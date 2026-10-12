לפי הדיווח, אמבולנס יצא מכלא FCI פורט דיקס בסביבות 1:00 בלילה שבין שישי לשבת. מקורבים אמרו לאתר כי קומבס היה בהכרה ודיבר כששב לכלא, לפני עלות השחר. הכותרת של TMZ דיווחה כי נפל אך לא ברור בדיוק כיצד נפצע, אולם הפציעה אינה מסכנת חיים.

לפי הדיווח, אמבולנס יצא מכלא FCI פורט דיקס בסביבות 1:00 בלילה שבין שישי לשבת. מקורבים אמרו לאתר כי קומבס היה בהכרה ודיבר כששב לכלא, לפני עלות השחר. הכותרת של TMZ דיווחה כי נפל אך לא ברור בדיוק כיצד נפצע, אולם הפציעה אינה מסכנת חיים.

לפי הדיווח, אמבולנס יצא מכלא FCI פורט דיקס בסביבות 1:00 בלילה שבין שישי לשבת. מקורבים אמרו לאתר כי קומבס היה בהכרה ודיבר כששב לכלא, לפני עלות השחר. הכותרת של TMZ דיווחה כי נפל אך לא ברור בדיוק כיצד נפצע, אולם הפציעה אינה מסכנת חיים.