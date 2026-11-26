המצבה של מתיו פרי הוחלפה לאחרונה, וכעת היא אינה כוללת אזכור לתפקידו האיקוני בסדרה "חברים", כך לפי אתר "אינטרטיינמנט וויקלי", שביקרו בבית העלמין פורסט לואן שבהוליווד הילס, שם טמון הכוכב.

מתיו פרי ( צילום: Chris Weeks/Liaison/GettyImages )

על פי הדיווח, המצבה החדשה גדולה יותר, ונחרתו עליה באותיות גדולות המילים "נוח עכשיו", מת'יו לנגפורד פרי, ותאריכי לידתו ומותו. במקום הכיתוב שהופיע על המצבה הקודמת - "אהוב מאוד - וחבר", כאזכור לסיטקום האהוב שבו כיכב במשך עשר שנים, מופיע כעת: "אנחנו אוהבים אותך בכל ליבנו".

פרי מת ב-28 באוקטובר 2023, בגיל 54, מהשפעות חריפות של קטמין. הוא נמצא מחוסר הכרה בג'קוזי בביתו בלוס אנג'לס, ומותו נקבע במקום. במשך יותר משנתיים הקבר של הכוכב היה לא מסומן; המצבה, שכללה את האזכור ל״חברים״, הוצבה בינואר.