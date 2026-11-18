דוכין יקבל את הפרס על שם נעמי שמר, ושטרית את הפרס על שם אהוד מנור. השניים החלו את דרכם המוזיקלית המשותפת בלהקת "ספטימה 5", וב-1987 הקימו את "החברים של נטאשה", שהפכה לאחת מלהקות הרוק הבולטות והמשפיעות בישראל. לצד פעילותו בלהקה פיתח דוכין קריירת סולו, הלחין מאות שירים וכתב והלחין לאמנים רבים, בהם אריק איינשטיין, נורית גלרון ומאיר בנאי. שטרית, שחתום בין היתר על "בגלל הרוח", "שמחות קטנות" ו"מי אוהב אותך יותר ממני", המשיך גם הוא לקריירת סולו והוציא ב-1998 את אלבומו המצליח "מסמרים ונוצות".