עידן עמדי עלה הערב (ראשון) לבמה לראשונה מאז הניתוח שעבר לאחרונה - והפתיע את איציק קלה במופע פתיחת העונה של תזמורת ירושלים מזרח ומערב בניצוחו של מאסטרו תום כהן, שנערך באופרה הישראלית בתל אביב. צפו:
רק בשבוע שעבר פרסם עמדי שייעדר מהבמה בגלל ניתוח נוסף שעבר, שנערך חלק מתהליך השיקום מפציעתו הקשה ברצועת עזה, והשתתפותו במופע נשמרה בסוד עד הרגע האחרון.
כשעמדי נכנס, הקהל קם על רגליו ומחא לו כפיים. בדבריו סיפר עמדי שקלה מתקשר למשפחתו בכל יום שישי כדי לשאול מה שלומו, אבל השבוע התשובה התעכבה בגלל מצבו. "אבל הנה אני כעת על הבמה, עומד וחזק", אמר עמדי, והזמין את הקהל לקום ולשיר איתו.
הקשר בין עמדי וקלה התחיל לפני 25 שנה, אז קלה הפתיע אז את עמדי בבר המצווה שלו בירושלים, ושר שירים כורדיים מול המשפחה והאורחים. הערב עמדי החזיר לו הפתעה משלו. השניים שרו יחד מחרוזת שירים כורדיים כמחווה לשורשים המשותפים שלהם, ובהם "בוקי דללה", שיר עם מסורתי של יהודי כורדיסטן.
בשנים האחרונות התמודד קלה עם סרטן בגרון, ורופאיו חששו שלא יוכל לשיר עוד, אך הערב כאמור הופיע מול אולם מלא.