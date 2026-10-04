משפחתו של מאיר אריאל מציעה את אוסף רישומיו למכירה.
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מאיר אריאלמאיר אריאל
מאיר אריאל
(צילום: שמואל יערי)
בפוסט שפרסמה בתו שירז אריאל ברשתות החברתיות, כתבה: "מפרסמת עבור אמי, תרצה אריאל, שלאחר התלבטות ומחשבה מעוניינת למכור את אוסף הרישומים המקוריים לבית טוב".
אבסטרקט עט שחור וטושים. מתוך אוסף הרישומים של מאיר אריאל ז"לאבסטרקט עט שחור וטושים. מתוך אוסף הרישומים של מאיר אריאל ז"ל
"אבסטרקט עט שחור וטושים". מתוך אוסף הרישומים של מאיר אריאל ז"ל
(צילום: באדיבות שירז אריאל)
מאוחר יותר הוסיפה הבת כי זה "מחמם את לבה שיש התעניינות רבה", ביצירות אביה, וכי היא שמחה על כך.
אריאל לא נתן לכתם קפה להרוס לו - והיה משלב אותו ברישום. תקופת תל אביב. מתוך אוסף הרישומים של מאיר אריאל ז"לאריאל לא נתן לכתם קפה להרוס לו - והיה משלב אותו ברישום. תקופת תל אביב. מתוך אוסף הרישומים של מאיר אריאל ז"ל
לדברי הבת: "אריאל לא נתן לכתם קפה להרוס לו - והיה משלב אותו ברישום. תקופת תל אביב". מתוך אוסף הרישומים של מאיר אריאל ז"ל
(צילום: באדיבות שירז אריאל)
דמויות טיפוסיות, נייר ישן מאוד מתקופת משמרות. מתוך אוסף הרישומים של מאיר אריאל ז"לדמויות טיפוסיות, נייר ישן מאוד מתקופת משמרות. מתוך אוסף הרישומים של מאיר אריאל ז"ל
"דמויות טיפוסיות, נייר ישן מאוד מתקופת משמרות". מתוך אוסף הרישומים של מאיר אריאל ז"ל
(צילום: באדיבות שירז אריאל)
אריאל הבת פרסמה גם את המחירים - ולדבריה רישום יחיד מוצע למכירה בסכום של 1,000 שקלים.
מאיר אריאל נחשב לאחד מגדולי המוזיקאים שפעלו בישראל, כשמאחריו שורה ארוכה של שירים שהפכו לנכסי צאן ברזל בתרבות. אריאל הלך לעולמו לפני 27 שנה, בעודו בן 57 בלבד.