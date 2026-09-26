הידיעות על הקרנת הבכורה האמריקנית של הסרט התיעודי "נז"א" במסגרת פסטיבל ניו יורק היוקרתי - בנוכחות היוצרים יובל אברהם ורחל שור - עוררו את הקונסוליה הישראלית בעיר וכן פעילים מקומיים, לצורך הבעת התנגדות לדוקו שמציג את מדיניות צה"ל בעזה כהתעמרות מכוונת באוכלוסייה. ואכן, לקראת ההקרנה יצא קריאה דחופה מטעם הוועידה הישראלית-אמריקנית (IAC) לציבור להתייצב להפגנה מול מרכז הקולנוע של לינקולן סנטר שבמרכז מנהטן, במקביל להקרנה. אולם בעוד שבתוך אולם אליס טאלי הראשי שמכיל יותר מכאלף איש התקיימה ההקרנה שכל הכרטיסים לה אזלו, מעבר לכביש התכנסו כשלושים מפגינים בלבד, נושאים דגלי ישראל וארצות הברית ושלטי "עם ישראל חי", רובם ישראלים תושבי ניו יורק.

הפגנה פרו-ישראלית מחוץ להקרנת "נז"א" בניו יורק. ( צילום: אמיר בוגן )

במהלך ההפגנה, נשאו דברים כמה מנציגי ה-IAC וכן ניצול הנובה שלו ביטון, שנמצא במסע הסברה ביחד עם יונס אלקרינאוי הבדואי שהציל אותו במהלך 7 באוקטובר. מדי פעם עברו ביעף בשתי משאיות שנשכרו ביוזמת הקונסוליה הישראליות, ונשאו מסכים אלקטרונים שהציגו את קורבנות טבח 7 באוקטובר בצירוף הסיסמה Context is not censorship. It's responsibility ("הקשר הוא לא צנזורה. זאת אחריות").

גלריה ההפגנה מחוץ להקרנת "נז"א" בניו יורק ( צילום: אמיר בוגן )

למעט אחד מהדוברים הישראלים, שכינה את אברהם ושור אנטישמים והסביר שעד כמה שזה מפתיע גם בשואה היו יהודים שמסרו את בני עמם לנאצים, הדוברים בהפגנה התרכזו באחריות הנדרשת מהיוצרים. ברוח הסיסמה שאימצו בנוגע להקשר, הם הבהירו כי אין בכוונתם להתנגד להקרנת הסרט וכי בארצות הברית ערך חופש הביטוי הוא נעלה ומהותי, אולם הם תבעו מהיוצרים להעניק לדברים הקשר ולהזכיר את 7 באוקטובר כמה שהניע את המתקפה של ישראל בעזה. יש לציין כי אף אחד מהמפגינים לא צפה ב"נז"א" ולכן ככל הנראה הם לא מודעים לכך שנקודת היציאה של סרטם של אברהם ושור היא זוועות היום הארור ההוא, והתגובות הקשות של אזרחי ישראל לטבח שבאו לידי ביטוי גם במדיניות צה"ל במתקפה על עזה שהייתה לטענתם משולחת-רסן.

כזכור, "נז"א" מתיימר לחשוף את מאחורי הקלעים של מערכת הביטחון הישראלית במהלך המלחמה בעזה. 24 חיילי המודיעין ולוחמים מרואיינים בסרט בעילום שם ובפנים מוצללות, כשהם מספרים על שינוי המדיניות של מערכת הביטחון בנוגע להרג אזרחים חפים מפשע, שנתפסים כנזק אגבי מתקבל על הדעת שמשוקלל על ידי תוכנת בינה מלאכותית. הדברים כולם מתרחשים על רקע 7 באוקטובר, כשגם הדוברים עצמם מראים הבנה להקלות על השימוש בתוכנה לצורך איתור יעדים לחיסול דרך בני משפחה ומקורבים, ואף מבטאים אחדות רעיונית עם הצורך המבצעי בגלל הזעם ותשוקת הנקם שחשו באופן אישי אחרי הטבח, והתפיסה כי "אין חפים מפשע בעזה" שמכתיבה לפי אברהם ושור את הזלזול בחיי אדם באופן כללי.

הפגנה פרו-ישראלית מחוץ להקרנת "נז"א" בניו יורק ( צילום: ארגון הקהילה הישראלית-אמריקאית IAC )

בעוד שהמפגינים הספורים נשאו דברים והניפו שלטים מול לינקולן סנטר במנהטן, בצד השני של האוקיינוס האטלנטי נערכה הפגנת תמיכה במהלך טקס הפרסים של פסטיבל סן סבסטיאן שבספרד. "נז"א" זכה בפרס חביב הקהל בפסטיבל היוקרתי. המפיק הספרדי אנריקה קוסטה קיבל את הפרס בשם היוצרים הישראלים מהשחקנית פז וגה. השניים נשאו שלטים עם צילומים של אברהם ושור בצירוף הסיסמה "גם אנחנו נז"א". הם נענו על ידי רבים בקהל שנשאו את אותם השלטים וגם את דגלי פלסטין. זהו המשך של הפגנות שהתקיימו בעיר הבאסקית כתמיכה בשני היוצרים על רקע המתקפה נגדם בישראל.