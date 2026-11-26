פסטיבל הקולנוע ההמפטונס שבלונג איילנד, אשר במדינת ניו יורק, יצא לדרך בחודש שעבר עם סרט הפתיחה של המהדורה הנוכחית - "אני רוקי" (I Play Rocky). לצד ההקרנה החגיגית, החליטו המארגנים להעניק את פרס התגלית לכוכב הדרמה הקומית המדוברת, השחקן אנתוני איפוליטו שגדל באיזור. בהמתנה לראיון ל-ynet רגע לפני תחילת ההקרנה בחטיבת הביניים באיסט המפטון, נכנס לחדר התזמורת של בית הספר בחור נערי, צנום וקטן-קומה. תלמיד מקומי, או אולי מתנדב באירוע? מהר מאוד מסתבר שמדובר באיפוליטו עצמו. בגודל טבעי. עבור למי שכבר צפה בסרט, הוא כמעט בלתי מזוהה ביחס להופעתו על המסך כסילבסטר סטאלון הצעיר במהלך הפקת "רוקי" - סרט הבכורה שלו ככתסריטאי, שבו סטאלון גם כיכב.

"אני רוקי" - טריילר ( קרדיט: באדיבות בתי קולנוע לב )

"כשאנשים מגיבים בהתלהבות לדמיון שלי לדמות, אני מסתכל על זה כדבר מאוד יפה. זו מחמאה, כי בעצם זו המטרה שלי, נכון?", אומר איפוליטו בן ה-27 בהתייחסות להתאמה המפתיעה שלו לסטאלון, "אנשים לא הולכים לראות סרט של אנתוני איפוליטו. הם הולכים לראות סרט על השנים המעצבות של סילבסטר סטאלון ועל נקודת המפנה בחייו. ואם אני יכול לתת להם את זה, או את הרעיון של זה, אז לזה כיוונתי. בהתחלה פשוט קיוויתי לקבל הזדמנות כדי להתמודד על התפקיד. אז אם זה הדמיון בינינו כזה ברור וגלוי לכל השאר, אולי היה קצת יותר קל להיכנס. אבל כן, אני שמח שאנשים מתחילים לראות את זה עכשיו".

המטרה היא אכן לגלם את דמותו של סטאלון בשנות ה-20 לחייו, כשהוא מנסה להגשים את חלומו להיות שחקן קולנוע. בסרט מלא ההשראה, המשעשע ורווי הנוסטלגיה, איפוליטו מופיע על המסך כהעתק-פחם מושלם של הדמות, שאיתה הוא עובר את המסלול המלא בדרך להצלחה האדירה של "רוקי" ב-1976. תחילה אנו פוגשים אותו כשחקן מתחיל ושאפתן שמשלם מחיר עצום על כך בניסיון לשרוד את היומיום בין עבודה מזדמנת אחת לשנייה בניו יורק הקשוחה. אחר כך, בלוס אנג'לס, הוא כבר אב לעתיד, כשהוא מנסה להסתנן למעגל הסגור של הוליווד כשחקן, ללא הצלחה. גם כשיש הזדמנות לפרוץ ככותב, המפיקים מציעים לרכוש את התסריט - אך מסרבים ללהק אותו לתפקיד הראשי. סטאלון לא מתפתה לכסף, ומתעקש. "אני משחק את רוקי", הוא חוזר ואומר, ולבסוף מקבל את מבוקשו והפקת הסרט יוצאת לדרך בכיכובו - כל הדרך לאוסקר על הסרט הטוב ביותר.

גלריה מתוך "אני רוקי" ( צילום: יחסי ציבור, באדיבות פסטיבל טורונטו )

איפוליטו מגלם את סטאלון בהדרכת הבמאי זוכה-האוסקר פיטר פארלי ("ספר ירוק"), והוא מאמץ את המראה הגופני שלו, אך גם את דרך הדיבור שלו, המימיקות שלו והבעות הפנים האופייניות לסליי, שסבל משיתוק חלקי בפניו. "זה היה עניין רב-ממדי, וזה לקח המון זמן, ואם לא היה לי את הזמן, אני לא יודע אם זה היה עובד באותו אופן", אומר השחקן שהתכונן לתפקיד במשך כשנה או יותר של אימונים פיזיים, צפייה בסרטים של סטאלון ובחומרי ארכיון שלו. "הייתי צריך לקרוא באופן עקבי, לעבור על דברים ולנסות לגלות דברים על התסריט ועל סטאלון. חקרתי באופן עצמאי את הילדות והחינוך שלו ודברים כאלה, שהיו מאוד מלמדים".

את ההתאמה הגופנית לדמות אי אפשר להשיג באמצעות קריאה ותחקיר. "מהבחינה הפיזית, תמיד גדלתי מאוד רזה, הייתי כזה כל החיים שלי, והוא לא היה ככה. בסרט 'רוקי' השלישי והרביעי הוא נראה מאוד שונה, מאוד מפוסל. אבל בסרט הראשון והשני יש לו מבנה גוף עבה יותר, רחב יותר ומלא יותר ממה שהיה לי, בפער גדול. ידעתי שזה הולך לדרוש ממני שינוי די דרסטי, ולמזלי היה לי את הזמן לעשות את זה. זה אחד הצעדים הראשונים פיזית, ולאט לאט הדברים מתחילים להתחבר".

