מי שפתח בפניו את השער לעולם התיאטרון היה ניסים אלוני כשקיבל אותו כשחקן בהפקה של "דודה ליזה" שהציגה לראשונה ב-1969 על במת תיאטרון הבימה. שנתיים לאחר מכן לוהק להצגה "הצוענים של יפו" וחלק במה בשנית עם גדולי השחקנים בתיאטרון הישראלי: חנה רובינא, רפאל קלצ'קין, אהרון מסקין, שמעון פינקל ושמואל סגל. בהמשך הדרך ביים גרסה חדשה למחזה בתיאטרון החאן.

מי שפתח בפניו את השער לעולם התיאטרון היה ניסים אלוני כשקיבל אותו כשחקן בהפקה של "דודה ליזה" שהציגה לראשונה ב-1969 על במת תיאטרון הבימה. שנתיים לאחר מכן לוהק להצגה "הצוענים של יפו" וחלק במה בשנית עם גדולי השחקנים בתיאטרון הישראלי: חנה רובינא, רפאל קלצ'קין, אהרון מסקין, שמעון פינקל ושמואל סגל. בהמשך הדרך ביים גרסה חדשה למחזה בתיאטרון החאן.

מי שפתח בפניו את השער לעולם התיאטרון היה ניסים אלוני כשקיבל אותו כשחקן בהפקה של "דודה ליזה" שהציגה לראשונה ב-1969 על במת תיאטרון הבימה. שנתיים לאחר מכן לוהק להצגה "הצוענים של יפו" וחלק במה בשנית עם גדולי השחקנים בתיאטרון הישראלי: חנה רובינא, רפאל קלצ'קין, אהרון מסקין, שמעון פינקל ושמואל סגל. בהמשך הדרך ביים גרסה חדשה למחזה בתיאטרון החאן.