כ-400 עובדים בגופי שידור בהולנד חתמו על מכתב שקורא להחרים את האירוויזיון בגלל השתתפות ישראל, זאת אחרי שהמדינה הודיעה שתחזור לתחרות בשנה הקרובה.

כ-400 עובדים בגופי שידור בהולנד חתמו על מכתב שקורא להחרים את האירוויזיון בגלל השתתפות ישראל, זאת אחרי שהמדינה הודיעה שתחזור לתחרות בשנה הקרובה.

כ-400 עובדים בגופי שידור בהולנד חתמו על מכתב שקורא להחרים את האירוויזיון בגלל השתתפות ישראל, זאת אחרי שהמדינה הודיעה שתחזור לתחרות בשנה הקרובה.