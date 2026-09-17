מילים, איפה אתן? / דויד גרוסמן

הוצאה לאור: ספרי סימן קריאה, הקיבוץ המאוחד

"מילים, איפה אתן?" של דויד גרוסמן הוא ספר קטן שמכיל בתוכו עולם גדול. במרכזו ירון אשכנזי, שחוזר אל ילדותו ואל המשפחה שבה גדל, ולאמו ואביו, שנעצר והועמד למשפט לאחר שהואשם בתרגיל עוקץ. שנים אחר כך, מפגש מחודש עם האב שנאסר ל-16 שנים מאלץ אותו לבחון מחדש את כל מה שחשב שידע עליו ועל חייו.

גלריה עטיפת הספר "מִלים, איפה אתן?", מאת דויד גרוסמן ( באדיבות ספרי סימן קריאה, הקיבוץ המאוחד )

זהו מסע בחייו של אדם, אבל כקוראים לא תמיד ברור לאן הוא הולך - ובעיקר לאן גרוסמן מוביל אותנו. ככל שהסיפור מתקדם, שכבה אחר שכבה נחשפת, ומה שחשבנו שאנחנו יודעים על הדמויות ועל חייהן הולך ומשתנה. אבל זה לא רק מסע בזמן ובזיכרון, אלא גם בין כאבים, בין סגנונות כתיבה ובעולם הספרות עצמו, עם שלל רפרנסים שמלווים אותו. גרוסמן כותב על משפחה, אהבה, וסודות, והתוצאה היא יצירה כואבת ומרגשת, שקוראים כמעט בנשימה אחת. איה חיות

דויד גרוסמן ( צילום: אלכס קולומויסקי )

הבמאי / דניאל קלמן

הוצאה לאור: פן, ידיעות ספרים

הרבה נאמר כבר על "הבמאי", ובכל זאת – אי אפשר שלא לכלול אותו בהמלצות. כי לא סתם השתפכו המבקרים, מדובר בספר שמצליח להיות גם מעניין, גם ייחודי וגם לחבר כך, במין שקט שכזה, בין אמנות לבין הרוע האולטימטיבי.

ג"ו פאבסט האוסטרי היה במאי גדול בקולנוע הגרמני, והאיש שגילה את גרטה גרבו. הספר מתמקד בדמותו ובעיקר בתקופה שבה שב לגרמניה הנאצית וביים סרטים במימון המשטר תוך שיתוף פעולה עם אחד, יוזף גבלס.

פאבסט, כמו אמנים רבים נוספים, אמנם הצליח להימלט לארה"ב – אבל בהוליווד הוא כמעט אלמוני. עם שובו לאוסטריה בשביל אמו החולה ב-1939, הוא מגלה עולם חדש שבו הפחד שולט, הבריון מנצח, אבל יש גם הזדמנויות למי שמוכן לקחת אותן ולהתעלם מכל מה שסביב.

עטיפת הספר "הבמאי", מאת דניאל קלמן ( באדיבות פן, ידיעות ספרים )

הספר נע בין הרצון של הבמאי המוכשר ליצור – לבין האופל בעולם שמקיף אותו, ורק הולך ומתגבר בשיטתיות פקידותית. הדיסוננס הזה הוא מרתק ושואב, לפעמים קצת דוחה – בוודאי בשביל עיניים יהודיות, אבל הוא גם יוצר ספרות טובה והרבה מזון למחשבה. בול לכיפור. נילי לוין

Yesteryear / קארו קלייר בורק

הוצאה לאור: Alfred A. Knopf (הספר טרם תורגם לעברית וזמין דיגיטלית באנגלית)

טרנד אינפלואנסריות ה-Trad Wives - עקרות בית מסורתיות שמטיפות לתפקידי מגדר ברורים, לבישול ואפייה מאפס ולטיפוח חיי המשפחה באסתטיקה "כמו של פעם" - פסח על ישראל (אלא אם מחשיבים את משפיעניות הניקיון), אבל מספיקה צפייה בפוסט אחד של שגרירת הטרנד נארה סמית כדי לשקול מעבר למושב בגולן והקמת משק אוטרקי, מינוס בגדי המעצבים ו-4.8 מיליון עוקבים.

מבקרת התרבות קארו קלייר בורק זיהתה את האובססיה ופרסמה השנה את רומן הביכורים שלה, Yesteryear ("אשתקד", בתרגום חופשי), שעוקב אחר נטלי, אמא לחמישה ואינפלואנסרית Trad Wife שמתעוררת בוקר אחד בבית החווה שלה, עם ילדים שהיא לא מזהה, ומבינה שהשנה היא 1855 ושעליה ללמוד מחדש איך לחיות באמת בלי הנוחות והכלים של העולם המודרני - ולא רק כגימיק לאינסטגרם.

