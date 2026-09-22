ב-22 ביוני 2001 עלה על האקרנים סרט אקשן מהוקצע וכייפי על שודדים שנוהגים ממש טוב ונהנים בשעות הפנאי שלהם ממרוצי-רחוב, והשוטר-במסווה שנשלח להסתנן לחבורתם על מנת ללכוד אותם, אך מתאהב באחת מהן ומתחבר למנהיגם המסוקס והלקוני. הסרט עלה 38 מיליון דולר אך עשה קופה נאה והוליד המשכון. ואז עוד אחד. ועוד ועוד. רבע מאה מאוחר יותר, אנו ניצבים כשנה וחצי לפני הסרט ה-11 בסדרה סרטי "מהיר ועצבני", שבתקציבו המשוער ניתן היה להפיק שישה פעמים את הסרט המקורי מ-2001. מדוע התנפח התקציב באופן כה מטורף? ובכן, הוא התנפח כך מפני שגם סרטי "מהיר ועצבני" התנפחו לממדי ענק. וזה אנדרסטייטמנט. הסרטים הראשונים בסדרה היו סרטי אקשן דלי-יומרה עם דגש על נהיגה ופעלולי רכב. בסרטים שהגיעו לאחר מכן תמצאו מזימות סייבר חובקות-עולם, צוללות גרעיניות וכן, גם טיסה לחלל. באוטו. עזבו, עוד נגיע לזה.

גלריה מהרחוב - לחלל. מתוך "מהיר ועצבני 9" ( צילום: באדיבות yes )

כן, סרטי "מהיר ועצבני" התנתקו מהמציאות והפכו לשואוקייס של אקשן ענקי עם קשר רופף בלבד, ובדרך כלל אפילו זה לא, לפיזיקה של המציאות פה בכדור הארץ, האנטומיה של גוף האדם, ולהיגיון הבריא. אלו יותר סרטים מצוירים מסרטי לייב-אקשן, עם תועפות של אפקטים מחוכמים, גיבורים שכבר מזמן נהנים מיכולות ועמידות של גיבורי-על, ורצון מובהק של יוצריהם לדחוף את המופרכות של כל זה לקצה האפשרי עם כל סרט חדש בסדרה. בשלב זה, הם פשוט מתחרים בעצמם. לכו תדעו מה ימציאו לנו בסרט ה-11 שיגיע במרץ 2027. בחלל כבר היינו, אז מה עוד נותר? האם דום טורטו ימצא את עצמו נוסע עם דודג' צ'ארג'ר דרך חור תולעת לממד אחר? אולי כזה שבו וין דיזל יודע לשחק?

בכל מקרה, לא באנו להוריד אלא להעלות. וקצת להוריד. לכבוד רבע מאה של סרטי "מהיר ועצבני", על טמטומם הגאה והמפואר, בחרנו את סצנות האקשן המטורללות ביותר שהעניקו לנו. וכן, בהחלט יש על מה להתווכח פה, כי היו המון, ומן הסתם חלק נאלצו להישאר בחוץ. גם החלטנו להתחיל לאט יחסית, ולהגביר ככל שממשיכים. אז אולי עדיף שנכנה את זה "סצנות האקשן הכי מטומטמות שאנחנו אוהבים" כדי להימנע מעימותים בתגובות. בכל מקרה, בואו איתנו לחלל ומעבר לו!

איפה גל גדות בתמונה? אנטישמים. כוכבי "מהיר ועצבני" ( צילום: באדיבות yes )

10. מכונית עפה על יאכטה, "מהיר ועצבני 2"

"סירה, מכונית, סירה - אתה לא הולך לעשות את מה שאני חושב שאתה הולך לעשות?". כך, בתחכום אופייני לסדרת סרטי "מהיר ועצבני" כולה, מתרגם רומן פירס (טייריס גיבסון) את מחשבותיהם של צופי ההמשכון הראשון של "מהיר ועצבני", שבו חוקי הפיזיקה החלו לפנות מקומם לסנטימנטים מזן "וואי, זה נשמע מגניב, בואו ננסה את זה. רגע, מי אמר שם מאחורה 'זה לא אפשרי במציאות'? ג'ימי? אתה מפוטר".

