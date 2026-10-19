העיתונאית והמגישה כריסטיאן אמנפור תעזוב את CNN ביוני, לאחר 43 שנים ברשת. לדבריה, תוכניותיה היומיות ב-CNN וב-PBS יסתיימו בסוף השנה, אך היא תמשיך להגיש תוכנית שבועית ב-CNN עד מאי ותעבוד על העברת התפקידים עד יוני.

העיתונאית והמגישה כריסטיאן אמנפור תעזוב את CNN ביוני, לאחר 43 שנים ברשת. לדבריה, תוכניותיה היומיות ב-CNN וב-PBS יסתיימו בסוף השנה, אך היא תמשיך להגיש תוכנית שבועית ב-CNN עד מאי ותעבוד על העברת התפקידים עד יוני.

העיתונאית והמגישה כריסטיאן אמנפור תעזוב את CNN ביוני, לאחר 43 שנים ברשת. לדבריה, תוכניותיה היומיות ב-CNN וב-PBS יסתיימו בסוף השנה, אך היא תמשיך להגיש תוכנית שבועית ב-CNN עד מאי ותעבוד על העברת התפקידים עד יוני.

אמנפור, בת 68, מגישה מאז 2009 תוכנית ערב בערוץ הבינלאומי של CNN, ומ-2017 גם את התוכנית Amanpour & Company ב-PBS. היא עזבה לזמן קצר את CNN לטובת ABC News, שם מונתה ב-2010 למנחת תוכנית יום ראשון The Week. לאחר שהתוכנית התקשתה להשיג רייטינג, היא חזרה ל-CNN ב-2012.

אמנפור, בת 68, מגישה מאז 2009 תוכנית ערב בערוץ הבינלאומי של CNN, ומ-2017 גם את התוכנית Amanpour & Company ב-PBS. היא עזבה לזמן קצר את CNN לטובת ABC News, שם מונתה ב-2010 למנחת תוכנית יום ראשון The Week. לאחר שהתוכנית התקשתה להשיג רייטינג, היא חזרה ל-CNN ב-2012.

אמנפור, בת 68, מגישה מאז 2009 תוכנית ערב בערוץ הבינלאומי של CNN, ומ-2017 גם את התוכנית Amanpour & Company ב-PBS. היא עזבה לזמן קצר את CNN לטובת ABC News, שם מונתה ב-2010 למנחת תוכנית יום ראשון The Week. לאחר שהתוכנית התקשתה להשיג רייטינג, היא חזרה ל-CNN ב-2012.