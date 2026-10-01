פחות מחודש אחרי שאושרה רשמית עסקת רכישת ערוץ 13 על ידי אסף רפפורט, מנכ"לית חדשות 13 טלי בן עובדיה הודיעה על סיום תפקידה לאחר הבחירות.
בן עובדיה שלחה הודעה בקבוצת פנימית של הערוץ, ושם בישרה לעובדיה על החלטתה.״אני שלמה עם ההחלטה לבד מהקושי להיפרד מכם״, כתבה בן עובדיה.
״עשינו יחד שנתיים מדהימות. שנתיים שבהן נחשפתי לחבורה של אנשים מוכשרים, מסורים, עיתונאים בכל רמ"ח אבריהם. לא תמיד הימים היו קלים. בעצם ברובם הם היו קשים ומאתגרים. אבל כמו שאמרתי לכם לא פעם - נפלה בידינו זכות גדולה ללוות את אחת התקופות המשמעותיות של המדינה. לבכות את האובדן והשכול, להתרגש עם תמונות החטופים החוזרים, לסקר מלחמה היסטורית באיראן ומיד אחריה עוד אחת. ולתת. לתת את הנשמה ואת הלב עבור הצופים שלנו. עבור השליחות העיתונאית שלנו ובעיקר עבור המדינה שלנו״.
בן עובדיה הוסיפה: ״אני גאה שזכיתי להוביל אתכם בשנתיים האחרונות. עוד נסכם באריכות אבל יש לנו או-טו-טו משדר בחירות חשוב. אז תנו בראש. הפעם בשבילי. אוהבת אתכם״.
בהנהלת ערוץ 13, בראשות אסף רפפורט, טרם פרסמו הודעת פרידה או הערכה לבן עובדיה.