משפחתו של מאיר אריאל מציעה את אוסף רישומיו למכירה.
בפוסט שפרסמה בתו שירז אריאל ברשתות החברתיות, כתבה: "מפרסמת עבור אמי, תרצה אריאל, שלאחר התלבטות ומחשבה מעוניינת למכור את אוסף הרישומים המקוריים לבית טוב".
מאוחר יותר הוסיפה הבת כי זה "מחמם את לבה שיש התעניינות רבה", ביצירות אביה, וכי היא שמחה על כך.
אריאל הבת פרסמה גם את המחירים - ולדבריה רישום יחיד מוצע למכירה בסכום של 1,000 שקלים.
מאיר אריאל נחשב לאחד מגדולי המוזיקאים שפעלו בישראל, כשמאחריו שורה ארוכה של שירים שהפכו לנכסי צאן ברזל בתרבות. אריאל הלך לעולמו לפני 27 שנה, בעודו בן 57 בלבד.