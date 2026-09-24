פיטר רוט ממליץ: קורדרוי

"לקורדרוי התוודעתי לפני שנה וחצי, כשהם הציעו לי להתארח בהופעה שלהם, ואני מודה שלא באמת הכרתי את המוזיקה שלהם עד אז, אבל אחרי שהקשבתי לכל מיני לייבים מגניבים אמרתי 'יאללה, בכיף'.

גלריה מוניקה סקס ( צילום: שי פרנקו )

"באתי להתארח ומעולם לא שמעתי את השירים שלי כל כך מדויקים ומהוקצעים, הם נתנו ביצועים מטורפים. הם עשו ביצוע לשיר שלי, 'צחוק הגורל', יש בו קולות וזה היה פשוט כל כך מדויק ונורא נהניתי. כשהלכתי הביתה הרגשתי שהייתה כימיה. לא עבר הרבה זמן והם הציעו לי להפיק להם את אלבומם השלישי".

הם התחילו בגיל צעיר יותר ממה שאתם התחלתם במוניקה סקס. "כשאנחנו התחלנו באמת הייתי בתיכון, ויהלי ושחר היו קצת יותר גדולים. קורדרוי זו להקה של בני 20 שעושים יחד מוזיקה מגיל 12 ונשארו עד היום באותו הרכב, שזה די מטורף. כל אחד מהם באמת ברמה גבוהה מאוד של נגינה ומקצועיות. חבר'ה צעירים שעושים מוזיקה של צעירים, לא מתפשרים ולא מתחנפים. זה כיף לי לראות את זה בתור המבוגר האחראי".

ההופעה של קורדרוי תיערך ביום שבת, 17 באוקטובר, בשעה 13:30 בבמת הראקט, וההופעה של מוניקה סקס תתקיים ביום שישי, 16.10, בשעה 21:00 בבמת הקוף.

עלמה גוב ממליצה: בלולו

"אני ממליצה ללכת להופעה של בלולו, פשוט כי הוא באמת אחד הפרפורמרים הכי טובים בישראל. אווירה של אש, מסיבה מטורפת ושל אנרגיה פסיכית על הבמה. הוא ממש גבר. החלום שלי זה לדעת לזוז בקצב של המוזיקה כמוהו.

עלמה גוב ( צילום: עמית בן נון )

"אנחנו חברים טובים, וזה מטורף בעיניי כמה הוא יכול להיות משוגע על הבמה - וכמה הוא אדם מתוק ועדין במציאות. תמיד כל כך כיף לראות אותו וזה ממלא אותי בהשראה ואנרגיה. אני ממש מחכה להיות שם כקהל".

את זוכרת את הפעם הראשונה שראית אותו מופיע? "היינו חברים קודם, ואז הלכתי להופעה שלו עם כל המשפחה שלי - אבא ואמא וזה - וזה היה בלבונטין (מועדון קטן להופעות בדרום תל אביב, ע"ט). הופעה קטנטונת, והיה כל כך חם, וזה פשוט מטורף לראות מה הוא עושה עם הקהל. זה היה מעורר השראה וקנאה בו זמנית".

ההופעה של בלולו תיערך ביום שישי, 16 באוקטובר, ב-23:00 בבמת הפיל, וההופעה של עלמה גוב תתקיים מוקדם יותר באותו היום - בשעה 16:15 בבמת הקוף.

פלד ממליץ: האחים צברי

"הם הפייבוריטים שלי. מעבר לזה שאני מכור לפרויקטים ולשירים שלהם, עוד ממש כשהם היו תופעת יוטיוב מסתורית ולא מוכרת ולא ידענו אפילו מי מאחורי השירים-משחקים האלה, הם נותנים בראש ברמות אחרות. אם אני הייתי עושה מוזיקת רוק - זה היה נשמע כמו מה שהם עושים.

פלד ( צילום: יאיר סיגרון )

"יצא לי לראות אותם בהופעה הרבה פעמים, הם נותנים בראש, והשירים שלהם הם פשוט המנונים. משהו שכיף לשיר אותו. פאנק-רוק, רוק כבד, מה שהם עושים זה כמו גל שאתה נשטף בו וחייב להצטרף כמו אוהד כדורגל. זה מוזיקה שאי-אפשר להתעלם ממנה, אין דרך אחרת, היא נועדה בשביל הופעות. מי שלא מבין בשירים את האנרגיה והעוצמה - שיבוא להופעה".

