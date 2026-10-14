גיינור נולדה ב-1943 בניוארק שבניו ג'רזי וגדלה במשפחה ענייה יחסית, עם שישה אחים ואחות אחת. אחיה הופיעו כזמרים, אבל לה לא הרשו לשיר מול קהל. היא פרצה ב-1974 עם גרסת דיסקו ל-Never Can Say Goodbye של הג'קסון 5.

גיינור נולדה ב-1943 בניוארק שבניו ג'רזי וגדלה במשפחה ענייה יחסית, עם שישה אחים ואחות אחת. אחיה הופיעו כזמרים, אבל לה לא הרשו לשיר מול קהל. היא פרצה ב-1974 עם גרסת דיסקו ל-Never Can Say Goodbye של הג'קסון 5.

גיינור נולדה ב-1943 בניוארק שבניו ג'רזי וגדלה במשפחה ענייה יחסית, עם שישה אחים ואחות אחת. אחיה הופיעו כזמרים, אבל לה לא הרשו לשיר מול קהל. היא פרצה ב-1974 עם גרסת דיסקו ל-Never Can Say Goodbye של הג'קסון 5.