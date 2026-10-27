בעקבות האירוע, הזמר בן ה-62 הכחיש את הדברים שיוחסו לו וטען כי הסרטון שהופץ ברשת זויף באמצעות בינה מלאכותית. בפוסט שפרסם ברשתות החברתיות כתב: "בימים האחרונים רץ סרטון שכביכול אני קורא להוציא אזרחים להורג בגלל דעותיהם. חשוב לציין מדובר בסרטון ערוך בכלי AI. כל מי שמפרסם אותו חשוף לתביעה". עם זאת, בחקירתו לוי קשר את עצמו למעשה.