עטיפת הספר Yesteryear, מאת קארו קלייר בורק ( באדיבות Alfred A. Knopf הוצאה לאור )

קשה שלא להסתקרן מהרעיון של הספר, שהפך ליצירה אולי הכי מדוברת של השנה. הוא מסופר בשני צירי זמן - לפני ואחרי התקרית - והקריאה בו סוחפת ומהנה לרוב, בין אם בזכות הסאטירה על תרבות הרשתות ועל השמרנות האמריקנית מזן ה-MAGA, או בזכות רגעי המתח, כשהקורא רק מחכה לגלות מה באמת קרה לה. וגם אם הוא לא מושלם ולא מממש לחלוטין את הפוטנציאל של עצמו - זאת ללא ספק קריאה כיפית עם טוויסט שלשם שינוי לא מזהים ממטר. נעמה ברקן

לחפש את ג'וני מיטשל / ענת שוורץ פרידמן

הוצאה לאור: שתים

ספר טוב הוא ספר שהקריאה בו כל כך סוחפת שהיא מדמה מסע בזמן. "לחפש את ג'וני מיטשל", כפי שרומז שמו, לוקח את הקוראים לאחת התקופות המסקרנות ביותר בתרבות - הסיקסטיז בהוליווד. הרומן מדלג בין שני קולות של שתי נשים שמחפשות את דרכן בעולם: מילי ויסמן, מרצה להיסטוריה של המוזיקה ביו סי אל איי בעשור השני של המילניום, ובקה רבינוביץ׳, שחקנית צעירה שהגיעה להוליווד בשנות ה-60 של המאה הקודמת כדי להגשים את חלומה הגדול.

עטיפת הספר "לחפש את ג'וני מיטשל", מאת ענת שוורץ פרידמן ( באדיבות שתים הוצאה לאור )

ההווה והעבר הסיפורי מתערבבים זה בזה באופן כל כך מענג ומעורר מחשבה, שתוך כדי הקריאה אפשר לשמוע את הפסקול שמכתיב את הלך הרוח. אם אהבתם את "דייזי ג'ונס והסיקס", אם התקליט Blue ליווה אתכם במהלך חייכם ואם סתם מתאים לכם לעלות על טיסה ללוס אנג'לס - ואפילו להספיק לחזור עד צאת כיפור - זה הספר עבורכם. עומר טסל

הפשרה של לונג איילנד / טאפי ברודסר-אקנר

הוצאה לאור: תכלת

זוכרים את "יורשים", נכון? התככים, המזימות, התחושה שאם האנשים האלה היו עושים ליל סדר אז הייתם קונים כרטיס לגולדן רינג? אז קחו את הרעיון (בגדול), תלבישו אותו על משפחה יהודית עשירה, שגם ככה נוסדה על מצב "דפוק" והידרדרה עוד יותר לאחר שאב המשפחה נחטף למספר ימים למטרות כופר, וקיבלתם רומן מסחרר, אכזרי ומאוד מצחיק על זהות יהודית וטראומה בין-דורית.

עטיפת הספר "הפשרה של לונג איילנד", מאת טאפי ברודסר-אקנר ( באדיבות תכלת הוצאה לאור )

בונוס: כיוון שהוליווד התחלקה על השכל והגרסה הטלוויזיונית עדיין מתמהמהת (הייתה בפיתוח באפל טי-וי ומאז מחפשת בית חדש), עוד נשאר זמן לקרוא וללהק בראש את כל הדמויות. עינב שיף

יום השישי / אריאל שנבל

הוצאה לאור: כנרת זמורה דביר

רומן הביכורים של העיתונאי אריאל שנבל מתאר באופן סוחף את סיפורה של גיבורה ישראלית חסרת שם שחוזרת אחורה בזמן, באמצעות קמע מכושף מימי הרמח"ל, במטרה למנוע את טבח 7 באוקטובר רגע לפני שהוא מתרחש.

עטיפת הספר "יום השישי", מאת אריאל שנבל ( באדיבות כנרת זמורה דביר )

העלילה נעה בין זמנים ומקומות שונים, וכמו שכמעט תמיד קורה בסיפורים על מסעות בזמן, דברים משתבשים בדרך. זה ספר שאינו מיועד לבעלי לב חלש, והקריאה בו יכולה להתאים ליום כיפור, בהתחשב בכך שהוא מעלה מחשבות נוגות עלינו כחברה: איך היינו יהירים כל כך? איך ייתכן שגם כעת אנחנו מרשים לעצמנו לשקוע במריבות פנימיות? ומה צריך לקרות כדי שנבין עד כמה הקיום שלנו שברירי? שמואל מוניץ

לקסם הבא אזדקק לאישה ורופא / יערה יעקב

הוצאה לאור: ידיעות ספרים

אחרי ספרה הקודם והמעולה, "לוטו, טוטו, קסטות יחזקאל", חוזרת יערה יעקב (גילוי נאות: היא עורכת מוסף "7 לילות" מבית "ידיעות אחרונות") עם רומן חדש על מסעה של אישה להביא לעולם ילד נוסף, ועל המחירים שהדרך הזו גובה ממנה - בתוך חיים שלמים של אישה בעולם גברי. בלב פתוח ובנפש חשופה מתאר הרומן כיצד הגוף הופך לחזית של קרב, וכיצד הכישלונות והאובדן מחלחלים גם לזוגיות, לאמהות ולחיים עצמם.

עטיפת הספר "לקסם הבא אזדקק לאישה ורופא", מאת יערה יעקב ( באדיבות ידיעות ספרים )