בתחילת שנות ה-50 כבר נחשבה סיינט לשחקנית מוערכת בטלוויזיה ועל הבמה בברודוויי. הבמאי איליה קאזאן הבחין בה שם והזמין אותה לאודישן לסרט "חופי הכרך", באמצעות סצנה מאולתרת עם מרלון ברנדו. היא קיבלה את תפקיד אידי דויל, אהובתו של גיבור הסרט, וגילמה אותו בסרט מ-1954.

בתחילת שנות ה-50 כבר נחשבה סיינט לשחקנית מוערכת בטלוויזיה ועל הבמה בברודוויי. הבמאי איליה קאזאן הבחין בה שם והזמין אותה לאודישן לסרט "חופי הכרך", באמצעות סצנה מאולתרת עם מרלון ברנדו. היא קיבלה את תפקיד אידי דויל, אהובתו של גיבור הסרט, וגילמה אותו בסרט מ-1954.

בתחילת שנות ה-50 כבר נחשבה סיינט לשחקנית מוערכת בטלוויזיה ועל הבמה בברודוויי. הבמאי איליה קאזאן הבחין בה שם והזמין אותה לאודישן לסרט "חופי הכרך", באמצעות סצנה מאולתרת עם מרלון ברנדו. היא קיבלה את תפקיד אידי דויל, אהובתו של גיבור הסרט, וגילמה אותו בסרט מ-1954.