וכן, הסצנה שבה רומן ובריאן (פול ווקר המנוח) עפים עם שברולט קאמרו לתוך היאכטה של ברון הסמים האכזר קרטר ורון (קול האוזר) נראית בדיעבד כמעט כמו סרט תיעודי אל מול הטירוף המוחלט שמגיע בסרטי ההמשך. אבל אנחנו פה בענייני הסלמה, כך שצריך להתחיל בקטן, יחסית. ובוא נעזוב את זה שהמטרה בהטסת הרכב לתוך היאכטה הייתה להציל את הסוכנת הנאווה מוניקה (אווה מנדז), שקרטר התכוון להרוג, וזה שבדרך כלל, כשאתה מעיף רכב לתוך יאכטה, אתה יכול לצפות לכך שלא מדובר במדע מדויק ושהסוכנת הנאווה שבאת להציל עלולה למצוא את עצמה עם טמבון בפרצוף. זה 2 מטומטם 2 לאללה. אבל עזבו שטויות: סירה, מכונית, סירה. מי צריך יותר מזה?

9. מרדף הכספת ברחובות ריו, "מהיר ועצבני 5"

אוקיי, ההסלמה מתרחשת מהר משצפינו. והפעם: בריאן ודומיניק טורטו (וין דיזל) שועטים ברחובות ריו דה ז'נרו כשמאחוריהם - רתומה בכבלי-מתכת שאיכשהו, גם אלוהים לא בדיוק מבין איך, לא נקרעים במהלך הסיקוונס הזה - כספת ענקית מלאה במזומנים. הנה מספר שאלות-תם: איך זה שלא נהרגים אזרחים במהלך הכאוס שזורע התעלול הנ"ל ברחבי העיר, גם כשהכספת עוברת דרך סניף בנק מקומי עמוס בלקוחות? מה, לכולם היו את האינסטינקטים החתוליים שאפשרו להם להתחמק שנייה לפני מוות בטוח? האם הם מתו אוף-סקרין? תנצב"ה. ומה עם שלל הקליעים שיורים שוטרי ריו הנואשים לכיוונו של בריאן? האם אפילו אחד מהם לא מצא את מטרתו? ואיך בכלל צמד מכוניות, חמושות בעודפי כ"ס ככל שיהיו, יכולות לגרור כך, במהירות שכזאת, גוש מתכת כה גדול וכבד? ומה בדבר האופן הלא-מתקבל על הדעת שבו דום משתמש בכספת ככדור הרס בעודו שועט ברכב על הגשר, משמיד מכונית-משטרה אחת אחרי השנייה, ואיכשהו מספיק לקפוץ ממנה ולשרוד גם אחרי שהכספת הבוגדנית נוחתת ומעיפה את האוטו שלו באוויר?

באמת שאין צורך להתעמק, בטח כשהדבר הכי בלתי-יאומן הוא מה שקורה רגע אחרי שכל השגעת הזו מסתיימת: הסוכן לוק הובס (דוויין ג'ונסון), שדלק אחרי החבורה בכל מאודו וראה את בריאן ודום משמידים חצי מהעיר עם כספת קשורה לחבל, מחליט לתת להם עוד יממה כדי לברוח ממנו, ואולי להרוס עיר נוספת בדרך. והנה שיעור חינם: לפעמים לא צריך תקציב של מיליונים וצי פעלולנים כדי לספק בסרט רגע מופרך מעבר לשיעור. לפעמים, כל מה שצריך זה ארבעה שחקנים, דיאלוג קצרצר ותסריטאים שכבר איבדו תקווה וכעת מוכנים לכתוב פשוט הכל כדי לגמור עם זה כבר.

8. דום מציל את לטי, "מהיר ועצבני 6"

פה עסקינן במרדף על אוטוסטרדה שכולל גם טנק שעושה דברים שטנקים לא אמורים לעשות, כמו לנסוע ממש-ממש מהר, כך שנימנע לעת עתה מסשן ה"שאלות בנוגע לאופי המד"בי של האקשן". כמו איך לדוגמא רומן קופץ מהרכב שלו שנרמס בידי הטנק לרכב שבו נוהג בריאן, מבלי להימרח על האספלט ולמות מיידית, או איך הוא בכלל מצליח להיכנס מהגג לאוטו של בריאן תוך כדי תנועה. קאט זריז - והוא יושב בפנים, בטוח ומרוצה. נס גלוי!

