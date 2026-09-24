הסופר והמשורר יהודה אטלס הלך לעולמו היום (חמישי) בגיל 89. "יודה היה עד רגעיו האחרונים ילד נצחי. בחייו עשה ופעל למען אנשים מתוך רגש ורצון לעזור", נכתב בהודעת המשפחה. "הוא היה עורך, סופר ילדים ומתרגם, ובשנותיו האחרונות כתב על ילדים בסיכון מתוך תחושת שליחות. יהי זכרו ברוך".
אטלס נולד ב-1937 וגדל במושב עין עירון, ליד כרכור, להורים חקלאים. הוא למד בבית הספר העממי בכרכור ובתיכון בחדרה, ובהמשך מזרחנות ופילוסופיה באוניברסיטת תל אביב. במשך חמש שנים ערך את עיתון הנוער "במחנה גדנ"ע", ואחר כך עבד 35 שנה כעיתונאי וכעורך ב"ידיעות אחרונות".
ב-1977 יצא ספר הילדים הראשון שלו, "והילד הזה הוא אני" בהוצאת כתר, קובץ של שירים קצרים על חיי היומיום של ילדים, שזכה להצלחה גדולה והוליד ספרים נוספים ברוחו.
שנתיים אחר כך יצא תקליט באותו שם, עם לחנים של אבנר קנר ובביצוע של קנר, דויד ברוזה, מזי כהן ואחרים. מאז הפכו שיריו לחומר גלם לכמה מהיוצרים הבולטים במוזיקה הישראלית. יוני רכטר הלחין את "אני רוצה שפתאום", שאריק איינשטיין שר, ומתי כספי הלחין וביצע את "אולי זה מעליב". בין שיריו המוכרים ביותר גם "והילד הזה הוא אני", "אני מוכן", "בערב של סתיו" ו"אל הבית באה גברת".
בשנת 2001, לכבוד יום העצמאות, צילמו בערוץ הילדים ספיישל משיריו של אטלס בשם "ורק אני לא" בהשתתפות מנחי הערוץ בהם סנדי בר, עודד מנשה, ליאת אחירון, עדי עזרוני, קובי מחט, דנה דבורין, טל מוסרי, נמרוד רשף ועוד.
בעקבות הצלחת "והילד הזה הוא אני" יצא אחריו גם "הילדה שאני אוהב" (1988) שזכה לאהבת הקהל.
בריאיון ל-ynet שקיים ב-2015 סיפר אטלס שהשיר "דני גיבור" של מרים ילן-שטקליס, על רגע של דחייה בחיי ילד, הוא מקור ההשראה הראשון והחשוב ביותר שלו, ובעיניו השיר היפה ביותר שנכתב בארץ, גם למבוגרים. "אני הולך בעקבות השיר הזה בכתיבה שלי ועוסק ברגשות וברגעים בחיים של ילדים", אמר אז. "אבל אלה תמיד רגעים שבהם יש לילד בעיה כלשהי. להיות ילד זה לא גן עדן, זו תקופה די קשה בחיים של בנאדם".
את "פו הדוב" ו"הבית בקרן פו" של א. א. מילן כינה "ספרי חיי". הוא סיפר שקרא אותם לילדיו, ושהם מצטטים מהם עד היום. הוא גם התעקש שאין לכתיבתו גבול גיל: "כל מה שאני כותב מיועד לילדים בני שנתיים ועד לבני 92".
באותה שנה יצא ספרו "אני רוצה לדבר איתך!", באיוריו של גיא מורד. הספר מספר על ילד שמתמודד עם בריונות מצד חבר לכיתה, והוא מבוסס על מה שעבר על בנו השלישי, יובל, בבית הספר היסודי. "גם אני קיבלתי מכות בתור ילד וזה נחרט בי", סיפר אטלס. "לרוב אומרים לילדים 'אם מרביצים לך, תחזיר'. אני מודיע לך שזו עצה שעוד לא עזרה לאף אחד בעולם".
גיבור הספר מנסה שוב ושוב לדבר עם הילד שמציק לו, ואטלס ראה בסיפור גם משל רחב יותר. לדבריו, הוא החליט לפרסם אותו דווקא אז בגלל האווירה בארץ ובגלל הסכסוך עם הפלסטינים, וביקש להציע בו "פתרון אחר לאווירה של אלימות". כשחבר העיר לו שהשם אינו מסחרי, השיב: "מה אכפת לי? אני כותב מה שאני רוצה לכתוב".
לאורך השנים כתב אטלס 32 ספרים לילדים, ובהם גם ספרי סיפורים, מקוריים ומעובדים, בפרוזה ובחרוזים. הוא כתב גם ארבעה ספרים למבוגרים ותרגם כ-60 ספרים, רובם מאוירים. הוא הותיר אחריו שלושה ילדים וארבעה נכדים.