יובל דיין מזדהה לראשונה כזמרת המוכרת שהוטרדה על ידי מעריץ - ומגיבה לפרשה: "מניחה ששמעתם מה אני עוברת בימים האלה", כתבה הזמרת בפוסט שפרסמה ברשתות החברתיות. הנושא נמצא בטיפול המשטרה ואני סומכת עליהם, על עצמי ועל בורא עולם שהכול יסתדר ותחושת הביטחון תחזור אליי במהרה".

יובל דיין ( צילום: יובל חן )

עוד דיין כתבה: "למרות היותנו אנשים ציבוריים, המרחב האישי של כל אחד ואחת מאיתנו הוא פרטי לגמרי, והתחושה היא מורכבת אבל חשוב לי להזכיר: לכל אחד מאיתנו יש בחירה ואפשרות להחליט מה מתאים ומה חוצה את הגבול שלו.

"אני לומדת מהסיפור הזה שהרצון שלי להיות נעימה ונגישה חייב לבוא עם הפרדה ברורה ועכשיו הדברים יותר מדויקים עבורי".

לסיום הודתה על המילים המחזקות שקיבלה בעקבות הפרסומים. "אני רוצה להודות לכולכם על התמיכה והאהבה שאני מקבלת, זה מאוד מאוד מחזק. הביטחון קיים בתוכנו פנימה, והוא לא תלוי באף אדם חיצוני. נתראה בהופעות".

אתמול נודע כי בית משפט השלום בתל אביב האריך ביממה את מעצרו של סימן טוב לוי, החשוד בהטרדתה של דיין, לאחר שעל פי החשד הגיע שוב ושוב להופעותיה, צילם אותה ואף נסע לאשדוד בניסיון לפגוש אותה בבית הכנסת שבו היא מתפללת. למרות שנעצר ושוחרר בתנאי הרחקה, שעות ספורות לאחר מכן הגיע שוב להופעתה, התיישב בשורה הראשונה ותיעד אותה. הזמרת, שהבחינה בו בקהל, כבר הגישה נגדו תלונה במשטרה.

במהלך חקירתו קשר עצמו החשוד להגעות להופעותיה של דיין ולבית הכנסת, והסביר כי הוא מעריץ נלהב של הזמרת ורצה לפגוש אותה פנים מול פנים. במשטרה ביקשו להאריך את מעצרו בחמישה ימים לצורך ביצוע תשע פעולות חקירה. "המסוכנות פה ברורה בשלב זה", טען נציג המשטרה, והוסיף כי החשוד הפר את האמון שניתן בו.

מנגד, סנגוריתו, עו"ד אילנה טולדנו, טענה כי מדובר בדמות ציבורית המפרסמת את עצמה ברשתות החברתיות, וכי צילום הזמרת בהופעות אינו מהווה עבירה. "אני לא רואה הבדל בין החשוד שמצלם אותה לבין בני נוער", אמרה.