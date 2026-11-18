ארקדי דוכין ומיכה שטרית, מי שהקימו יחד את "החברים של נטאשה", יקבלו השנה פרסי מפעל חיים של אקו"ם - כך הודיעה היום (רביעי) האגודה, שמציינת 90 שנה להיווסדה. טקס הענקת הפרסים, שיתקיים זו השנה ה-70, ייערך ב-16 בדצמבר במוזיאון ארץ ישראל בתל אביב, בהנחיית צביקה הדר.
דוכין יקבל את הפרס על שם נעמי שמר, ושטרית את הפרס על שם אהוד מנור. השניים החלו את דרכם המוזיקלית המשותפת בלהקת "ספטימה 5", וב-1987 הקימו את "החברים של נטאשה", שהפכה לאחת מלהקות הרוק הבולטות והמשפיעות בישראל. לצד פעילותו בלהקה פיתח דוכין קריירת סולו, הלחין מאות שירים וכתב והלחין לאמנים רבים, בהם אריק איינשטיין, נורית גלרון ומאיר בנאי. שטרית, שחתום בין היתר על "בגלל הרוח", "שמחות קטנות" ו"מי אוהב אותך יותר ממני", המשיך גם הוא לקריירת סולו והוציא ב-1998 את אלבומו המצליח "מסמרים ונוצות".
בין הזוכים הנוספים נמצא שולי רנד, שיקבל את פרס אקו"ם על שם עוזי חיטמן להישג השנה באלבום, על המיני-אלבום "אירוע מתגלגל" שכולל שישה שירים. ליהי טולדנו תזכה בפרס התגלית על שם ענבל פרלמוטר, ואילו נדב "נאבי" אהרוני יקבל את פרס המלחין על שם סשה ארגוב. פרס המעבד יוענק לאמיר לקנר, וטל קסטיאל יזכה בפרס המחבר על שם יוסי בנאי.
פרס השיר של השנה על שם משה וילנסקי יוענק ל"מלכת הדור" בביצוע עומר אדם, שאותו כתבו והלחינו אודיה אזולאי וגל אדם, שגם הפיק את השיר יחד עם עיליי סידי. פרס אקו"ם און אייר ליצירה הישראלית המושמעת ביותר יוענק ל"מה יהיה מחר" של פאר טסי, ואילו הפרס המקביל ליצירה הלועזית המושמעת ביותר יוענק ל-MESSY בביצוע לולה יאנג. את הפרס האחרון יקבל המו"ל המייצג בישראל, דליה פאבלישינג.
דירקטוריון אקו"ם יעניק גם שלושה פרסים מיוחדים: לדליה גוטמן, על תרומתה לקידום היצירה והיוצרים בישראל; למנצח, המלחין והמעבד לסלו רוט, בן 106, על מפעל חיים מוזיקלי ותרומתו לזמר העברי; ולאשר ביטנסקי, מחלוצי תעשיית המוזיקה בישראל, על תרומתו רבת השנים ליצירה המקומית ולהתפתחות התעשייה בארץ ובעולם.
ועדת הפרסים השנה כללה את נרקיס, יזהר אשדות, דורון מדלי ועומר בן רובי.