עבר שינוי דראסטי. אנתוני איפוליטו ( צילום: AP Photo/Alessandra Tarantino )

זה מוזר למלא תפקיד של אדם אמיתי שהוא עדיין בין החיים, לא? אתה בעצם מגלם את סטאלון הצעיר, שבעצמו מגלם את הדמות הבדיונית שהפכה לאיקונית, המתאגרף רוקי בלבואה. "מצד אחד יש מישהו להשוות אליו, וזה מאיים במובן הזה כי הדבר הזה קיים. אבל זו גם סוג של פריבילגיה במובן הזה שיש לי המון חומר מצולם שאני יכול להסתכל עליו. אני חושב שהדבר הטוב הוא שכל העבודה שהשקעתי בדמות יצרו את האדם הזה באופן שבניתי אותו. הלוואי שיהיו הזדמנויות להיכנס לסיפורים בדיוניים אחרים ולדמויות אחרות שיש להן את הייחודיות והמוזרויות שלהן. זו המטרה כמשחק. אבל סטאלון הוא דמות כל כך מרתקת להסתכל עליה. היו כל כך הרבה אתגרים שעצרו בעדו. באופן אירוני, הוא כמעט ורצה את מגבלת השיתוק בפנים כמכשול ענקי להתגבר עליו. לא הייתי אומר שזה פיצוי, אבל זה הגיוני שהוא מתחיל להרים משקולות ולפתח את הגוף שלו. להסתכל על כמה רבדים יש לבחור הזה ולגשת לזה מהזווית הזו, זה באמת מדהים".

איפוליטו מתעלה על עצמו כסטאלון, אבל מפתיע לגלות שבמהלך הקריירה הקצרה שלו הוא הספיק לגלם דמות של שחקן מהולל אחר ממוצא איטלקי, אל פצ'ינו. זה קרה בסדרה "ההצעה" ששחזרה את הפקת יצירת המופת של פרנסיס פורד קופולה "הסנדק", אשר צולמה גם היא במהלך שנות ה-70, כארבע שנים בלבד לפני "רוקי". מדובר בטייפקאסט מאוד נישתי עבור איפוליטו, שגם הוא ממוצא איטלקי. למרות שהוא מביע רצון לקבל תפקידים מגוונים, הוא מברך על כל מה שבא, כולל תפקידים כמו סטאלון ופצ'ינו.

"דמות כל כך מרתקת". סילבסטר סטאלון ( צילום: Evan Agostini/Invision/AP )

"לפני הכל, כשחקן, בכל פעם שניתנת לך ההזדמנות לשחק תפקיד, זה ניצחון. הרבה מהחברים הקרובים שלי הם שחקנים, ואני עושה את זה המון זמן. זה מאוד קשה. עברנו הרבה דברים. ואם המקצוע עצמו לא מספיק קשה, הגיעה הקורונה שפגעה בנו כמו לכל התעשיות האחרות, והייתה לנו את שביתת השחקנים. זו הייתה תקופה מאתגרת, אז בכל פעם שנותנים לך הזדמנות לעבוד, זה דבר מאוד יפה. אתה מסתכל על זה כמתנה קודם כל ומנסה לעשות את העבודה הכי טובה שאתה יכול, לוקח את זה עבודה אחר עבודה. אני כן חושב שזה מצחיק שזה התגלגל בדרך שבה זה התגלגל עם התפקידים האלה, אבל אני מרגיש מאוד בר מזל על כך שיכולתי לעשות את שניהם".

"לשחק את רוקי" מגולל סיפור אנדרדוג מדהים על מישהו שלא מוותר והולך עד הסוף על החלומות שלו. החוויות והקשיים שלך כשחקן חיברו אותך לסיפור ולמציאות הרגשית כפי שבאה לידי ביטוי בדמות של סטאלון? "סיפור האנדרדוג הוא סיפור אוניברסלי. זו הסיבה ש'רוקי' המקורי הדהד אצל הקהל, והלוואי שגם הסרט הזה יהיה ככה. ברמה מסוימת, כל אחד יכול להסתכל על זה, להזדהות עם זה ולראות את עצמו בסוג כזה של סיפור אנדרדוג. הרעיון שרוקי היה בדיוני - ביטוי של הדמיון של סטאלון - בעוד שזה בעצם מה שקרה לאיש הזה. להשוות את המצב שלי לשלו זה קצת קשה. הוא עבר המון דברים שונים. אבל לכל אחד יש את הגרסה שלו לזה. עבורי, לקבל את התפקיד הזה לא היה הדבר הכי קל בעולם, אז זה בהחלט חלק מזה שאני חושב עליו. זה באמת סיפור די מטורף. בסופו של דבר, כשחקן, אתה צריך שמישהו יהיה מוכן לתת לך הזדמנות ולקחת עליך סיכון".

