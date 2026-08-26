"מונית הכסף" החלה את דרכה על המסך בישראל עוד בימי ערוץ 22, אי שם ב-2007, ושודרה לסירוגין. עם הזמן פחת מעמדה של התוכנית בלוח השידורים, עד שבקשת ובהפקה החליטו להיפרד.