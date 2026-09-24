ב-1977 יצא ספר הילדים הראשון שלו, "והילד הזה הוא אני" בהוצאת כתר, קובץ של שירים קצרים על חיי היומיום של ילדים, שזכה להצלחה גדולה והוליד ספרים נוספים ברוחו.

ב-1977 יצא ספר הילדים הראשון שלו, "והילד הזה הוא אני" בהוצאת כתר, קובץ של שירים קצרים על חיי היומיום של ילדים, שזכה להצלחה גדולה והוליד ספרים נוספים ברוחו.

ב-1977 יצא ספר הילדים הראשון שלו, "והילד הזה הוא אני" בהוצאת כתר, קובץ של שירים קצרים על חיי היומיום של ילדים, שזכה להצלחה גדולה והוליד ספרים נוספים ברוחו.