בשקט בשקט, אולי בשקט מדי, נרשם אמש (רביעי) בטלוויזיה הישראלית שיא שפל: נתון הרייטינג הנמוך אי פעם לגמר של תוכנית ריאליטי. "דאבל על הכסף", תוכנית הריאליטי הראשונה של תאגיד השידור כאן, הניבה בגמר 2% בלבד. מעולם לא נרשם נתון נמוך כל כך בגמר של תוכנית ריאליטי בישראל. אפילו תוכניות שספגו ביקורות קשות, כמו "הכפר" של ערוץ 10 עליו השלום, או "דה פור" של רשת 13, הניבו נתונים גבוהים יותר.

גלריה מתוך "דאבל על הכסף" ( צילום: כאן 11 )

מדובר בכישלון מטורף - בוודאי כשעלות כל פרק היא מאות אלפי שקלים, ועוד מכספי ציבור. הניסיון לחדש הוא מבורך, וניסוי וטעייה הם מובנים. אבל בתאגיד צריכים לשאול את עצמם - האם הם עשו את כל הבדיקות הנדרשות לפני שיצאו למהלך שהסתיים בבזבוז כספי ציבור? מישהו בדק אם הציבור בכלל רוצה ריאליטי גם בכאן? נעשו סקרים? ואם כן, האם מדובר בחלק משינוי ה-DNA של כאן - החלטה להתחרות ראש בראש בקשת וברשת? או שמא זה היה ניסיון חד-פעמי, בלון ניסוי ששוגר בתקווה להביא תוצאות?

בתאגיד יצטרכו גם לשאול איך קרה שהפרק הראשון היה מענין ועשוי היטב, ואף צבר יותר מ-250 אלף צפיות בדיגיטל, אבל בהמשך הנתונים הידרדרו לאלפי צפיות בלבד ביוטיוב. האם ניסו לתקן תוך כדי תנועה, או שוויתרו מראש?

מתוך "דאבל על הכסף" ( צילום: דור אבן חן, כאן 11 )

צריך להגיד - באופן כללי, נתוני הצפייה של כאן בטלוויזיה אינם גבוהים במיוחד וכשמתוארת המילה כישלון - היא באופן יחסי לתוכניות ריאליטי אחרות בערוצים שונים. עם זאת, יש לתאגיד פרויקטים מצליחים כמו "קופה ראשית", "ערב עם שי שטרן" ו"בואו לאכול איתי", שמביאים נתונים טובים יחסית גם בטלוויזיה וגם בדיגיטל. יש גם פרויקטים שמצליחים פחות בטלוויזיה, אבל מפצים על כך ברשתות החברתיות ובצפייה נדחית.

הכוח הגדול של תוכניות ריאליטי הוא השידור בזמן אמת: הצופים מרגישים חלק מהמשחק בזמן שהוא קורה, בדומה לשידורי ספורט. לכן קשה לראות איך התוכנית תצליח להביא צופים נוספים בצפייה מאוחרת.