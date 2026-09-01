כמעט 30 שנה לאחר שהיריות שנורו מתוך קאדילק לבנה קטעו את חייו של טופאק שאקור - אחד מתיקי הרצח המפורסמים בתולדות המוזיקה הסתיים בהרשעה . חבר מושבעים בלאס וגאס הרשיע אמש (שני) את דוויין "קיף די" דייוויס ברצח מדרגה ראשונה של הראפר טופאק שאקור. דייוויס, בן 63, הוא האדם הראשון והיחיד שהועמד לדין בפרשה מאז ששאקור נורה בספטמבר 1996. חבר המושבעים הגיע להכרעה לאחר פחות משלוש שעות של דיונים.

גלריה טופאק שאקור ( צילום: רויטרס )

כזכור, שאקור, שהיה בן 25 במותו, נורה ב-7 בספטמבר 1996 בעת שנסע במכונית BMW בלאס וגאס לצד מייסד חברת התקליטים Death Row Records, שוג נייט. קדילאק לבנה נעצרה לצד מכוניתם ברמזור, וממנה נפתחה לעברם אש. שאקור נפגע מארבעה קליעים ומת מפצעיו שישה ימים לאחר מכן בבית החולים. נייט נפצע אך שרד.

התביעה לא טענה כי דייוויס הוא שירה בשאקור. לפי התובעים, הוא - כדמות בכירה בזמנו בכנופיית סאות' סייד קומפטון קריפס - היה מי שיזם וארגן את פעולת הנקמה שהסתיימה ברצח, לאחר ששאקור ואנשיו תקפו מוקדם יותר באותו ערב את אחיינו של דייוויס, אורלנדו "בייבי ליין" אנדרסון, במלון MGM Grand. התביעה טענה כי בעקבות התקיפה השיג דייוויס אקדח ויצא יחד עם שלושה גברים נוספים לחפש את שאקור ונייט ולנקום בהם. לפי חוקי נבאדה, מי שמתכנן רצח ומסייע לביצועו יכול להיות מורשע, גם אם לא ירה בעצמו.

דוויין "קיף די" דיוויס בבית המשפט ( צילום: Steve Marcus/Pool Reuters via AP )

סקיווה "סט" שאקור, אחותו של טופאק, בכתה וחיבקה את התובעים לאחר הקראת ההחלטה. בנו של דייוויס כיסה את פניו בידו. דייוויס הודיע מיד כי יערער. גזר דינו יינתן ב-13 באוקטובר, והוא עלול להישלח למאסר עולם ללא אפשרות שחרור. זו למעשה הפעם הראשונה שבה אדם כלשהו הועמד לדין על רצח הראפר.

התיק כמעט לא כלל ראיות פיזיות. נשק הרצח מעולם לא נמצא, לא היו ממצאי DNA או נתוני טלפון שקשרו את דייוויס לזירה, ושלושת הגברים האחרים שהיו לכאורה בקאדילק כבר מתו. במקום זאת, שמעו המושבעים יותר משמונה שעות שבהן דייוויס מספר את הסיפור בקולו - בשיחות עם חוקרים, בסרט תיעודי, בפודקאסטים, בראיונות ביוטיוב ובספר הזיכרונות שלו מ-2019, Compton Street Legend. באחד הראיונות אף הניף את הספר והבטיח לקונים כי ימצאו בו את "האמת המוחלטת". אחרי מעצרו נשמע בשיחה מהכלא מתלונן: "הם מנסים להשתמש במילים שלי נגדי".

טופאק שאקור ( צילום: GettyImages )

ההגנה מצדה נקטה קו יוצא דופן וטענה כי אין לסמוך על ההודאות של דייוויס עצמו. עורכי דינו טענו כי הוא ניפח ואף המציא את סיפור מעורבותו ברצח כדי למכור ספר ולהרוויח כסף מתעשיית הטרו-קריים, וכי התביעה לא הציגה ראיות פיזיות שקושרות אותו לזירת הירי. התביעה, מצידה, השיבה כי פרטים מסוימים אכן השתנו, אבל ליבת הסיפור נותרה: דייוויס הציב את עצמו בקאדילק, סיפר שהשיג אקדח גלוק בקוטר 0.40 ותיאר כיצד העביר אותו למושב האחורי. התובע אף הציג אלבום שבו שמר דייוויס גזירי עיתונות על שאקור, ואמר למושבעים כי האיש ניהל למעשה אלבום מזכרות מהרצח שלו עצמו. דייוויס, שכפר באשמה, לא העיד במשפט.