המזל רודף אותך, חבר! מתוך "מהיר ועצבני 6" ( צילום: באדיבות yes )

בכל מקרה, גולת הכותרת היא הרגע שבו לטי (מישל רודריגז) עפה מהטנק הנ"ל היישר לזרועותיו של דום, שמצדו מטפס על הרכב שלו - תוך כדי נסיעה! - וקופץ בדיוק בזמן כדי להציל אותה. השגחה עליונה? יאללה, שיהיה.

7. מכוניות צונחות, "מהיר ועצבני 7"

הופה, שלוש סיקוונסים אחרי שהתחלנו, וכבר אנחנו במחוזות ה-WTF הרציניים. והפעם: אחריי! מתגייסים לצנחנים. בסיקוונס המטורלל הזה, חברי "המשפחה" של דום צונחים עם המכוניות ממטוס כדי להגיע במהירות לכביש הררי מבודד בקווקז, שם הם צריכים ליירט שיירה שמובילה את ההאקרית רמזי (נטלי עמנואל). לנסוע בכבישים ולהכין אמבוש כמו בני אדם? פחחח, כנראה שכחתם על מי אתם מדברים. וכך, נרתמות המכוניות למצנחים, יוצאות ברוורס מהמטוס, נופלות במהירות מטורפת לקרקע, ואז - מבלי להיתקע באיזה עץ, נניח, למרות שמדובר בדרך מיוערת בהרים - פוגשות את הכביש והמשימה נמשכת כסדרה. אוקיי, אולי יש איזה ענף או סלע אקראיים בדרכם של לטי, בריאן וטג' (לודקריס). אבל זה בקטנה, ותוך רגע כולם כבר נוסעים כמו נינג'ות על הכביש הקווקזי המסודר. ככה זה כשמתכננים כראוי!

הקטע המושלם ביותר בסיקוונס? כשרומן, שבאופן מוצדק לחלוטין מקבל רגליים קרות ומחליט להישאר על המטוס, לוחץ בהיסטריה על דוושת הבלם ברכב בעודו באוויר, אחרי שטג' מפעיל מרחוק את המצנח ומעיף אותו מהמטוס. עם חברים כאלה וכו'.

6. נסיעה דרך גורדי-שחקים, "מהיר ועצבני 7"

כפי שניכר גם בבחירת המקום השישי שלנו, יוצרי "מהיר ועצבני 7" מחבבים מאוד גבהים. אם קודם היינו במכוניות שצונחות ממטוס, אז עכשיו אנחנו במכוניות שקופצות בין גורדי שחקים. ספציפית: מכונית אחת, שקופצת בין שלושת מגדלי איתיחאד באבו דאבי. ולמה היא עושה את זה? ובכן, בריאן ודום הגיעו כדי לחלץ מהרכב מכשיר מעקב רב-עוצמה, ובגלל סיבות - כן, סיבות, אל תקשו - מחליטים להתחיל ולנסוע בה בקומה הגבוהה שבה היא מאוחסנת, ביתו של איזה נסיך עשיר, בינות לשועי העולם שהגיעו למסיבה היוקרתית הנערכת שם.

אלא שבשלב הזה מגיע למקום דקארד שואו (ג'ייסון סטיית'ם), ארכי-פושע שמתישהו, במסורת המהיר-ועצבנימית, יהפוך לסחבק וחלק מה"משפחה". כדי להימלט ממנו, דום מחליט פשוט לנסוע. דרך החלונות. היישר לתוך גורד השחקים הסמוך, בעזרתו האדיבה של ההדף הנגרם מהרימון שיורה עליהם שואו. הכל היה מתוכנן. ומה קורה אז, שאלתם? ובכן, הבלם של הרכב לא עובד, כך שדום מחליט לקפוץ עם הרכב לגורד שחקים שלישי. העיקר שעלינו כעסו בגלל איזה ניסיון חיסול קטנצ'יק בקטאר. אפליה.

5. להזיז טיל עם היד, "מהיר ועצבני 8"

אומנם אפשר להתווכח ולטעון שעוד לפני הפרק השמיני בעלילות דום טורטו וחבריו, גיבורי סאגת "מהיר ועצבני" כבר הפכו לסוג של גיבורי-על - להבדיל מבני אדם רגילים, אם כי בעלי משאלת מוות פעילה, שיודעים לנהוג. אבל ב"מהיר ועצבני 8" עברה הסאגה כולה להילוך גבוה - וב"גבוה" אנחנו מתכוונים ל"מטומטם" - עם כמה מהקטעים הכי משוגעים ולא מציאותיים שנראו אי פעם בסרט אקשן שאליו לא נוספות מילים כמו "מד"ב", "פנטזיה" או "אקספרימנטלי". וכך אנו מוצאים בפרק 8 קטע שבו הובס - כן, הסוכן שהיה חצי-אנטגוניסט של החבורה בסרט החמישי, וכמתבקש הפך לאח יקר - מסיט טיל טורפדו באמצעות ידיו, תוך כדי נסיעה פרועה על משטח קרח ענקי, למען לא יפגע ב"משפחה" ויפגע במקום זאת בג'יפ של הרעים.

