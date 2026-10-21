בספטמבר 1964, באמצע סרט מאוחר ב-NBC, קיבלו הצופים האמריקאים 60 שניות שאף אחד מהם לא ביקש: סרטון של ילדה קטנה בשדה תולשת עלי כותרת מפרח וסופרת, קצת עקום, מאחת עד עשר, עד שקול גברי מתכתי משתלט על הספירה - הפעם לאחור, והמצלמה צוללת לתוך האישון שלה ומשם ישר לפטריית אטום. התשדיר של קמפיין לינדון ג'ונסון, שנכנס להיסטוריה בשם "דייזי" (או תשדיר החרצית בעברית צחה), שודר בתשלום פעם אחת בלבד (פעם אחת!), מהדורות החדשות כבר לקחו את זה משם ועשו את השאר בחינם.

גלריה מתוך "הנדסת תודעה" ( צילום מסך: כאן )

הגאונות האמיתית? השם של היריב, בארי גולדווטר, לא הוזכר בסרטון אפילו פעם אחת. לא היה צריך. התודעה של הצופים השלימה אותו לבד. וזה, אם תשאלו כל מנטליסט שמכבד את עצמו, בדיוק הטריק: להוליך אותך אל המסקנה אבל לגרום לך להאמין שהגית אותה בעצמך. 62 שנה אחר כך, שבוע לפני הבחירות, כאן 11 החליטו להביא מנטליסט אוריגינל כדי להסביר לנו איך זה עובד.

ספיישל "הנדסת תודעה" מנסה לעשות דבר פשוט: להגן על האזרחים מפני הפוליטיקאים שלהם. זה קורה באמצעות פירוק של שיטות תעמולת בחירות, מתוחכמות יותר או פחות, שנועדו לחדור אל התת-מודע שלנו ולהשפיע על הבחירה שלנו בעומדנו בקלפי מול ערמת הפתקים. בפועל מדובר כנראה בכישור החשוב ביותר שאנחנו יכולים להנחיל לדור הבא ובמידה משמעותית לא פחות גם לעצמנו - חשיבה ביקורתית וצריכה סלקטיבית של מידע שמגיע אלינו מבחוץ, בעיקר של אקטואליה וחדשות.

לואו-טק עליז בסגנון שנות ה-70. מתוך "הנדסת תודעה" ( צילום מסך: כאן )

בואו נוריד את זה מהשולחן - אין עסקינן בהפקת פרימיום וגם לא בתחקיר מטלטל. מדובר בלואו-טק עליז שנות ה-70 סטייל - קבוצת אנשים מגיעה לאולפן וליאור סושרד, ברירת המחדל כשזה מגיע למנטליזם, עושה עליהם טריקים (הוא אפילו נשמע קצת משנות ה-70 כשהוא מפציר בצופה להתקרב למסך משל היינו בתוכנית של דודו טופז ולא בעידן שבו ביני לבין מסך הסלולרי שלי מפרידים בקושי 40 סנטים). הוא שותל לאנשים צבע בראש ואפילו גורם לשני אזרחים נחרצים לשלשל את הפתק ההפוך לזה שהתכוונו אליו (מופרך מעט אבל אם זה נכון, סחתיין). בין לבין סושרד גם מראיין אנשי מקצוע רלוונטיים כמו אנשי פרסום וקמפיינרים או עיתונאים, שמפרקים לגורמים את השיטה, מסבירים איך סקרים משפיעים על הבחירה שלנו ואיך עובדים שלטי חוצות.

זה קצת מעליב - אבל אולי גם קצת נכון - שבכאן חושבים שכדי שנישאר איתם צריך לעטוף את עניין המודעות להנדסת תודעה בבידור נוסח "תסתכל טוב טוב על הקלף הזה", אבל זה נסלח בהתחשב בזה שבמקביל להיעדר היוקרה ניכר בספיישל גם היעדר היומרה. הסבר פשוט ונהיר על הנקודות בדרך לקלפי בהן כדאי לנו להביט טוב טוב למטה כדי להבין איפה אנחנו דורכים ולא רק להניח שאנחנו יודעים הכול. להיות מודעים בצנעה לזה שהתודעה שלנו מושפעת מגורמים שאנחנו לא לוקחים בחשבון, להזכיר לנו שפרס מעולם לא אמר שהוא יחלק את ירושלים, למרות שהיום אין בעיה ליצור סרטון שלו מקים את 'חומת ירושלים' לבנה אחרי לבנה.

ייתן לכם עוד פוש קטן למודעות. מתוך "הנדסת תודעה" ( צילום מסך: כאן )

"הנדסת תודעה" לא יהפוך אתכם למוארים, ויכול להיות שהוא גם לא יחדש לכם הרבה אם אתם כבר מעורים בשיטות של הקמפיינרים ללעוס לכם את המוח. אבל בפשטות הבסיסית שלו הוא ייתן לכם עוד פוש קטן למודעות ואם תקחו ממנו אפילו תובנה אחת לגבי איך עובד המשחק, יצא שכרכם בהפסד של חצי שעה מהחיים.