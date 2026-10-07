"ברגע שאנחנו פונים ימינה אנחנו רואים טנדר שמחכה לרכבים", סיפר רגב במהלך צילומי התוכנית, "ברגע שראינו את זה אמרתי למיה 'תעני לאבא, יכול להיות שאנחנו לא יוצאים מפה יותר, בואי ניפרד'. ברגע שמיה עונה לאבא התחילו לירות עלינו. אני קיבלתי כדור ברגל, מיה קיבלה שתי שניות אחרי, והיא התחילה לצרוח 'אבא יורים בי', הוא שמע את כל היריות.

"ברגע שאנחנו פונים ימינה אנחנו רואים טנדר שמחכה לרכבים", סיפר רגב במהלך צילומי התוכנית, "ברגע שראינו את זה אמרתי למיה 'תעני לאבא, יכול להיות שאנחנו לא יוצאים מפה יותר, בואי ניפרד'. ברגע שמיה עונה לאבא התחילו לירות עלינו. אני קיבלתי כדור ברגל, מיה קיבלה שתי שניות אחרי, והיא התחילה לצרוח 'אבא יורים בי', הוא שמע את כל היריות.

"ברגע שאנחנו פונים ימינה אנחנו רואים טנדר שמחכה לרכבים", סיפר רגב במהלך צילומי התוכנית, "ברגע שראינו את זה אמרתי למיה 'תעני לאבא, יכול להיות שאנחנו לא יוצאים מפה יותר, בואי ניפרד'. ברגע שמיה עונה לאבא התחילו לירות עלינו. אני קיבלתי כדור ברגל, מיה קיבלה שתי שניות אחרי, והיא התחילה לצרוח 'אבא יורים בי', הוא שמע את כל היריות.