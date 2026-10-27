הזמר עופר לוי נחקר היום (שלישי) בחשד להסתה לאלימות, בעקבות סרטון שבו נשמעות הקריאות "להוציא להורג מצביעי שמאל" ו"ניקח את החוק לידיים". בתום חקירתו בתחנת משטרת חולון שוחרר הזמר בתנאים מגבילים.
בעקבות האירוע, הזמר בן ה-62 הכחיש את הדברים שיוחסו לו וטען כי הסרטון שהופץ ברשת זויף באמצעות בינה מלאכותית. בפוסט שפרסם ברשתות החברתיות כתב: "בימים האחרונים רץ סרטון שכביכול אני קורא להוציא אזרחים להורג בגלל דעותיהם. חשוב לציין מדובר בסרטון ערוך בכלי AI. כל מי שמפרסם אותו חשוף לתביעה". עם זאת, בחקירתו לוי קשר את עצמו למעשה.
החקירה עצמה נפתחה בעקבות דיווח שהתקבל במשטרה על הסרטון, שבו תועד לכאורה אדם המשמיע דברי הסתה לאלימות, כולל האמירה ש"כל מי שתומך בשמאל, שידע שהוא מחבל לכל דבר". חוקרי המשטרה פנו לפרקליטות לקבלת האישורים הנדרשים לפתיחת חקירה. לאחר קבלת האישור, שוטרי תחנת חולון במרחב איילון איתרו את הזמר וזימנו אותו לחקירה. בסיומה כאמור, הוחלט לשחררו בתנאים מגבילים.
מהמשטרה נמסר כי היא רואה בחומרה גילויי הסתה לאלימות ואיומים, וכי תפעל נגד מי שינסה לפגוע בשלום הציבור ובביטחונו, גם באמצעות הרשתות החברתיות.
פורסם לראשונה: 18:19, 27.10.26