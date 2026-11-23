פסטיבל הקולנוע השביעי של השומרון יתקיים בין 23 ל-28 בדצמבר, במתכונת נודדת שתביא הקרנות ומפגשים עם יוצרים ליותר מ-20 מוקדים ברחבי המועצה. במסגרת האירוע יוצגו 72 סרטים מ-15 מדינות, בהם 20 בכורות ושלוש הקרנות טרום בכורה. הפסטיבל יכלול מחווה מיוחדת לשולי רנד, שיקבל אות מפעל חיים, לצד דגש על יצירה נשית מקומית וקולנוע בינלאומי, בין היתר מאיראן.
אירוע הפתיחה ייערך בהיכל התרבות באריאל, בהנחיית דני שטג, ובמרכזו הקרנת טרום בכורה של "קלף מחוק" - סרטו של ארז חדד שהופק בתמיכת קרן קולנוע שומרון ובכיכובו של רנד, שיהיה נוכח באירוע. במסגרת המחווה יוקרנו גם סרטים נוספים שבהם השתתף, בהם "האושפיזין", שאותו יצר עם הבמאי גידי דר, ו"הבלתי רשמיים" של אלירן מלכה.
הרצועה הבינלאומית של הפסטיבל תציג 11 סרטים חדשים שנבחרו מתוך כ-400 סרטים שהוגשו מ-57 מדינות. בין היתר יוקרנו יצירות מאיראן לצד דרמות ריאליסטיות, סרטי אנימציית סטופ-מושן וקולנוע ניסיוני. הסרטים עוסקים בנושאים כמו בריאות הנפש, בדידות, פליטות ועקירה, יחסים משפחתיים וחיים בשולי החברה.
גם היצירה המקומית תזכה לנוכחות. במסגרת סרטי קרן קולנוע שומרון יוצגו 12 סרטים חדשים, שבעה מהם בבכורות או בהקרנות טרום בכורה. תשעה סרטים תיעודיים ועלילתיים קצרים יוקרנו במסגרת זו, שבעה מהם נוצרו בידי נשים. חלק ניכר מהסרטים עוסק בדמויות נשיות ובמציאות הישראלית מאז 7 באוקטובר.
בין הסרטים שיוקרנו: "מקוה", דרמה קצרה של טל קושניר בכיכובם של עינת הולנד ויואל רוזנקיאר; "לישון לילה אחד", מותחן קצר של ליאל שרון גור; "דוגמנית טרור" של חן קליין, העוסק באלמנה והפובליציסטית יעל שבח; ו"למה אתה כזה אוטיסט" של יהודית פסל ואלי זינגר. עוד יוקרנו "שבי אחריו" של מיכל כץ, העוסק בדיצה אור, אמו של שורד השבי אבינתן אור; "נצורות" של עתיה זר (לוינגר) ושירה ביליג אלטרס, העוסק בילדותה של זר כבתו של הרב משה לוינגר והרבנית מרים לוינגר; ו"הנער איננו" של נתי לוינגר, המלווה את אחותו של אליקים ליבמן במאבק להשבתו מעזה, עד שהתברר כי נרצח ב-7 באוקטובר.
לצדם יוקרנו גם הסרטים העלילתיים הקצרים "אבא טוב" של אליהו שאז בכיכובם של דניאל ליטמן ושלמה וישינסקי, ו"לתפארת מדינת ישראל" של דובי רוזנברג. התוכנית תכלול גם סרטים באורך מלא מהארץ ומהעולם, סרטים לכל המשפחה, סרטי אנימציה וקלאסיקות, וכן תחרות לסרטי מגמות קולנוע בחינוך הממלכתי-דתי.
במהלך ימי הפסטיבל יתקיימו ביישובי השומרון הקרנות ומפגשים עם יוצרים. בין היתר, לאחר הקרנת "הנער איננו" יתקיים מפגש עם היוצרת נתי לוינגר; הקרנת "מעברים" תלווה במפגש עם היוצרת מיה מקמנוס רונן ועם תושב קיבוץ נאות סמדר, שבו עוסק הסרט; ולאחר "הבן יקיר לי" יתקיים מפגש עם היוצר נועם דמסקי. בהיכל התרבות באריאל ייערכו גם פאנלים, אירועי קוקטייל וסדנת קולנוע שתעסוק בעשיית סרט עלילתי באורך מלא בתקציב נמוך.