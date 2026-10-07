אווה מארי סיינט, מהכוכבות המזוהות ביותר עם תור הזהב של הוליווד, הלכה לעולמה בביתה בלוס אנג'לס בגיל 102. לפי הודעת דובר המשפחה, סיינט מתה מסיבות טבעיות.
סיינט נולדה ב-4 ביולי 1924 בניוארק, ניו ג'רזי, למשפחה קווייקרית. בהמשך עברה לניו יורק, למדה משחק אצל לי שטרסברג ב"סטודיו" המפורסם והחלה לעבוד ברדיו, בטלוויזיה ובתיאטרון.
בתחילת שנות ה-50 כבר נחשבה סיינט לשחקנית מוערכת בטלוויזיה ועל הבמה בברודוויי. הבמאי איליה קאזאן הבחין בה שם והזמין אותה לאודישן לסרט "חופי הכרך", באמצעות סצנה מאולתרת עם מרלון ברנדו. היא קיבלה את תפקיד אידי דויל, אהובתו של גיבור הסרט, וגילמה אותו בסרט מ-1954.
ההופעה בסרט, שהיה מועמד ל-12 פרסי אוסקר וזכה בשמונה מהם, העניקה לסיינט את האוסקר לשחקנית המשנה. זה היה סרטה הראשון בקולנוע, והיא הייתה אז בת 30. ב-1959 כיכבה לצד קרי גרנט ב"מזימות בינלאומיות", המותחן הקלאסי של אלפרד היצ'קוק. סיינט גילמה את איב קנדל, האישה המסתורית שהופכת לבת בריתו של גיבור הסרט, הנמלט לאחר שהוא מואשם ברצח שלא ביצע. התפקיד ביסס את מעמדה כאחת הכוכבות הגדולות של התקופה.
ב-1960 כיכבה סיינט לצד פול ניומן ב"אקסודוס", שעסק בהעפלה לישראל, ואף הגיעה לארץ עבור הצילומים. בשנים הבאות המשיכה לככב בהוליווד, אולם הפחיתה את קצב עבודתה כדי להקדיש זמן למשפחתה. בשנות ה-70 וה-80 הופעותיה הקולנועיות נעשו נדירות יותר, והיא עבדה בעיקר בטלוויזיה ובסרטי טלוויזיה - ואף הייתה מועמדת לארבעה פרסי אמי - וזכתה באחד, עבור הופעתה בסרט הטלוויזיה People Like Us ב-1990.
גם בשנות ה-2000 המשיכה סיינט לעבוד, וב-2006 גילמה את מרתה קנט, אמו המאמצת של סופרמן, ב"סופרמן חוזר". הופעתה האחרונה על המסך הייתה בסרט Winter's Tale מ-2014.
סיינט נישאה ב-1951 לבמאי ולמפיק ג'פרי היידן. השניים נשארו יחד עד מותו ב-2016, לאחר 65 שנות נישואים. היא הותירה אחריה את ילדיה, דרל ולורט, ארבעה נכדים ושני נינים.