כ-400 עובדים בגופי שידור בהולנד חתמו על מכתב שקורא להחרים את האירוויזיון בגלל השתתפות ישראל, זאת אחרי שהמדינה הודיעה שתחזור לתחרות בשנה הקרובה.
"מדינת ישראל ממשיכה כרגיל ברצח העם של העם הפלסטיני", נכתב במכתב שנשלח לתאגיד השידור המקומי NPO, מבלי שהוצגו ראיות לביסוס הטענה. עוד נטען כי "במהלך רצח העם בעזה נהרגו בידי ישראל יותר עיתונאים עמיתים מאשר בכל מלחמה אחרת בהיסטוריה העולמית", אך גם במקרה זה לא צוין מקור הנתונים שעליהם התבססה הקביעה.
עובדי גופי השידור השונים, בהם גם עובדים בתאגיד השידור ההולנדי NPO, דורשים מהתאגיד לפרוש מתחרות האירוויזיון ב-2027 ולפתוח בדיון בנוגע להשתתפות בתחרות גם ב-2028.
כותבי המכתב הוסיפו כי מבחינתם, אין לקבל מצב שבו "הרצון להשתתף בתחרות מוזיקה חשוב יותר מחייהם של אינספור אנשים שנרצחים".
יוזמי המכתב הבהירו כי אם דרישותיהם לא ייענו, ינקטו צעדי מחאה, לרבות השבתת העבודה.
מתאגיד השידור המקומי נמסר בתגובה: "אנחנו נמצאים בשיחות ונמשיך לקיים אותן".