El Camino De NOA, כוללת 24 פרקים בני כחצי שעה. במרכזה מלצרית צעירה בגילומה של קירל, שמתמודדת עם שברון לב ומצטרפת ללהקה בתחילת דרכה בהובלת טומי, אותו מגלם הכוכב הארגנטינאי אגוסטין ברנסקוני.
לצד הטריילר נחשף היום גם MÍRAME ASÍ, דואט של קירל וברנסקוני מתוך הסדרה. השיר הוא חלק מפסקול מקורי שילווה את "הדרך של נועה" ויכלול תשעה שירים בביצוע כוכבי הסדרה.
ערוץ América TV, שבו תשודר הסדרה בארגנטינה ובפרו, זמין לכ-65 מיליון צופים. את המכירות הבינלאומיות של "הדרך של נועה" תוביל חברת SIPUR, השותפה בהפקה לצד יאיר דורי.