הולנד לא תשתתף באירוויזיון 2027, שייערך בבולגריה, למרות הודעתה בחודש שעבר כי תשוב לתחרות אחרי היעדרות של שנה. איגוד השידור הציבורי ההולנדי NPO הודיע היום (שלישי) כי החליט לסגת מההשתתפות, לאחר התייעצות עם גופי השידור במדינה. הסיבה הרשמית שנמסרה היא היעדר תמיכה מספקת למהלך.

נציג הולנד ביצוע גמר אירוויזיון 2025 ( צילום: Corinne Cumming/EBU )

"בתקופה האחרונה קיימנו שיחות עם גופי השידור בנוגע להשתתפות הולנד, והתרשמנו שיש תמיכה מספקת בחזרה לתחרות", מסרה יו"ר הנהלת NPO, ז'ט דה רניץ. "למרבה הצער, לא הצלחנו למצוא לכך מתכונת מתאימה. לכן עלינו להסיק שעדיין מוקדם מדי להשתתף באירוויזיון ב-2027. לנוכח הרגישויות סביב הנושאים שעל הפרק, החלטנו לעצור בשלב זה".

ההחלטה מבטלת את המהלך שעליו הכריזה NPO בספטמבר, ולפיו הולנד תשוב לתחרות למרות השתתפותה של ישראל. אז הודיע הגוף כי ייקח על עצמו את האחריות לבחירת הנציג ההולנדי, לאחר ש-AVROTROS, הגוף ששיגר את נציגי המדינה לתחרות במשך שנים, הודיע כי לא ישתתף גם ב-2027.

AVROTROS נימק את החלטתו בכך שהאירוויזיון איבד את אופיו הנייטרלי, כלשונו, לנוכח השתתפותה של מדינה המעורבת בעימות צבאי נרחב - התייחסות לישראל ולמלחמה בעזה. הגוף המשדר טען כי השינויים שהנהיג איגוד השידור האירופי (EBU) אינם מספיקים כדי להבטיח את עצמאותה ואת ניטרליותה של התחרות.

בהודעתה הקודמת ניסתה NPO להציג מסלול שיאפשר להולנד להמשיך להשתתף, תוך הפרדה בין בחירת הנציג לבין סיקור התחרות. כעת, לאחר שלא הצליחה לגבש הסכמה מספקת בין גופי השידור, היא נסוגה גם מהתוכנית הזאת.

למרות הביטול, NOS, גוף השידור הציבורי ההולנדי, עדיין ישדר את התחרות, לרבות המשדר המקדים והפרשנות בהולנדית. כלומר, הצופים במדינה יוכלו לעקוב אחר האירוויזיון, אך הולנד לא תשלח אליו נציג.