האמן מוש קאשי, מהייחודיים שבציירים הישראלים בעשורים האחרונים, נפטר אתמול (חמישי) בגיל 60 ממחלת הסרטן. קאשי היה קול אסתטי ורוחני ייחודי, שמאז שנות ה-90 עסק באופן שיטתי ואמיץ במחוזות היופי המופשטים כשלעצמם, במהויות נשגבות ואינסופיות, בווירטואוזיות ובשלמות הביצוע. כבר בתחילת דרכו הציב אלטרנטיבה לאסתטיקה של הרישול והדלות, לשרבוט ולשפה הציורית הקולאז'יסטית שאפיינו חלק ניכר מן האמנות הישראלית.

גלריה מוש קאשי ( צילום: אוראל כהן )

קאשי נולד ב-1966 בירושלים וגדל בשכונת נחלאות במשפחה בת שמונה נפשות, לאב פועל בניין ולאם עקרת בית. את דרכו האמנותית החל במדרשה לאמנות ברמת השרון, שבה למד בשנים 1984–1987. בהמשך השתלם בציור בניו יורק בשנים 1989–1990 ושהה בפריז בשנים 1996–1997 במסגרת מלגה בסיטה דז אר, שם גם הציג תערוכת יחיד. בשנת 2000 השלים תואר שני בחינוך לאמנות בברטון הול של אוניברסיטת לידס באנגליה. משנת 1997 שימש מרצה בכיר בבצלאל, ובאותה שנה, עם שובו מפריז, החל לעבוד עם גלריה נגא בתל אביב.

מראשית דרכו עסק קאשי בדימויים שביטאו חתירה לאינסוף, להרמוניה ולמחזוריות של צמיחה ושקיעה - איכויות שהיו כה חסרות ואף מודחקות מהציור ומהשיח באמנות המקומית. הוא התפרסם בציורי הקוצים הדקדקניים שלו, שמרחוק נראו כמעט כתצלומים: שדות של קוצים מונוכרומטיים שכיסו בדים ופאנלים עגולים ואף אובייקטים שלמים, וכן באובייקטים הכדוריים המוזהבים שיצר. יצירותיו טבועות בחותם של התבוננות מתמשכת בעומקן של תופעות הטבע ובאפשרויות המבט עצמו, שכמו הולך לאיבוד בתוך הציורים עתירי השכבות. השימוש בצבע עתיר לכה, בנוסח הציור הקלאסי, העניק להם עומקים נוספים ומראה כמעט דמוי תכשיט. ואכן, במובנים רבים הציורים והאובייקטים שיצר קאשי היו לא מפה, לא מישראל. שהותו באירופה העניקה לציורו איכויות קלאסיות, על-מקומיות ועל-זמניות.

מוש קאשי ( צילום: אוראל כהן )

בהמשך הופיעו ביצירתו דימויים ונופים שנעו בין מופשט מהורהר, מונוכרומטי ודרמטי, שגווניו מתכנסים לשחורים עמוקים, לבין תיאורים ריאליסטיים מאוד של פרחים, עצים, ערפילים, גלים וחלקי צמחים. גם לאלה העניק איכויות מופשטות ואף זניות, עד שנדמה היה כי הציור התהווה באיטיות על פני הבד, ללא מגע יד אדם.

בריאיון ל"כלכליסט" מאפריל 2023, שלא פורסם, התייחס קאשי במישרין למקורות ההשפעה על ציורו: "לאורך השנים נמשכתי לציור שנוגע בתפיסה ובחומר כפי שאולי ניתן לדבר על שפה, על רהיטות, דיוק ותחבירים פנימיים שדורשים התמקצעות. זה דרש מחקר ציורי והיכרות עם טכניקות ששייכות למסורות ציור הקיימות, בעיקר הרנסנס והאסכולות הגרמניות הרומנטיות, וכן מודעות למודרניסטים של המאה ה-20 כמו רותקו ושדות הצבע שלו, וכמובן לצילום כהשפעה עקיפה על המהלך האמנותי".

"האפלה, והאור במשורה שהוא כמו מצרך יקר, הם חלק מיסודות הציור שלי", אמר קאשי באותו ריאיון. "אולי הם מצביעים על כך שממש כמו התודעה שלנו, הנופים האלה, חסרי האחיזה הקונקרטית במקום מסוים, הם מטאפורה למרחבי הנפש והתודעה האינסופיים".

מוש קאשי ( צילום: אוראל כהן )

לאורך שנות עבודתו זכה קאשי בשורה של פרסים, ובהם פרס האמן הצעיר ב-1994, פרס עידוד היצירה ב-1997 ופרס שרת החינוך לאמנות פלסטית ב-2004. בשנת 2012 הוצגה במוזיאון הפתוח בתפן תערוכה רטרוספקטיבית מקיפה של יצירתו, באוצרותה של רותי אופק, שלוותה בהוצאת ספר אמן. לצד פעילותו בישראל הציג קאשי בירידי אמנות מרכזיים בעולם, ובהם ארט באזל, פיאק בפריז והארמורי בניו יורק. יצירותיו נמצאות באוספי המוזיאונים החשובים בישראל ובאוספים פרטיים בארץ ובעולם.