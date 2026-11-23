אירוע הפתיחה ייערך בהיכל התרבות באריאל, בהנחיית דני שטג, ובמרכזו הקרנת טרום בכורה של "קלף מחוק" - סרטו של ארז חדד שהופק בתמיכת קרן קולנוע שומרון ובכיכובו של רנד, שיהיה נוכח באירוע. במסגרת המחווה יוקרנו גם סרטים נוספים שבהם השתתף, בהם "האושפיזין", שאותו יצר עם הבמאי גידי דר, ו"הבלתי רשמיים" של אלירן מלכה.

אירוע הפתיחה ייערך בהיכל התרבות באריאל, בהנחיית דני שטג, ובמרכזו הקרנת טרום בכורה של "קלף מחוק" - סרטו של ארז חדד שהופק בתמיכת קרן קולנוע שומרון ובכיכובו של רנד, שיהיה נוכח באירוע. במסגרת המחווה יוקרנו גם סרטים נוספים שבהם השתתף, בהם "האושפיזין", שאותו יצר עם הבמאי גידי דר, ו"הבלתי רשמיים" של אלירן מלכה.

אירוע הפתיחה ייערך בהיכל התרבות באריאל, בהנחיית דני שטג, ובמרכזו הקרנת טרום בכורה של "קלף מחוק" - סרטו של ארז חדד שהופק בתמיכת קרן קולנוע שומרון ובכיכובו של רנד, שיהיה נוכח באירוע. במסגרת המחווה יוקרנו גם סרטים נוספים שבהם השתתף, בהם "האושפיזין", שאותו יצר עם הבמאי גידי דר, ו"הבלתי רשמיים" של אלירן מלכה.