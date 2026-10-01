הופעה בינלאומית בישראל: כוכב ההיפ-הופ והאר אנ' בי ג'ה רול יופיע באמפי מקס ראשון לציון ב-29 באוקטובר - כך הודיעה היום (חמישי) הפקת המופע.
ג'ה רול פרץ בסוף שנות ה-90 והפך לאחד הראפרים הבולטים של תחילת שנות ה-2000. אלבום הבכורה שלו, Venni Vetti Vecci, שיצא ב-1999 והניב את הלהיט Holla Holla, זכה למעמד פלטינה, ושני אלבומיו הבאים, Rule 3:36 ו-Pain Is Love, הגיעו למקום הראשון במצעד האלבומים האמריקאי. Pain Is Love, שנמכר במיליוני עותקים וזכה למעמד של אלבום משולש פלטינה בארצות הברית, היה מועמד לגראמי בקטגוריית אלבום הראפ הטוב ביותר.
בין שיתופי הפעולה הבולטים שלו: Always on Time עם אשנטי, I'm Real ו-Ain't It Funny עם ג'ניפר לופז, וכן Between Me and You עם כריסטינה מיליאן. I'm Real ו-Ain't It Funny הגיעו למקום הראשון במצעד הבילבורד, וכך גם Always on Time.
מכירת הכרטיסים תחל ביום ראשון והמחירים בין 349 שקלים ל-700 בטריבונות ישיבה.