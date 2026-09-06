סוזן סרנדון אמרה כי "עדיין לוקחים ממנה תפקידים בסרטים" בתקופה האחרונה, זאת בשל תמיכתה הפומבית בפלסטין.

סוזן סרנדון ( צילום: AP )

במהלך מסיבת עיתונאים שהתקיימה היום (ראשון) בפסטיבל הסרטים בוונציה לכבוד סרטה החדש The Echo Chamber, נשאלה השחקנית בת ה-79 אם לדעתה הנרטיב בהוליווד משתנה בכל הנוגע למלחמה בעזה.

"אני חושבת שהנרטיב השתנה לחלוטין בכל הנוגע לחשיבות ההיסטורית של פלסטין ולקשרים של הציונים עם אמריקה ועם הפוליטיקה שלנו. זו הייתה תגלית משמעותית עבור אנשים. אף אחד באמת לא הבין כמה כסף ארצות הברית מעבירה לישראל", אמרה סרנדון.

"עדיין מונעים ממני תפקידים בסרטים בתקופה האחרונה, כי יש סוכנויות שעדיין אומרות לאנשים לא להעסיק אותי", המשיכה. "אבל זה המבנה של מוקדי הכוח. אני חושבת שבקרב האנשים עצמם, ובוודאי בזירה הבינלאומית, אני מרגישה שמקבלים אותי בברכה".

ב-2023 השחקנית זוכת האוסקר נפרדה מסוכנות UTA, לאחר התבטאויות שלה בעצרת פרו-פלסטינית, ובתחילת השנה אמרה כי היא מרגישה שתעשיית הקולנוע והטלוויזיה מתנכרת לה בשל קריאתה להפסקת אש בעזה.

סרנדון סיפרה כי במאי הסרט The Echo Chamber הוזהר שלא לעבוד איתה, אך בחר שלא להקשיב - ולשתף עימה פעולה בכל זאת. "אני מודה לו על כך, כי הוא לא מקשיב לאזהרות", אמרה.

"בכל הנוגע לציבור הרחב הייתה התקדמות בנושא הזה, אבל עדיין יש בתעשייה שלי אנשים בעמדות כוח שהם ציונים, ושלא ריככו את היחס שלהם כלפיי", סיכמה סרנדון. "אבל מצאתי את המשפחה שלי, מצאתי את האנשים שלי, ואני בסדר".