משטרת ישראל ביטלה את הופעתו המתוכננת של שדרן הרדיו והדי-ג'יי אלעד עמדי באירוע הוקרה לפצועי הארגון, שצפוי להתקיים בשבוע הבא במכללה הלאומית לשוטרים - זאת לאחר שהזמנתו הרימה מספר גבות מצד גורמים בארגון, על רקע התבטאויותיו השנויות במחלוקת של עמדי בעבר, ובהן אמירתו לכאורה נגד נשיאת בית המשפט העליון לשעבר, אסתר חיות. הגורמים הביעו תמיהה על ההחלטה להזמינו לאירוע רשמי של המשטרה, ובעקבות הביקורת הוחלט לבטל את הופעתו. על רקע ההחלטה, גורם במשטרה אמר: "משטרת ישראל שמה דגש כי כלל נותני השירותים יפעלו ללא רבב".

גלריה אלעד עמדי ( צילום: עמית שאבי )

עמדי עורר סערה ציבורית בפברואר 2023, לאחר שהתבטא נגד נשיאת בית המשפט העליון דאז, אסתר חיות, במהלך תוכניתו "עמדינה" ברדיו ירושלים. במהלך השידור פנה לשר המשפטים יריב לוין, האיץ בו לקדם את מהלכיו והשמיע את הדברים שעוררו ביקורת חריפה: "יריב לוין, אללה יריב יריב יריב, מהר יותר, אתה איטי מדי! שר המשפטים הגדול. אתה איטי מדי, הלאה! אסתר חיות עם נבוט, הביתה. להתחיל לשחרר כאן, לא להקשיב, לעשות את מה שהרוב רוצה. חג שמח לעם ישראל כולו ובמיוחד לאלה שאנחנו חייבים שיעשו פה שינוי".

בעקבות הדברים הודיעה הנהלת רדיו ירושלים על השעייתו המיידית של עמדי, עד לבירור ההתבטאות ואמירות נוספות שהשמיע. בתחנה גינו עידוד לאלימות והבהירו כי הם מתנערים מהתבטאויות מסוג זה. במקביל, הרשות השנייה פתחה בהליך בגין הפרה לכאורה נגד התחנה בעקבות התבטאויותיו, שכללו גם דברים נגד אוהדי הפועל ירושלים. באותה תקופה דווח גם על תלונות שהוגשו למשטרה נגד עמדי בשל אמירותיו.

אסתר חיות ( צילום: אלכס קולומויסקי )

במרץ 2023, לאחר כחודש וחצי של השעיה, שב עמדי לשדר ואמר: "גם הרדיו וגם אני נגד הסתה ואלימות מכל סוג שהוא". בהמשך, בריאיון לאתר mynet בספטמבר של אותה שנה, דחה את הטענה כי התכוון לאיים על חיות. "מעולם לא הייתה לי כוונה לפגוע פיזית, אני לא בן אדם אלים", אמר, והוסיף בהתייחס לאמירה שעוררה את הסערה: "זה היה פשוט חרוז".

כעת, יותר משלוש שנים לאחר אותה סערה, החליטה המשטרה לבטל את הופעתו המתוכננת של עמדי בפני שוטרים במסגרת אירוע ההוקרה לפצועי הארגון.