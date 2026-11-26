המצבה של מתיו פרי הוחלפה לאחרונה, וכעת היא אינה כוללת אזכור לתפקידו האיקוני בסדרה "חברים", כך לפי אתר "אינטרטיינמנט וויקלי", שביקרו בבית העלמין פורסט לואן שבהוליווד הילס, שם טמון הכוכב.
על פי הדיווח, המצבה החדשה גדולה יותר, ונחרתו עליה באותיות גדולות המילים "נוח עכשיו", מת'יו לנגפורד פרי, ותאריכי לידתו ומותו. במקום הכיתוב שהופיע על המצבה הקודמת - "אהוב מאוד - וחבר", כאזכור לסיטקום האהוב שבו כיכב במשך עשר שנים, מופיע כעת: "אנחנו אוהבים אותך בכל ליבנו".
פרי מת ב-28 באוקטובר 2023, בגיל 54, מהשפעות חריפות של קטמין. הוא נמצא מחוסר הכרה בג'קוזי בביתו בלוס אנג'לס, ומותו נקבע במקום. במשך יותר משנתיים הקבר של הכוכב היה לא מסומן; המצבה, שכללה את האזכור ל״חברים״, הוצבה בינואר.
לאחר מותו הועמדו לדין כמה אנשים שהיו מעורבים באספקת הקטמין. הרופא סלבדור פלסנסיה נידון ל-30 חודשי מאסר, יסמין סאנגה, שכונתה מלכת הקטמין; נידונה ל-15 שנות מאסר, ואריק פלמינג, שמסר את הסם לפרי, נידון ל-24 חודשי מאסר. קנת איוומאסה, עוזרו וחברו של פרי במשך 25 שנה, נידון לשלוש שנות מאסר לאחר שהודה כי הזריק לשחקן קטמין ביום מותו וגם קודם לכן.