הבעיה לאו דווקא טמונה במהירות של הטיל, מיינד יו, מאחר וטורפדו איננו טיל מהיר במיוחד. הבעיה נובעת מזה שטיל כזה אמור לשקול למעלה מטון, ולא סביר בעליל שאדם כלשהו, אפילו אחד בממדיו של דוויין ג'ונסון, יוכל לעשות כזה דבר. סליחה, אמרנו "לא סביר בעליל"? כי התכוונו ל"מה זה החרא הזה?".

4. לקפוץ מעל צוללת גרעינית, "מהיר ועצבני 8"

אנחנו באותו סרט, מס' 8. למעשה, קצת אחרי הסצנה שמצאה את עצמה במקום החמישי. וכעת דום והחבר'ה שועטים על הקרח במנוסה מצוללת גרעינית. תכלס אפשר להפסיק פה, אבל למה לנו? זה כיף. תוך כדי שעטתם, הסייבר-טרוריסטית המנוולת שמגלמת שרליז ת'רון יורה עליהם טיל מונחה-חום מהצוללת. דום האצילי אומר לחבר'ה להסתלק, עושה סיבוב כך שהטיל יבוא בעקבותיו, ואז עוד סיבוב כדי לקפוץ מעל לצוללת - כך שהטיל יפגע בה. ואז, כשכדור האש שנותר אופף את הרכב המתגלגל באוויר - תודה לאל על ההילוך האיטי שאפשר לו את זה! - הוא קופץ מהרכב ושורד, כמובן.

עוד יום בעבודה. מתוך "מהיר ועצבני 8" ( צילום: באדיבות yes )

אבל טרם סיימנו: כשפיצוץ נוסף יוצר גל אש נוסף, דום נמצא לבדו על הקרח, גורלו מרחק שניות ממנו - עד שהמשפוחה מגיעה, משום מקום, בתזמון מרהיב, אופפת אותו באמצעות הרכבים ומגינה עליו מפני החום הלוהט. אף אחד לא נפגע, על אף אחד מהרכבים אין ולו שריטה. אפילו התסרוקות בול במקום. כי מן הידועות היא שכדור אש מאסיבי שנגרם מפיצוץ של צוללת גרעינית לא יכול להזיק לג'ל טוב.

3. להחזיק הליקופטר, "מהיר ועצבני: הובס ושאו"

סטייה קלה מסדרת הסרטים המרכזית של "מהיר ועצבני" מביאה אותנו לספין-אוף "מהיר ועצבני: הובס ושואו", שנועדה לתת גם לשני הטיפוסים הנ"ל הזדמנות לריב קצת ואז להפוך ל"משפחה". בדרך, עם זאת, הסרט גם נועד לתת להם הזדמנות לככב בסצנות פעולה מופרכות שבמופרכות, כמו זו המופרעת לחלוטין שניצבת בגאון במקום השלישי ברשימה זו.

לצורך העניין, דעו לכם שהחבר'ה החמודים ב"מכסחי המיתוסים" בדקו פעם היתכנות של הסטת טורפדו בידי אדם, ע"ע סעיף 5, וגילו שזה איכשהו אפשרי - אם הטורפדו הזה אכן נורה שלא מתחת למים, ובהינתן והאדם שמסיט אותו חזק באופן חריג במיוחד. כאילו, אנחנו מדברים פה על אפשרי בעשירית האחוז, ועדיין. מצד שני, ובגלל שהם אנשים נבונים, אנשי "מכסחי המיתוסים" אפילו לא טרחו לבדוק אם אדם יכול לזרוק שרשרת ברזל כבדה מג'יפ מתעופף כך שייתפס בול על מסוק המרחף מעליו, כשבהמשך, מספר ג'יפים נוספים נקשרים אליו - בתזמון מושלם ותוך כדי נסיעה מהירה בדרך עפר! - על מנת למנוע מהמסוק להניף אותו באוויר.