ההופעה של האחים צברי תיערך ביום שישי, 16 באוקטובר, בשעה 15:00 בבמת הקוף וההופעה של פלד תיערך באותו היום - ועל אותה הבמה - בשעה 22:15.

יעל שושנה כהן ממליצה: עולמי

"לא מזמן הייתי בהופעה של עולמי - ופשוט נשביתי. קודם כל, הקול שלה, יש לו צבע כזה חלומי, שמטפס למקומות הכי גבוהים ויורד פתאום לעומקים הכי כנים. זו הייתה הופעה של שירים חדשים, שעוד לא לגמרי קיבלו את הצורה שלהם והייתה תחושה שאנחנו זוכים לראות משהו חד-פעמי.

לולה מארש ( צילום: דור שרון )

"היא סיפרה על השירים, צחקה, התרגשה שיתפה מעומק ליבה וכולנו היינו שם איתה. באתי עם חברה, ובאיזשהו שלב קלטנו ששתינו עם דמעות בעיניים רוב ההופעה. הוקים שנתקעים, מלודיות מכשפות, מילים, כנות והקול הזה. אה, ובונוס: פתאום שמתי לב שהיא גם קצת ג'יין בירקין במראה. בקיצור, ממש ממליצה לראות אותה באינדינגב. אל תפספסו!"

ההופעה של עולמי תיערך ביום חמישי, 15 באוקטובר, בשעה 19:30 בבמת הפיל, ההופעה של לולה מארש תיערך ביום שבת, 17.10, בשעה 15:45 בבמת הקוף.

מאור כהן ממליץ: "אביב מארק לנצח"

"יש באינדינגב המון אנשים שאני אוהב - חברים טובים שמופיעים, כמו האחים רמירז, מוניקה, עדן דרסו ואייל יונתי, אבל אני רוצה לשים את האצבע על הופעת המחווה-זיכרון 'אביב מארק לנצח'. אביב מארק היה חבר מאוד טוב שלי והוא הלך לעולמו לא מזמן.

מאור כהן ( צילום: לירון כהן )

"מעבר למוזיקה בועטת ופאנק חסר מעצורים וגם רגיש, אביב מארק היה בן אדם מדהים. הוא היה חבר בלהקה סאבוויי סאקרס, להקה-אחות של זקני צפת. אני לא אשכח איך פעם התארחתי בהופעה שלהם, ומעבר לזה שהיה פצצה, הם כל הזמן התווכחו על הבמה וזה היה כל כך אמיתי ויפה, אחד הדברים המרעננים שראיתי בהופעות חיות. כזה אמיתי היה הבן אדם. יש לי הרבה סנטימנטים להופעה הזו, ומאוד מסקרן אותי לראות אותה ובפעם הבאה – גם להשתתף. כל מי שאוהב פאנק וגראנג׳ - אני ממליץ עליה מאוד".

אביב מארק ז״ל ( צילום: רז גרוס )

המופע "אביב מארק לנצח" יתקיים ביום שישי, 16 באוקטובר, בשעה 17:30 בבמת הפיל, ומאור כהן יזכה לנעול את הפסטיבל בהופעה שתיערך ביום שבת, 17 באוקטובר, בשעה 17:00 בבמת הקוף.

נונו ממליצה: שרי זק לוי

"שרי היא זמרת פנומנלית עם קול שאי-אפשר להפסיק להקשיב לו. היא הוציאה אלבום לאחרונה, שנקרא ׳אור שנכנס לחלום׳, ואת כל האלבום הזה היא הלחינה וכתבה בעצמה. היא מוזיקאית אמיתית. בהופעה שלה היא מנגנת על פסנתר וקלידים ויש לה הופעה אינטימית ומרגשת, עם קול ומילים שחודרות לנשמה, וממש מרגישים כאילו אנחנו ביחד איתה בסלון".

ההופעה של שרי זק לוי תיערך ביום שבת, 17 באוקטובר, בשעה 10:30 בבמת הראקט. נונו תעלה לבמת הקוף ביום שישי, 16.10, בשעה 20:00.

תמיר בר ממליץ: ניר כנען

"באחד הפסטיבלים שהופעתי בהם ניר כנען הופיע לפני. לא הכרתי את המוזיקה שלו, וכשראיתי אותו מופיע הוא היה מדהים. יש לו מוזיקה מאד מקורית, היה משמח לראות שאמן עם מוזיקה כל כך מיוחדת סוחף קהל גדול ולא נשאר בשוליים. בכלל, כיף לראות אמנים צעירים שהולכים עם האמת שלהם עד הסוף במוזיקה ולא מנסים להתחנף לאף אחד".