העיתונאית והמגישה כריסטיאן אמנפור תעזוב את CNN ביוני, לאחר 43 שנים ברשת. לדבריה, תוכניותיה היומיות ב-CNN וב-PBS יסתיימו בסוף השנה, אך היא תמשיך להגיש תוכנית שבועית ב-CNN עד מאי ותעבוד על העברת התפקידים עד יוני.
״אחרי חודשים רבים של מחשבה וכמה לילות ללא שינה, החלטתי להיפרד מ-CNN, שותפתי ל-43 שנים נהדרות!״, כתבה אמנפור בהודעה שפרסמה הערב (שני). ״אני מצפה לפרויקטים מעניינים בהמשך הדרך, ותמיד אתמוך ב-CNN ובמורשת העיתונות העצמאית שלה. זכרו: תמיד לומר אמת, ולא להיות ניטרליים״.
אמנפור, בת 68, מגישה מאז 2009 תוכנית ערב בערוץ הבינלאומי של CNN, ומ-2017 גם את התוכנית Amanpour & Company ב-PBS. היא עזבה לזמן קצר את CNN לטובת ABC News, שם מונתה ב-2010 למנחת תוכנית יום ראשון The Week. לאחר שהתוכנית התקשתה להשיג רייטינג, היא חזרה ל-CNN ב-2012.
״כריסטיאן שקלה את ההחלטה הזאת בכובד ראש, ואנחנו משוחחים עליה כבר כמה חודשים״, מסר מנכ״ל CNN, מארק תומפסון. ״כמו רבים כל כך מאנשי CNN שישמעו על כך היום, אני מצטער מאוד לראות אותה עוזבת, אבל השלמתי עם כך שזה הזמן הנכון עבורה - הן מבחינה אישית והן מבחינה מקצועית״.
אמנפור החלה את דרכה ברשת כעוזרת חדשות במחלקת החוץ. ב-1986 קיבלה תפקיד במזרח אירופה ובהמשך התפרסמה בסיקור עימותים בבוסניה, בעיראק ובאפגניסטן. בין 1992 ל-2010 שימשה הכתבת הבינלאומית הראשית של CNN.
עזיבתה הוכרזה בזמן ש-CNN עוברת לשליטת בעלים חדשים, Skydance. כאשר לפי "וראייטי", החברה מתמודדת עם חובות של מיליארדי דולרים ועם חששות שלפיהם היא עשויה להטות את הסיקור החדשותי לכיוון פוליטי מסוים.
אמנפור צפויה להמשיך גם בפודקאסט העצמאי שלה, Ex-Files, שאותו היא מגישה עם בעלה לשעבר, ג׳יימי רובין, לשעבר בכיר במחלקת המדינה האמריקנית.
לאמנפור יש היסטוריה ארוכה של ראיונות וסיקור הקשורים לישראל, שלעיתים עוררו מחלוקת, כשבין היתר באוקטובר 2025 עוררה סערה כשאמרה כי ייתכן שהחטופים הישראלים זכו ליחס טוב יותר מהעזתים; שעות לאחר מכן התנצלה והגדירה את דבריה ״לא רגישים״ ו״שגויים״, והוסיפה ששוחחה עם חטופים לשעבר ועם משפחותיהם, שסיפרו לה על האימה שחוו.