אילה חסון לא תמשיך בתאגיד השידור הציבורי, זאת בעקבות החלטתה שלא להיענות לאולטימטום ההתנצלות שהוצב לה - כך נחשף עתה ב-ynet. על פי הערכות, חסון תתבצר בעמדתה - וגם בתאגיד לא יירדו מהעץ שאליו טיפסו.

אילה חסון ( צילום: מוטי קמחי )

את המשבר הזה, כך מעריכים גורמים, ניתן לפתור בפשרה אבל לפי גורמים שמעורים בפרטים, ״עושה רושם ששני הצדדים מעוניינים בפרידה הזאת״. ״אם חסון תרצה ובתאגיד ירצו - אפשר לפתור את זה בשיחה אחת", הוסיף גורם, "יש סיבה ששני הצדדים מתבצרים״.

המשבר בין חסון לתאגיד השידור הציבורי פרץ בעקבות התבטאויות מכלילות שלה כלפי נשים בדואיות בנגב במהלך ריאיון ברדיו גלי ישראל. "מה זה 'השינוי'? השינוי והליברלים, הליברלים ניצחו", אמרה בריאיון בהתייחסה לתוצאות הבחירות, "תגיד לי, נשים בדואיות בנגב, עם רעלות, שלבעל שלהן יש עוד כמה נשים כמוהן, ולרוב נשים מוכות, ואחרי שהן מתבגרות ונהיות 'קשישות' בנות 26; בעלן, ואני אומרת את זה כמובן בכאב ובעצב, אז הבעל מביא עוד איזה אישה. ואחרי שהיא מקשישה לגיל 25, הוא מביא עוד איזה אישה.

"עכשיו, כי אסורה פוליגמיה במדינת ישראל, אז הוא בכלל מתגרש ממנה, אבל היא נשארת וכל הביטוח הלאומי לילדים עובר", המשיכה חסון, "והנשים האלה, בדרך כלל, הן פלסטיניות, מחורה ומחברון ומעזה, גם אחות של איסמעיל הנייה. אז הן גוש השינוי שלנו? זה גוש השינוי? ככה אתם ממשיכים לעבוד על הציבור? האחים המוסלמים זה גוש השינוי?".

בתאגיד דרשו ממנה להתנצל ולהבהיר את דבריה בשידור בכאן 11, בנוסח שיאושר מראש, והבהירו כי אם תסרב לא תוכל להגיש את תוכניתה.

חסון, שכבר פרסמה הבהרה והתנצלות ברשתות החברתיות, סירבה להיענות לדרישה וטענה כי הנוסח שהוכתב לה "מציג את דבריי באופן מניפולטיבי ומסולף". לדבריה, כבר הבהירה את דבריה והתנצלה לשביעות רצון מנהליה, אך למרות זאת הוצב בפניה אולטימטום. היא אף האשימה גורמים בתאגיד בהדלפת מידע שגוי על המחלוקת ותהתה אם שינוי הגישה כלפיה קשור לקמפיין פוליטי המתנהל נגדה.