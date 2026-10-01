סערה בהולנד: האם השכולה סבין תעסה מחתה במהלך הקרנת הבכורה האירופית של "נז"א" וקראה: "מחבלי חמאס רצחו את בעלי ובני". בתגובה, כמה מהצופים קראו לעברה: "תתביישי, לא אכפת לנו".

סבין תעסה מפוצצת את הקרנת הבכורה של נז"א באירופה ( צילום: עד כאן )

עם תחילת הקרנת "נז"א", שנערכה בעיירה דלפט הסמוכה להאג, ניסה מנכ"ל "עד כאן" אביחי שורשן, שהתלווה לתעסה בנסיעתה להולנד, להציג על גבי מסך הקולנוע באמצעות מקרן נייד את "סרטון הזוועות" המתעד את מתקפת 7 באוקטובר. לפי הארגון, כמה מהצופים מנעו ממנו להמשיך בהצגת הסרטון.

במקביל, תעסה, שבעלה ובנה נרצחו בטבח 7 באוקטובר וילדיה נפצעו קשה, עלתה לבמה ופנתה בדבריה ליוצרי הסרט, יובל אברהם ורחל שור, שלא נכחו באירוע. "תסתכלו לי בעיניים. אתם מדברים על נזק אגבי? בעלי והבן שלי נרצחו בידי חמאס. איפה זה מופיע בסרט שלכם?", קראה לעברם. בתגובה נשמעו מהקהל קריאות "לא אכפת לנו", "תתביישי" ו"אנחנו לא רוצים לשמוע".

גלריה יובל אברהם ורחל שור במעמד הזכיה בפסטיבל ונציה ( צילום: Scott A Garfitt/Invision/AP )

בתגובה מטעמה של טסה, שהועברה ל-ynet, נמסר: "בעלי ובני ז"ל נטבחו ב-7 באוקטובר. יוצרי הסרט 'נז"א' מתפרסמים על חשבון המתים שלנו החיילים שלנו והילדים שלנו. זוג ילדי שמנת יפי נפש שהדרך לתהילה להוליווד נסללת להם ע"י שקרים. הם מבצעים פשעי מלחמה ועליהם לעמוד לדין ובהקדם, ואני תפקידי להלחם נגד האנטישמיות ולשנות את הנרטיב. זו השליחות שלי. עם ישראל חי ונושם".

חירט וילדרס, מנהיג האופוזיציה בהולנד, כתב ברשתות החברתיות: "'לא אכפת לנו'. האטימות בלתי נתפסת. סבין תעסה שרדה את טבח 7 באוקטובר. בנה בן ה-17 נרצח בחוף זיקים. בעלה נהרג כשגונן בגופו על שני בניהם הצעירים מפני רימון.

"'לא אכפת לנו'. זו התשובה שלהם לסבל שלה. האמת אינה חשובה לשמאל. הברית שלו עם האסלאם היא ביטוי לפשיטת רגל מוסרית שמאיימת על עתידה של הולנד ועל עתידה של הציוויליזציה שלנו. קהל יכול להשתיק קול. הוא לא יכול להשתיק את האמת".

סבין תעסה ( צילום: יאיר שגיא )