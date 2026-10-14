גלוריה גיינור תשוב לישראל ותופיע בהיכל התרבות בתל אביב ב-13 באפריל 2027. מחירי הכרטיסים ינועו בין 329 ל-859 שקלים.
זו לא הפעם הראשונה של גיינור בארץ: לפני יותר מעשור הופיעה באותו האולם, ולדבריה ביקרה בישראל מספר פעמים. גיינור, בת ה-83, תופיע כשלצידה הרכב בן עשרה נגנים.
גיינור נולדה ב-1943 בניוארק שבניו ג'רזי וגדלה במשפחה ענייה יחסית, עם שישה אחים ואחות אחת. אחיה הופיעו כזמרים, אבל לה לא הרשו לשיר מול קהל. היא פרצה ב-1974 עם גרסת דיסקו ל-Never Can Say Goodbye של הג'קסון 5.
ב-1978 הציעו לה את I Will Survive כצד B של הסינגל Substitute. הלייבל סירב לקדם את השיר, וגיינור לקחה את העניין לידיים: היא הביאה ארגז עותקים למועדון סטודיו 54 וביקשה מהדי-ג'יי לחלק אותם לעמיתיו בניו יורק. המועדונים התחילו לנגן את השיר, וב-1979 הוא הגיע למקום הראשון במצעד. השיר הפך ללהיט ענק, זיכה אותה בגראמי בקטגוריית שיר הדיסקו, שהוענקה רק באותה שנה. מאז הוקלטו לו מאות גרסאות כיסוי, והוא אומץ כהמנון על ידי נשים, הקהילה הגאה וקהלים רבים אחרים.
ב-2005 התגרשה גיינור מלינווד סימון, שהיה גם המנהל שלה, אחרי 26 שנות נישואים, ובשנים שאחרי הגירושים לקחה לידיה את ניהול הקריירה. ב-2019 הוציאה במימון עצמי את אלבום הגוספל Testimony, אחרי שלא מצאה מפיק שיתמוך בו. האלבום זיכה אותה בפרס הגראמי השני שלה - אחרי שהייתה מועמדת שבע פעמים לאורך הקריירה שלה.