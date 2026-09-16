מגישת הטלוויזיה והעיתונאית נווה דרומי הודיעה היום (רביעי) כי היא תעזוב את התוכנית "קבינט שישי", אולם תישאר בערוץ החדשות I24NEWS.

גלריה נווה דרומי ( צילום: איליה מלניקוב )

דרומי, שכותבת טורים ב-ynet וב"ידיעות אחרונות", נימקה את ההחלטה בשל רצונה לשבת בשולחן השבת עם בעלה וילדיה, והוסיפה כי התלבטה רבות אם לעשות את הצעד.

‏"לפני שנתיים קיבלתי הצעה שלא יכולתי לסרב לה. להיות חלק מוביל ובלתי נפרד מהמהפכה התקשורתית. להחליף את מדורת השבט הישנה שאבד עליה הכלח", כתבה בחשבון ה-X שלה (טוויטר לשעבר). "לתת למגזר הגדול ביותר בישראל - הציבור המסורתי, ציוני, אוהב ישראל והשבת מהדורת שישי שמדברת את הערכים שלא היו בשישי. דווקא השייכות האישית למגזר הזה היא שעמדה במרכז האתגרים שלי בשנתיים האחרונות - האתגר בין המשפחה לעבודה, על אחת כמה וכמה ביום שישי וכשחיי מתנהלים בין המרכז לצפון הרחוק. התנהלתי בתוך המאבק הפנימי הזה, עד שלפני כמה חודשים הרגשתי שעד כמה שאפשר - אני בשלה לקבל החלטה".

דרומי מסבירה גם כי בשיחות שקיימה עם עורך התוכנית ומנהל הערוץ, הוחלט שתשדר עד תקופת הבחירות - ואחריה תפנה את כס המגישה בתוכנית.

‏"היו לי הרבה התלבטויות, וההחלטה לא היתה פשוטה בכלל. התייעצתי וחשבתי הרבה לפני ושמעתי הכול. על השליחות שאנחנו עושים, החשיבות של 'קבינט', של הקול שאנחנו משמיעים, אפילו על המעמד המקצועי שיש למשבצת שישי. הכול נכון, פשוט המעמד שמדבר אלי כרגע הוא זה של שולחן השבת עם הילדים שלי ובעלי", הוסיפה.