אסי ישראלוף הוא המנחה החדש של "מונית הכסף", שעברה דירה ותשודר בערוץ 13.
ישראלוף יחליף את עידו רוזנבלום שהנחה את התוכנית במשך שמונה עונות.
"מונית הכסף" החלה את דרכה על המסך בישראל עוד בימי ערוץ 22, אי שם ב-2007, ושודרה לסירוגין. עם הזמן פחת מעמדה של התוכנית בלוח השידורים, עד שבקשת ובהפקה החליטו להיפרד.
התוכנית עברה לערוץ 13, וכעת כאמור הוחלט על המנחה החדש. אגב, זו לא הפעם הראשונה שישראלוף מנחה תוכנית בערוץ, אחרי שהוביל לזמן קצר את העונה הראשונה של "האח הגדול" בערוץ לצידם של עופר שכטר ולירון ויצמן.
בקרוב ייצא ישראלוף עם המונית החדשה לכבישי ישראל, שם יפגוש את הנוסעים שינסו לענות נכון על השאלות ולזכות בכסף.