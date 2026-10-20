בית משפט השלום בתל אביב האריך היום (שלישי) ביממה את מעצרו של סימן טוב לוי, החשוד בהטרדת זמרת מוכרת, לאחר שעל פי החשד הגיע שוב ושוב להופעותיה, צילם אותה ואף נסע לאשדוד בניסיון לפגוש אותה בבית הכנסת שבו היא מתפללת. למרות שנעצר ושוחרר בתנאי הרחקה, שעות ספורות לאחר מכן הגיע שוב להופעתה, התיישב בשורה הראשונה ותיעד אותה. הזמרת, שהבחינה בו בקהל, כבר הגישה נגדו תלונה במשטרה.

אילוסטרציה של זמרת ( צילום: Gorodenkoff / Shutterstock )

על פי נציג המשטרה, רס"מ ניר מלכה, התלונה נגד לוי התקבלה ב-18 באוקטובר. החשוד נעצר ונחקר, אך שוחרר בתנאים שנועדו להרחיקו מהזמרת. לאחר שהפר לכאורה את התנאים, נעצר פעם נוספת בחשד להפרת הוראה חוקית ולפגיעה בפרטיות.

במהלך חקירתו קשר עצמו החשוד להגעות להופעותיה של הזמרת ולבית הכנסת, והסביר כי הוא מעריץ נלהב של הזמרת ורצה לפגוש אותה פנים מול פנים. במשטרה ביקשו להאריך את מעצרו בחמישה ימים לצורך ביצוע תשע פעולות חקירה. "המסוכנות פה ברורה בשלב זה", טען נציג המשטרה, והוסיף כי החשוד הפר את האמון שניתן בו.

מנגד, סנגוריתו, עו"ד אילנה טולדנו, טענה כי מדובר בדמות ציבורית המפרסמת את עצמה ברשתות החברתיות, וכי צילום הזמרת בהופעות אינו מהווה עבירה. "אני לא רואה הבדל בין החשוד שמצלם אותה לבין בני נוער", אמרה. לדבריה, תנאי השחרור לא הוסברו לחשוד כראוי, ויש לשחררו מחדש בתנאים מגבילים.