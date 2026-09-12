השחקן והבמאי יוסי פולק הלך לעולמו, והוא בן 81.
פולק מוכר בעיקר בזכות תפקידיו בתיאטרון, בהם "הצוענים של יפו" ו"אותלו" בהבימה ו"הג'יגולו מקונגו" של חנוך לוין שעלה בצוותא, פרט לכך שיחק גם בקולנוע ובטלוויזיה, כולל תפקיד בסדרה "נבלות" לצידו של יהורם גאון.
פולק נולד ברחובות להורים שעלו מהונגריה, אולם לאחר שהתגרשו כשהיה פעוט הם מסרו אותו לקרובי משפחה דתיים שגידלו אותו. על הבמה עלה לראשונה בהצגת התיאטרון בכפר הנוער הדסים, משם הועף לבסוף בשל התנהגות פרועה. לאחר מכן למד בבית הספר למשחק בית צבי.
מי שפתח בפניו את השער לעולם התיאטרון היה ניסים אלוני כשקיבל אותו כשחקן בהפקה של "דודה ליזה" שהציגה לראשונה ב-1969 על במת תיאטרון הבימה. שנתיים לאחר מכן לוהק להצגה "הצוענים של יפו" וחלק במה בשנית עם גדולי השחקנים בתיאטרון הישראלי: חנה רובינא, רפאל קלצ'קין, אהרון מסקין, שמעון פינקל ושמואל סגל. בהמשך הדרך ביים גרסה חדשה למחזה בתיאטרון החאן.
לאורך השנים שיחק באינספור מחזות מובילים בשלל תיאטראות, בהם "אותלו", "הדוד וניה", "נפוליאון - חי או מת", "חלום ליל קיץ", "אני לא רפפורט", "גיבורים" שאותה גם ביים ושבה שיחק לצד ספי ריבלין ועוד.
בשנים האחרונות פולק פרש ממשחק, "כבר שנים שהוא לא משחק בתיאטרון, מאז ששיחק עם ספי ריבלין ואהרון אלמוג ב'גיבורים'", אמר בנו השחקן והרקדן אבשלום בריאיון ל-ynet לפני שנתיים. "הוא החליט לפרוש מתי שנראה לו, ולא שאף אחד אחר יגיד לו מתי להפסיק ואני מאוד גאה בו על זה. הוא עוד היה שחקן מבוקש, ויכול היה לשחק עוד הרבה. לא חייבים לשחק עד הרגע האחרון".