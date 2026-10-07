"המחבל הצמיד לי את הקנה לראש - ושרתי 'שיר למעלות": איתי רגב, שנחטף בשבי ארגון הטרור חמאס יחד עם אחותו מיה רגב ועומר שם טוב ב-7 באוקטובר, חוזר ליום הנורא ההוא - ומתאר לחבריו בתוכנית "גולסטאר" את רגע חטיפתו, אחרי שבילה במסיבת הנובה.
"ברגע שאנחנו פונים ימינה אנחנו רואים טנדר שמחכה לרכבים", סיפר רגב במהלך צילומי התוכנית, "ברגע שראינו את זה אמרתי למיה 'תעני לאבא, יכול להיות שאנחנו לא יוצאים מפה יותר, בואי ניפרד'. ברגע שמיה עונה לאבא התחילו לירות עלינו. אני קיבלתי כדור ברגל, מיה קיבלה שתי שניות אחרי, והיא התחילה לצרוח 'אבא יורים בי', הוא שמע את כל היריות.
"אנחנו אומרים לו 'אבא אנחנו אוהבים אותך', 'אבא אנחנו מתים', ואז המחבלים מתחילים לפשוט על הרכב וידענו שזה הולך להיות וידוא הריגה. להשלים עם העובדה שאתה יודע שאתה הולך למות זה מטורף".
רגב מתאר כיצד המחבל המתועב "פותח את הדלת של האוטו, הוציא אותי מהרכב ראשון ואת מיה אחרי ואת עומר שם טוב. הוא משכיב אותנו על הכביש ואחד המחבלים מחליט שהוא עומד לי על הגב, את הקנה של הנשק [הוא] שם לי בתוך הראש. ואז אני מתחיל לשיר 'שיר למעלות'. אחרי שתי דקות הקנה יוצא לי מהראש. ופה המפגש הראשון שלי עם הקב"ה - הרגשתי שהוא שומע אותי, שהוא הרים את הנשק, פה הייתה האינטראקציה הראשונה שלי איתו - ומשם זה רק התחזק".
רגב ואחותו שוחררו משבי ארגון הטרור חמאס בפעימה השישית של עסקת החטופים הראשונה, בחלוף 54 ימים של המלחמה אחרי 7 באוקטובר, בעוד עומר שם טוב שנחטף יחד איתם חזר כעבור 505 ימים.