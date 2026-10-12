הראפר שון "דידי" קומבס פונה בסוף השבוע מכלא פדרלי בניו ג'רזי לבית חולים לאחר שנפצע בראשו, כך מדווח הערב (שני) אתר TMZ.
לפי הדיווח, אמבולנס יצא מכלא FCI פורט דיקס בסביבות 1:00 בלילה שבין שישי לשבת. מקורבים אמרו לאתר כי קומבס היה בהכרה ודיבר כששב לכלא, לפני עלות השחר. הכותרת של TMZ דיווחה כי נפל אך לא ברור בדיוק כיצד נפצע, אולם הפציעה אינה מסכנת חיים.
כזכור קומבס (56), מרצה עונש של 50 חודשי מאסר שנגזר עליו באוקטובר אשתקד. במשפט פדרלי שנערך במנהטן, הראפר הואשם בקשירת קשר לפשע מאורגן, בשני סעיפי סחר בבני אדם למטרות מין ובשני סעיפים של העברת אנשים בין מדינות לצורך זנות. התביעה טענה כי הוא ארגן את העברתם של מלווים בתשלום כדי שישתתפו במפגשים מיניים עם בנות זוגו לשעבר, וכי השתמש באלימות ובאיומים כדי לכפות עליהן להשתתף בהם. חבר המושבעים זיכה אותו ביולי 2025 מסעיפי הקשר לפשע מאורגן וסחר בבני אדם, אך הרשיע אותו בשני סעיפי העברת אנשים לצורך זנות.
בחודש שעבר דיווחו אתרי בידור ורכילות בעולם על תנאי חייו בכלא: ארבעה גברים אנונימיים שריצו עמו מאסר באותה יחידה טענו כי יש מי שמבשלים ומנקים עבורו. אחד מהם אמר ל-NBC News: "זה לא משהו רגיל שרואים בכלא. זה משהו של עשירים. זה נראה מטורף, אבל שוב - זה דידי".