כחודש לאחר שהלכה לעולמה במפתיע, נחשפה סיבת מותה הרשמית של השחקנית היידן פנטייר. משרד חוקר מקרי המוות במחוז גרינוויל שבדרום קרוליינה קבע כי השחקנית מתה כתוצאה מהשפעותיהם הרעילות של פנטניל, 4-ANPP, אלפרזולאם, מתוקרבמול וקווטיאפין. נסיבות מותה הוגדרו כתאונה.

היידן פנטייר ( צילום: Evan Agostini/Invision/AP )

פנטייר, שנודעה בעיקר בזכות תפקידיה הראשיים בסדרות "גיבורים" ו"נאשוויל", מתה ב-16 באוגוסט, בגיל 36. בריאן היקרסון, בן זוגה לסירוגין של פנטייר, ואחיו זאק הזעיקו את כוחות החירום לדירה ודיווחו כי היא אינה מגיבה. בהקלטת השיחה נשמעו אנשי צוות רפואי מדברים על "מנת יתר" ועל "דום לב" בסמוך למותה. תחילה דווח כי מתה בעקבות נטילת אוקסיקודון מהול בפנטניל, אולם כעת מסתבר שהיה זה שילוב של חומרים.

הפרמדיקים ניסו לבצע בפנטייר פעולות החייאה מתקדמות, אולם מותה נקבע בזירה. פנטייר דיברה בעבר בגלוי על התמודדותה עם דיכאון והתמכרות. בריאיון למגזין "פיפל" סיפרה כי כבר בגיל 15 החלה ליטול כדורים. בגיל 16 התקבלה ל"גיבורים", ובהמשך החלה לשתות אלכוהול וליטול מדי פעם אופיואידים.

"הדבר שהציל אותי היה שלא יכולתי להיות בבלגן בזמן שהייתי על הסט ועבדתי", סיפרה. "אבל מחוץ לסט הדברים המשיכו לצאת משליטה. ככל שהתבגרתי, הסמים והאלכוהול הפכו למשהו שכמעט לא יכולתי לחיות בלעדיו".

פנטייר החלה את דרכה ככוכבת ילדים, הופיעה בפרסומות וגילמה במשך ארבע שנים את שרה רוברטס באופרת הסבון "לחיות את החיים". בגיל תשע ערכה את הופעת הבכורה שלה בקולנוע בתפקיד דיבוב ב"באג לייף". ב-2006 הצטרפה ל"גיבורים" בתפקיד קלייר בנט, מעודדת תיכון בדרמה על גיבורי-על שמנסים לשלב בין חיים רגילים להצלת העולם. שש שנים לאחר מכן לוהקה לתפקיד כוכבת הקאנטרי העולה ג'ולייט בארנס ב"נאשוויל", לצדה של קוני בריטון.