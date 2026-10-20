מחווה מרגשת להירש גולדברג-פולין ז"ל ולחברו ענר שפירא ז"ל מסתתרת בעונה הרביעית של "הדיפלומטית", הדרמה הפוליטית המצליחה של נטפליקס שעלתה בשבוע שעבר. בפרק השישי של העונה מספרת אחת הדמויות על חייל אמריקאי בשם הרשל פולין, שהציל את חייו של אביה במהלך מלחמת העולם השנייה לאחר שהשליך ממנו רימון חי - ואיבד את אחת מגפותיו כתוצאה מהפיצוץ. שורה של פרטים בסיפור הופכת את הקשר לאירועי 7 באוקטובר לכמעט בלתי ניתן לפספוס.

גלריה מתוך "הדיפלומטית" ( צילום: נטפליקס )

הסצנה מתרחשת בשיחה בין פרנסס מאנינג (בגילומה של פני דאוני), מנהלת משק הבית במעונו של שגריר ארצות הברית בלונדון, לבין סטיוארט הייפורד (אטו אסנדו), יד ימינה של השגרירה. כשהיא מסבירה את חיבתה לאמריקאים, מאנינג מספרת: "אבי השתתף בהתקדמות כוחות בעלות הברית דרך בלגיה במהלך המלחמה. היחידה שלו סופחה לדיוויזיה המשוריינת התשיעית של ארצות הברית. אדם בשם הרשל פולין מריצ'מונד, וירג'יניה, ראה רימון חי מתגלגל לרגלי אבי. מר פולין חטף אותו והשליך אותו. הוא התפוצץ סנטימטרים ספורים מידו. הוא איבד את הגפה. הוא הציל את חייו של אבי".

הירש גולדברג פולין

השם לבדו עשוי היה להיראות כקריצה, אך הפרטים הנוספים אינם מותירים הרבה מקום לספק באשר למקור ההשראה, שכן הירש גולדברג-פולין התגורר בילדותו עם משפחתו בריצ'מונד שבווירג'יניה. בבוקר 7 באוקטובר, לאחר שנמלט יחד עם חבריו ממסיבת הנובה, הוא הסתתר במיגונית סמוך לרעים, שם איבד את חלקה התחתון של ידו השמאלית מפיצוץ רימון, לפני שנחטף לרצועת עזה.

אלא שהסיפור הבדיוני לא מתכתב רק עם סיפורו של הירש: מעשה השלכת הרימון הוא התייחסות ברורה גם לענר שפירא ז"ל, חברו של הירש, שהיה איתו במיגונית. בזמן שמחבלי חמאס השליכו רימונים לתוך המיגונית העמוסה במבלים שנמלטו מהמסיבה, שפירא תפס והשליך החוצה בזה אחר זה שבעה רימונים . הרימון השמיני התפוצץ והרג אותו. הירש נחטף מהמקום לעזה, ובאוגוסט 2024, לאחר 11 חודשים בשבי, נרצח יחד עם החטופים כרמל גת, עדן ירושלמי, אורי דנינו, אלכס לובנוב ואלמוג סרוסי.

ענר שפירא ז"ל ( צילום: מהאלבום המשפחתי )

בשיחה עם ynet, סיפר אביו של הירש, ג'ון פולין: "למרות שאין לנו כל קשר לכותבים או לצוות שמאחורי הסדרה 'הדיפלומטית' בנטפליקס, אנחנו מעריכים את ההתייחסות הברורה לבננו הירש ז"ל ולילדותו בריצ'מונד, וירג'יניה, וכן לענר שפירא ז"ל, אחד הגיבורים האמיתיים של היום הארור ההוא, ה-7 באוקטובר", מסר פולין. "במציאות שבה יש מי שמנסים לשכתב את ההיסטוריה או לטייח את הטבח של ה-7 באוקטובר, מחמם את הלב לדעת שרבים אחרים מסרבים להפסיק לדבר על הירש, על ענר ועל שאר הקורבנות - ואפילו ממשיכים להזכיר אותם, ולו ברמז".

רייצ'ל וג'ון גולדברג פולין ( צילום: עמית שאבי )