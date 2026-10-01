״עשינו יחד שנתיים מדהימות. שנתיים שבהן נחשפתי לחבורה של אנשים מוכשרים, מסורים, עיתונאים בכל רמ"ח אבריהם. לא תמיד הימים היו קלים. בעצם ברובם הם היו קשים ומאתגרים. אבל כמו שאמרתי לכם לא פעם - נפלה בידינו זכות גדולה ללוות את אחת התקופות המשמעותיות של המדינה. לבכות את האובדן והשכול, להתרגש עם תמונות החטופים החוזרים, לסקר מלחמה היסטורית באיראן ומיד אחריה עוד אחת. ולתת. לתת את הנשמה ואת הלב עבור הצופים שלנו. עבור השליחות העיתונאית שלנו ובעיקר עבור המדינה שלנו״.