סלע מחזיק מסוק. מתוך "מהיר ועצבני: הובס ושואו" ( צילום: באדיבות yes )

והגראנד פינאלה? הובס תופס את השרשרת שנקרעה, ובמו ידיו מונע מהמסוק הקשור אליה להימלט משם. אל דאגה, במהלך צילומי סרט זה לא נפגעו תאים אפורים כלשהם.

2. באנג'י מכוניות, "מהיר ועצבני 9"

כמה היילייטס מהסיקוונס ההו-כה-אמין הזה? בשמחה: רמזי, טג' ורומן נוסעים במהירות משוגעת על גשר חבלים שהולך ומתפרק תוך כדי – ושורדים, כשאת המטרים האחרונים האוטו שלהם מטפס ב-90 מעלות; מסוקים יורים על דום ולטי ימבה טילים מטווח של, איי שיט יו נוט, 10 מטרים - ומחטיאים; מטוס חמקן תופס את הרכב של ג'ייקוב טורטו (אח של דום, בגילומו של ג'ון סינה) לאחר שקפץ מצוק - בלי שמישהו אפילו טורח להבהיר, ולו בשוט אחד קטנטן, את המכניקה מאחורי הסיטואציה; ולסיום, כדי להימלט מהמסוקים שיורים טילים, דום נותן גז ועף עם לטי אל מעבר לצוק, כשבדרך הרכב איכשהו נתלה בכבל מתכת, עושה סיבוב נחמד מעל לתהום, נתקע בקיר סלע באופן שאמור היה להרוג את יושבי הרכב מיידית, ואז מקפיץ אותם, בניגוד לחוקי הפיזיקה באשר הם, מעל לדופן.

בשלב הזה, המסוקים שירו עליהם טילים פשוט עושים אחורה פנה ונעלמים משם, בדיוק ברגע שבו הרכב מושבת סופית ואין דרך להימלט מהם. כי ככה. מעשה שטן. "ובכן, זה היה חדש", מפטירה לטי בחיוך קטן. אבל זה היא התכוונה כמובן ל"מפגר לחלוטין". וברשותכם, לסיום, הנה תגובה לסרטון ביוטיוב שמסכמת אותו, ובעצם את הסאגה כולה, באופן מושלם: When Dom gets an F in physics, it doesn’t mean Fail. It means Family.

1. לנסוע על סכר. מתפוצץ. "מהיר ועצבני 10"

כראוי וכיאה, החלק הראשון של הדאבל-פיצ'ר שחותם את סאגת "מהיר ועצבני" עולה על גדותיו בסצנות אקשן מופרכות, מטומטמות ומפוארות לחלוטין במופרכותן וטמטומן. מאיפה להתחיל? מהפצצה המתגלגלת ברחובות רומא (פצצה בצורת כדור ענק סטייל לוני טונס, כדי שהיא תוכל להתגלגל, כמובן)? כי זו באמת סצנה של פעם בחיים, מה גם שהיא מסתיימת בכך שדום עף באוויר עם האוטו שלו ומתנגש במנוף כדי להסיט אותה לנהר ולהציל ממנה את הוותיקן. או שמא נלך לסיקוונס שבמהלכו דום מצליח לגרום לשני מסוקים הקשורים לרכב שלו להתנגש זה בזה, ואז משתמש בכדור האש שנוצר כדי לרסק את המכוניות הדולקות אחריו?

וזו עוד מהסצנות האמינות בסרט. מתוך "מהיר ועצבני 10" ( צילום: באדיבות yes )

לא, לא, אל תהיו ילדים: אנחנו נבחר כמובן בסצנה המופלאה שבה דום ובנו נוסעים במורד סכר מתפוצץ, כמעט ב-90 מעלות כשחצי מהרכב עולה באש, רק כדי למצוא את עצמם בריאים ושלמים במי הנהר הנעימים כמה רגעים לאחר מכן. קרה לנו פעם בסחנה.

0. צעד קטן לאנושות, "מהיר ועצבני 9"

כן, בדרך כלל דירוגים מסוג זה נמנעים מלהגיע למספר אפס. אבל לא יכולנו להתאפק, כי באמת שמגיע לסצנה הזו את המקום הראשון ואת הדירוג הזה. אם כי ייתכן לגמרי שאתם במחנה ה"זו אמנות גבוהה, מה שהם עושים פה". תקווה שלא.