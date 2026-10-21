תביעת הענק נגד מרגלית צנעני על ידי מנהלה ב-14 השנים האחרונות, ינאי רטפן: בתביעה שהוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, מועלות טענות קשות של רטפן נגד צנעני ובהן מתוארת אלימות פיזית לכאורה, יחס משפיל לכאורה, דרישה לשקר עבורה ופיטורים שלא כדין. סכום התביעה עומד על למעלה משלושה מיליון שקלים.

גלריה מרגלית צנעני ( צילום: ענת מוסברג )

אחת הטענות החמורות בכתב התביעה נוגעת להתנהלותה של מרגול במהלך המלחמה, כאשר לטענת רטפן, חייל שנפצע קשה ביקש שתגיע לבקר אותו בבית החולים. לפי כתב התביעה, "ביום 17 באוקטובר 2023 הגיעה אליו פנייה מבית החולים תל השומר: חייל פצוע קשה, שידו נקטעה, ביקש שמרגול תבקר אותו".

בהמשך נטען: "באותם ימים, כשהוצע לה להתנדב ולהופיע, ענתה 'ינאי עובד על זה', ובפועל הנחתה אותו, בעל פה, להתחמק מכל בקשות ההתנדבות, ולכן נדרש להשיב בשמה שאינה פנויה". ולפי כתב התביעה גם במקרה הזה השיב: "'אמרתי שאת בצפון'", מה שלטענתו היה הנוסח הקבוע שהנחתה אותו למסור בכל פעם שלא רצתה ליטול חלק בפעילות".

מקרה נוסף שמתואר בתביעה נוגע למסיבת יום הולדתה של הדוגמנית ומנחת הטלוויזיה בר רפאלי, שבה הייתה הזמרת אמורה להופיע ביוני 2022. לטענת מנהלה לשעבר, הוא נאלץ לשקר לרפאלי ולאמה ציפי על הסיבה שבגללה הזמרת לא הגיעה להופעה.

"המחיר של השקרים היה תמיד שלו", נכתב בתביעה. "מרגול הייתה אמורה להופיע במסיבת יום ההולדת של בר רפאלי, אירוע של כ-200 מוזמנים שסוקר בתקשורת". רטפן מתאר כי "הגיע לאסוף אותה מביתה ומצא אותה במצב שלא איפשר לה להופיע, מצב שאינו מחלה, שיפורט בתצהירו בהרחבה".

עוד נכתב: "הם הגיעו עד סמוך למקום האירוע, חוות רונית, ולא נכנסו. הנגנים, רונן רחמני, מרקו כהן וגיא נחמיאס, היו במקום, המשפחה, המפיקה והאורחים המתינו, ומרגול ביקשה מן התובע לשקר על מצבה. הוא שיקר לבר רפאלי, לאמה, למפיקה ולנגנים". רטפן מתאר באמצעות בא כוחו כי ציפי רפאלי לא סלחה לו על כך במשך שנים. "כך נשרף שמו, פעם אחר פעם, אצל מי שמרגול שלחה אותו לשקר להם".

"נעצה את ציפורניה בזרועו"

לצד הטענות על הדרישה לשקר, מעלה רטפן בכתב התביעה גם טענות לאלימות פיזית מצד מרגול כלפיו. לפי התביעה, שני אירועים התרחשו בקיץ 2025, בזמן שנסעו יחד ברכב לאחר הופעות במהלך קיץ 2025.

בכתב התביעה נטען שהאירועים התרחשו בעת שרטפן נוהג ומרגול "ישבה לצדו ברכב, בדרך מהופעה שלה, נעצה את ציפורניה בזרועו בפעם הראשונה, בנתיבי איילון דרומה, אחרי מחלף רוקח, ביקש ממנה התובע לצלם סרטון קצר המזמין את עובדי החברה שהזמינה הופעה, כמקובל בענף; היא צעקה עליו, ובשיא הצעקות נעצה את ציפורניה בזרועו".

מרגול ( צילום: רז גרוס )

על האירוע השני נכתב: "בפעם השנייה, במנהרת בגין בתל אביב, צעקה עליו, כדרכה, והוא כבר אינו זוכר על מה, רק את העלבון. כשהעז להפנות את תשומת לבה למה שהיא עושה, ענתה לו: 'אתה בוחר להתווכח איתי? אני כמו אמא שלך'". בתביעה נטען עוד כי רטפן המשיך לנהוג ולא סיפר לאיש על האירועים. "הוא לא עצר את הרכב, לא ירד ולא השיב. הוא המשיך לנהוג, הביא אותה ליעדה, ולמחרת התייצב לעבודה כרגיל". עוד נכתב: "הוא לא סיפר לאיש, גם לא לאמו, שהרגישה בקולו באותו ערב שמשהו אינו כשורה".

לפי כתב התביעה, גם יחסיה של מרגול כלפי עורכת הדין שני אילוז, שנחשבת לחברתה הקרובה, מוזכרים בטענותיו של רטפן. לדבריו, כאשר אילוז התמודדה לראשות עיריית טבריה בשנת 2023 וביקשה שמרגול תופיע באירוע תמיכה בה, הזמרת לא רצתה להגיע.

"מרגול לא רצתה לנסוע עד טבריה, ודאי שלא בחינם ולא במחיר של חברים, והורתה לתובע להפיל את הבקשה ולנקוב במחיר מלא. התובע עשה כדבריה, וההופעה לא התקיימה", נכתב.

עוד טוען רטפן כי לאורך השנים דרשה ממנו מרגול להיות זמין בכל שעות היממה ולהפסיק לעבוד עם אמנים אחרים. לדבריו, בנובמבר 2021 הציבה בפניו אולטימטום, שבעקבותיו עזב את עבודתו אצל הזמר מאור אדרי והקדיש את זמנו באופן בלעדי לניהולה.

בכתב התביעה נטען כי הדברים הגיעו לשיאם ב-9 באפריל 2026, כאשר מרגול ביקשה לבטל את השתתפותה בהופעה עם דודו טסה בפסטיבל הגיטרה באילת. לדבריו, לאחר שנים שבהן נדרש למסור בשמה הסברים לא נכונים, החליט הפעם לסרב ולהודיע כי אם היא מבקשת לבטל את ההופעה, עליה לעשות זאת בעצמה.

מאותו יום, לטענתו, ניתקה עמו מרגול את הקשר, בלי שימוע ובלי הודעת פיטורים מסודרת, זאת לאחר כמעט 15 שנות עבודה משותפת. בכתב התביעה הוא דורש להכיר בו כעובד שכיר בתקופת עבודתו הבלעדית עבורה, לשלם לו זכויות סוציאליות ופיצויים בגין פיטורים שלא כדין, וכן עמלות על הופעות שסגר עבורה ולא שולמו לו, לטענתו.