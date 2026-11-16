זהותו של ג'יימס בונד הבא נחשפה: השחקן רוברט פטינסון נבחר לגלם את הסוכן המפורסם בסרט החדש בסדרת הריגול המצליחה, כך פורסם היום (שני).

גלריה רוברט פטינסון ( צילום: Tiziana FABI / AFP )

פטינסון בן ה-40 נכנס לנעליו של הסוכן החשאי עם רזומה מגוון במיוחד. יצא לו שם של שחקן שיכול לשאת שובר קופות, ושבמקביל שומר על אמינות אמנותית בזכות בחירות חריגות ולא צפויות. הוא התגלה ב-2005 בתפקיד סדריק דיגורי ב"הארי פוטר וגביע האש", והפך לכוכב-על בתפקיד הערפד אדוארד קאלן לצד קריסטן סטיוארט בסדרת "דמדומים".

משם עבר לקולנוע עצמאי, ושיחק בסרטים של דייוויד קרוננברג ("קוסמופוליס", "מפות לכוכבים"), של האחים ספדי ("זמן טוב"), של רוברט אגרס ("המגדלור") ושל לין רמזי (Die My Love). ב-2020 כבר התנסה בז'אנר הריגול ב"טנט" של כריסטופר נולאן, וב-2022 חזר לסרטי זכיינות עם "באטמן".

השחקן נחשב בימים אלה לאחד העסוקים בהוליווד. רק השנה יצאו ארבעה סרטים בכיכובו: "הדרמה" של A24 לצד זנדאיה, "האודיסאה" של נולאן, שבו הוא מגלם את אנטינוס, אחד המחזרים של פנלופה, ו"פריים טיים", שבו הוא משחק את כריס הנסן, המגיש של תוכנית התחקירים To Catch a Predator. ב-18 בדצמבר יגיע לבתי הקולנוע "חולית: חלק שלישי" של דני וילנב, הבמאי שיביים את סרט הבונד הבא. במקביל, פטינסון מצלם בימים אלה בלונדון את "באטמן 2".

רוברט פטינסון ( צילום: AP )

ההכרזה הגיעה אחרי תהליך ליהוק ממושך. לפי ההערכות, פטינסון היה ברשימה קצרה של חמישה מועמדים, שכללה גם את ג'וש אוקונור וקאלום טרנר. במהלך סוף השבוע צצו דיווחים שלפיהם פטינסון קיבל הצעה לתנאי חוזה טובים יותר מאלה של מתחריו, והם חיזקו את השמועות שהוא המועמד המוביל לתפקיד.

הסרט החדש, ה-26 בסדרת ג'יימס בונד, יבויים בידי דני וילנב, הבמאי הקנדי שאחראי בין היתר לסרטי "חולית", "המפגש" ו"בלייד ראנר 2049". את התסריט כותב סטיבן נייט, יוצר הסדרה "כנופיית ברמינגהם" (Peaky Blinders), ועל ההפקה אמונים איימי פסקל ודיוויד היימן. בשלב זה טרם הוכרזו שם רשמי או מועד יציאה לסרט.

ההכרזה מגיעה לאחר שנים של ספקולציות סביב זהות מחליפו של קרייג - ולא פלא שנפלה ביום השנה ה-20 לציאת "קזינו רויאל". לאורך השנים הוזכרו שורה של שחקנים כמועמדים אפשריים לתפקיד, בהם קאלום טרנר, ג'ק לואודן, ג'ייקוב אלורדי ואהרון טיילור-ג'ונסון.

דניאל קרייג מתוך "לא זמן למות" ( צילום מסך )

קרייג גילם את בונד לראשונה ב"קזינו רויאל" מ-2006, ובהמשך שב לתפקיד ב"קוואנטום של נחמה" (2008), "סקייפול" (2012), "ספקטר" (2015) ו"לא זמן למות" (2021). הסרט האחרון חתם את תקופתו בתפקיד, עם סיום יוצא דופן בתולדות המותג, שבו נהרג לראשונה גיבור הסדרה.