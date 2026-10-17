ארז הלוי, הזמר והיוצר שחתום על השירים "כך ברא אותך הטבע", "הדייגים", "כשנפגשנו שנית" ו"הלילה", הלך לעולמו - כך נודע היום (שבת).

גלריה ארז הלוי ( צילום: יריב כץ )

הלוי היה מזוהה במיוחד עם אלבום הבכורה שלו, "הלילה", שיצא ב-1984 בהפקתו המוזיקלית של מתי כספי. כמה משירי האלבום, בהם "הדייגים", "כך ברא אותך הטבע", "כשנפגשנו שנית" ושיר הנושא זכו להצלחה רבה. בהמשך הוציא אלבומים נוספים, בהם "מצב ביניים", "השער נפתח" ו"יום רודף בלוז", וכן את הפרויקט "מכתבים בבקבוק", שבו ביצעו אמנים ישראלים שירים שכתב, בהם אהוד בנאי, אריאל הורוביץ, אריאל זילבר, דודי לוי, קובי אוז וכפיר בן ליש.

הלוי גדל ברחובות והחל לנגן בגיטרה בגיל 15, תחילה שירים של הביטלס עם חברים. בהמשך התאהב בגיטרה הספרדית ולמד פלמנקו, השתתף בתוכנית "תשואות ראשונות" וזכה במלגה מהמלחין משה וילנסקי. את דרכו כזמר החל בהופעות בפאבים, שבהן ביצע בעיקר שירים של יוצרים כמו בוב דילן, ג'יימס טיילור וטים הרדין, ובהדרגה החל לשלב גם שירים שכתב והלחין בעצמו.

ב-1984, בעקבות מפגש עם מתי כספי כמה שנים לפני כן, יצא "הלילה", אלבום הבכורה שלו, שכספי הפיק מוזיקלית. בראשית שנות ה-90 חזר הלוי להופיע עם להקה שהקים בשם "לחם", וביצע עמה גם שירים חדשים שכתב. ב-1994 יצא אלבומו השני, "מצב ביניים".

עטיפת האלבום "הלילה"

ב-1998 הוציא את "ארץ עתיקת יומין", וב-2008 יצא אלבומו "השער נפתח". שנה לאחר מכן יצא למופע "יום רודף בלוז", שבו שילב בין שיריו המוכרים לחומרים חדשים; בעקבות המופע יצא גם אלבום הופעה כפול באותו שם.