סיפור האנדרדוג הוא סיפור אוניברסלי. מתוך "אני רוקי" ( צילום: יחסי ציבור, באדיבות פסטיבל טורונטו )

סטאלון היה מאוד רב-תושייה ועשה דברים לא לפי הספר כדי להבריח את התסריט שלו למשרד ההפקה, וכך גם לגבי המשא ומתן העיקש שלו על הליהוק שלו כעסקת חבילה ליצירה של הסרט. איזה תעלולים דומים עשית בעצמך? "אין שום דבר שאני הולך לחשוף שהוא מטורף מדי. אני כנראה אצטרך להרהר בזה מאוחר יותר".

"כל סרט שנוצר היום הוא נס"

לצד ההתפתחות של סטאלון הצעיר בחייו האישיים, לצד בת זוגו ההרה סשה (אנה-סופיה רוב) וההתפתחות המקצועית שלו, "לשחק את רוקי" פותח צוהר לאופן בו דברים מתנהלים מאחורי הקלעים בהוליווד. כבר בשלב המשא ומתן של סליי עם המפיקים בוב צ'רטוף (טובי קייבל) ואירווין ווינקלר (פי.ג'יי בירן), וההתמודדות שלהם עם הממונה עליהם מטעם האולפנים (טרייסי לטס), אנחנו נחשפים לציניות של התעשייה והמורכבות של מימון סרטים.

במהלך הצילומים עצמם אפשר להתרשם מההתמודדות עם אתגרי ההפקה היומיומיים של הצוות שנדד לפילדלפיה כדי להתרחק מהאיגודים. זה אילץ בין השאר את הבמאי ג'ון אבילדסן (ג'יי דופלאס) להתרוצץ ברחבי העיר מסצנה לסצנה, ולקחת הימור על ההמצאה של ברנש מקומי בשם גארט בראון, שכונתה סטדיקאם, בה נעשה שימוש ראשון בדרך לפריצת-דרך עתידית. כל אלה מתכנסים להרפתקה קצבית ומלבבת בהובלת איפוליטו/סטאלון, שמלמדת אותנו הרבה על איך עשו סרטים בזמנו, ואולי אפשר גם ללמוד מכך משהו על האופן שבו מופקות יצירות קולנוע כיום. "בזמנו 'רוקי' עלה בערך כמיליון דולר, וזה פשוט מדהים שסרט קטן כזה יכול להגיע לכל כך הרבה אנשים. כל סרט קשה להפיק, ול'רוקי' היו את המאבקים שלו, אבל כל סרט שנוצר כיום הוא סוג של נס ברמה מסוימת", אומר איפוליטו.

היו לו את המאבקים שלו. סילבסטר סטאלון, מתוך "רוקי" ( צילום: באדיבות yes )

איך אתה חושב ש'רוקי' היה מתקבל אם היה מופק היום? "זאת שאלה טובה. אנחנו מקבלים מושג על זה עם 'לשחק את רוקי' ברמה מסוימת. זה כמובן לא אותו סרט, אבל אני אוהב את זה ש'רוקי', אפילו בזמנו, היה סוג של מהפכני במובן הזה שהייתה בו אופטימיות. סטאלון אפילו דיבר על זה בראיונות שהוא עשה אז, שזה לא היה דבר רגיל. הייתה המון ציניות בהרבה מאוד מהסרטים שנוצרו אז. ואני חושב שאנחנו נמצאים במקום די דומה עכשיו. אני תוהה איך הוא היה עובד עם הקהל כיום. אני בטוח שהקהל עדיין היה ממש מתאהב בו בדרך שבה הם התאהבו אז. ללא קשר לתקופת הזמן, זה פשוט סיפור נהדר".

לא רק הסרט "רוקי" המקורי, ואלו הרבים שבאו אחריו (כולל הענף של סרטי "קריד" אשר התווספו למורשת רוקי בלבואה) עברו שינויים לאורך 50 השנים האחרונות - גם הכוכב שמאחוריהם הוא כבר לא אותו גבר צעיר ונמרץ. למרות שלא היה חלק רשמי מהפקת "לשחק את רוקי", סטאלון בן ה-80 שוחח עם איפוליטו כחלק מההכנה לתפקיד, מה שהניב זוויות שונות דרך השקפתו של הכוכב ההוליוודי המזדקן על גרסתו הצעירה על המסך. "זו נקודה ממש מעניינת כי כולנו משתנים, נכון? 50 שנה זה פרק זמן מכובד. אבל מה שמעניין זה לשמוע אותו עכשיו, ושיש לו גרסה מגובשת מאוד של הזיכרון שלו מהאירועים האלה ואיך הם התגלגלו, כי היה כל כך הרבה זמן להרהר וכל כך הרבה דברים אחרים קרו בחיים שלו", מסביר איפוליטו.

היום, כל סרט שנוצר הוא סוג של נס. אנתוני איפוליטו ( צילום: AP Photo/Joel C Ryan )