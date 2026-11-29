כשעמדי נכנס, הקהל קם על רגליו ומחא לו כפיים. בדבריו סיפר עמדי שקלה מתקשר למשפחתו בכל יום שישי כדי לשאול מה שלומו, אבל השבוע התשובה התעכבה בגלל מצבו. "אבל הנה אני כעת על הבמה, עומד וחזק", אמר עמדי, והזמין את הקהל לקום ולשיר איתו.