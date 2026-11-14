"נז"א", סרטם התיעודי של יובל אברהם ורחל שור, מועמד לשלושה פרסים בטקס פרסי האקדמיה האירופית לקולנוע: הסרט האירופי הטוב ביותר, הסרט התיעודי והסאונד. המועמדויות הוכרזו היום (שבת) במסיבת עיתונאים בפסטיבל סלוניקי שביוון. הטקס ה-39, התשובה האירופית לאוסקר, ייערך ב-16 בינואר באתונה.

"נז"א" - טריילר ( באדיבות "הגארדיאן" )

בקטגוריה הראשית מתחרים השנה 15 סרטים, עלילתיים, תיעודיים ואנימציה. בקטגוריה התיעודית יש חמישה מועמדים בלבד.

את רשימת המועמדים מוביל הסרט "ארץ אבות" של הבמאי פאבל פאבליקובסקי ("אידה") המועמד ב-11 קטגוריות. הסרט היפה והחזק מתרחש בגרמניה אחרי מלחמת העולם השנייה, ועוקב אחר שובו של הסופר הגולה תומאס מאן למולדתו, כדי לקבל פרס מפעל חיים. למסע מצטרפת בתו, אותה מגלמת סנדרה הולר. אחרי "ארץ אבות" משתרך האפוס הקווירי הספרדי המבריק והסוחף "כדור שחור", עם עשר מועמדויות.

המועמדויות בטקס האירופי הן תחנה נוספת במסע הפרסים של "נז"א", שבו 24 אנשי צבא ומודיעין מתארים איך צה"ל נעזר בבינה מלאכותית כדי לבחור מטרות לחיסול בעזה, וטוענים להרג המוני של אזרחים. הסרט הוצג לראשונה בתחרות הרשמית של פסטיבל ונציה בספטמבר וזכה שם בפרס המיוחד של חבר השופטים. מאז זכה בפרסים בפסטיבלים נוספים, מהמפטונס בארה"ב ועד סן סבסטיאן ואתונה.

כזכור, "נז"א" (נזק אגבי) מבוסס על תחקירים שפורסמו בין 2023 ל-2025 בידי אברהם באתר החדשות הישראלי "שיחה מקומית", במגזין הישראלי-פלסטיני "972+" וב"הגרדיאן" – העיתון הבריטי, שמעורב אף הוא ביצירת הסרט.

הסרט שעורך השוואה בין השואה למצב בעזה צולם על גגות תל אביב במהלך המלחמה הנוכחית ומביא ראיונות עם 24 חיילים וחיילות של 8200, שמעלים עדויות קשות על מדיניות הנזק האגבי של צה"ל וההפגזות והחיסולים של צה"ל. בהקרנת הבכורה בוונציה הסרט שבר את השיא במחיאות הכפיים של הפסטיבל – קרוב ל-25 דקות. יוצרי הסרט אמרו כי מבחינתם הסרט נועד גם להיאבק בשתיקה ובהכחשה שמאפשרות, לדבריהם, את המשך הפגיעה באזרחים.

גלריה מתוך NAZA ( צילום: באדיבות פסטיבל ונציה )

"נז"א" הצליח לקומם עליו את צה"ל, כולל הרמטכ"ל אייל זמיר, שכינס בעקבותיו דיון דחוף, בעוד דובר צה"ל תת-אלוף אפי דפרין הפריך את הטענות המועלות בסרט והאשים אותו בחוסר תום לב, בסילוף עובדות וברשלנות עיתונאית.

גם בכירי הפוליטיקאים ניצלו את ההזדמנות לגרוף לייקים. ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע כי יקדם חקיקה שתאפשר שלילת אזרחות ותעלה את גובה הפיצויים בתביעות דיבה, מאלה שפועלים להכפשת המדינה וחיילי צה"ל. הנשיא יצחק הרצוג גינה בחריפות את "נז"א", טען שהוא מתעלם מטבח 7 באוקטובר ומזכותה של ישראל להגנה עצמית. שר התרבות והספורט מיקי זוהר פנה למנכ"ל משרד הפנים, בדרישה לבחון הליך שלילת האזרחות של שור ואברהם בעוון בגידה.

כדאי לציין, ש"אין ארץ אחרת", סרטם הקודם של שור ואברהם, שעסק במאבק ההישרדות של תושבי קבוצת הכפרים מסאפר יטא שבדרום הר חברון מול התעמרות צה"ל, המנהל האזרחי ומתנחלים אלימים זכה ב- 2024 בפרס האקדמיה האירופאית לקולנוע, ובכן באוסקר לסרט התיעודי המצטיין ובקרוב ל-70 פרסים נוספים.

רחל שור ויובל אברהם ( צילום: David Levene/The Guardian )

בקטגוריות המשחק בטקס, בולטת השחקנית הגרמניה המעולה סנדרה הולר המועמדת על שני פרסים: "ארץ אבות" ו"רוז". הזוג הספרדי פנלופה קרוז וחוויאר בארדם גם זכו למועמדות. קרוז על הופעתה ב"בונקר" ובארדם על הופעתו ב-The Beloved

אגב, על פרס תגלית השנה מתחרה הסרט "13 בעזה" של הבמאי הפלסטיני חוסאם אבו-דן על אבא ובתו המתבגרת, החיים במחנה אוהלים-פליטים ברצועת עזה., אחרי שאיבדו את הבית שלהם ורוב משפחתם, אחרי הפצצה ישראלית. הסרט צולם ברצועה החרבה, תוך כדי המלחמה, והוצג בפסטיבל טורונטו האחרון.

וזוכה ודאית אחת כבר יש – כפי שכבר דיווחנו בחודש שעבר - כוכבת הקולנוע והטלוויזיה והבמאית הפלסטינית ילידת ישראל היאס עבאס, תעוטר בטקס בפרס מפעל חיים, על "הישג אירופי בקולנוע העולמי וכאות הוקרה על תרומה ייחודית לעולם הקולנוע ועל מכלול עבודתה יוצא הדופן".

תקבל מפעל חיים. היאם עבאס ( צילום: GettyImages )

עבאס בת ה-65 שנולדה בנצרת למשפחה ברוכת ילדים וגדלה בדיר חנא בגליל, חייה החל משנות ה-90 בצרפת.

ברזומה של עבאס אפשר למצוא סרטים של בכירי הבמאים: סטיבן ספילברג ("מינכן"), ג'ים ג'ארמוש ("גבולות השליטה"), ג'וליאן שנאבל ("מיראל") תומאס מקארתי ("האורח") ואפילו רידלי סקוט ("אקסודוס: אלים ומלאכים") ודני וילנב ("בלייד ראנר 2049"). כמו כן היא מרבה לעבוד עם יוצרים מארצות ערב.

בשנים האחרונת, עבאס הרשימה בתפקיד מרסיה "מרשה" רוי, אשתו השלישית של לוגן רוי סדרה האמריקאית המוערכת "היורשים" עטורת הפרסים. תפקיד שהעניק לה מועמדות לאמי.

בעבר, עבאס עבדה עם במאים ישראלים אחדים וביניהם ערן ריקליס ("הכלה הסורית" ו"עץ הלימון" שזיכו אותה במועמדות לפרסי האקדמיה האירופאית) ועמוס גיתאי ("אזור חופשי", "התנתקות").