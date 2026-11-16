מפעל הפיס הכריז היום (שני) על הרשימה הארוכה של המועמדים לזכייה בפרס ספיר לספרות לשנת 2026. מבין הספרים המועמדים, חמישה ייבחרו כמועמדים הסופיים ומהם ייבחר הזוכה בפרס ספיר, שיוכרז בטקס שייערך בינואר.

12 המועמדים הם: "קרבה יתרה" (ידיעות ספרים) מאת סלין אסייג, "הנכד" (בבל) של דרור בורשטיין, "הקפות שניות" (עם עובד) מאת בני ברבש, "השתיקה של אימא" (עם עובד) של מיכל גוברין, "מצעד הבהמות" (פרדס) מאת דולב מור, "סיום מדומה" (מודן) של נועה סוזנה מורג, "נתן ועמוס" (ידיעות ספרים) מאת אסף ענברי, "חלאות יקרות לליבנו" (קתרזיס) של ריטה קוגן, "מחול הקיפודים" (כנרת זמורה דביר) מאת שחר קמיניץ, "אי" (יצירה עברית) של ערן שגיא, "דיוקן עצמי של אימי" (מודן) מאת יערה שחורי, ו"סיפורי כפר" (שתים) של סיון שיקנאג'י.

גלריה אסף ענברי, סלין אסייג ודרור בורשטיין ( צילום: באדיבות המצלום / עוז מועלם )

12 המועמדים נבחרו על ידי חבר השופטים של הפרס, בראשות יו"ר ועדת השיפוט, הרב ד"ר בנימין צבי (בני) לאו. זו השנה ה-26 שבה יוענק הפרס שנוסד במטרה לעודד יצירה ספרותית איכותית בעברית, לקדם את תרבות הקריאה בישראל ולהוקיר את פועלם של סופרות וסופרים ישראלים.

סך כל סכומי הפרסים שיוענקו לזוכים בקטגוריות השונות עומד על 845 אלף שקלים. כל אחד מ-12 הסופרים שספריהם נבחרו לרשימה הארוכה יזכה למענק בסך 30 אלף ש"ח, חמשת המועמדים שיעפילו לרשימה הקצרה יזכו למענק בסך 60 אלף ש"ח לכל אחד, ושלושת המועמדים ברשימה הקצרה במסלול ספר הביכורים יזכו למענק בסך 30 אלף שקל לכל אחד.

הזוכה במסלול ספר הביכורים יזכה בפרס כספי בסך 75 אלף ש"ח, ואילו הזוכה הגדול בפרס ספיר לספרות של מפעל הפיס יזכה במענק בסך 180 אלף שקל וספרו יתורגם וייצא לאור בשפה הערבית ובשפה זרה נוספת, על פי בחירתו.

בנוסף, מפעל הפיס, שעומד מאחורי הפרס, ירכוש מהדורה בת 500 עותקים מספריהם של הסופרים שנבחרו במסגרת הרשימה הקצרה ובמסגרת מסלול ספר הביכורים, ויעניק אותם לספריות ציבוריות ברחבי הארץ.

בשנה שעברה הוענק הפרס לאמיר חרש על ספרו ״שכול וכשלון וזומבים״ (הוצאת עם עובד), שנכתב מתוך ספרו הקאנוני של י"ח ברנר - "שכול וכישלון". עלילתו מתרחשת ביקום מקביל, שבו מאורעות תרפ"א כוללות מתקפת זומבים כשברנר וחבריו נלכדים בבית חווה. למרות האיום על חיינם והקשר שניתק עימם - ברנר לא מפסיק לכתוב.

אמיר חרש ( צילום: טל שחר )