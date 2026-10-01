ג'ה רול פרץ בסוף שנות ה-90 והפך לאחד הראפרים הבולטים של תחילת שנות ה-2000. אלבום הבכורה שלו, Venni Vetti Vecci, שיצא ב-1999 והניב את הלהיט Holla Holla, זכה למעמד פלטינה, ושני אלבומיו הבאים, Rule 3:36 ו-Pain Is Love, הגיעו למקום הראשון במצעד האלבומים האמריקאי. Pain Is Love, שנמכר במיליוני עותקים וזכה למעמד של אלבום משולש פלטינה בארצות הברית, היה מועמד לגראמי בקטגוריית אלבום הראפ הטוב ביותר.

ג'ה רול פרץ בסוף שנות ה-90 והפך לאחד הראפרים הבולטים של תחילת שנות ה-2000. אלבום הבכורה שלו, Venni Vetti Vecci, שיצא ב-1999 והניב את הלהיט Holla Holla, זכה למעמד פלטינה, ושני אלבומיו הבאים, Rule 3:36 ו-Pain Is Love, הגיעו למקום הראשון במצעד האלבומים האמריקאי. Pain Is Love, שנמכר במיליוני עותקים וזכה למעמד של אלבום משולש פלטינה בארצות הברית, היה מועמד לגראמי בקטגוריית אלבום הראפ הטוב ביותר.

ג'ה רול פרץ בסוף שנות ה-90 והפך לאחד הראפרים הבולטים של תחילת שנות ה-2000. אלבום הבכורה שלו, Venni Vetti Vecci, שיצא ב-1999 והניב את הלהיט Holla Holla, זכה למעמד פלטינה, ושני אלבומיו הבאים, Rule 3:36 ו-Pain Is Love, הגיעו למקום הראשון במצעד האלבומים האמריקאי. Pain Is Love, שנמכר במיליוני עותקים וזכה למעמד של אלבום משולש פלטינה בארצות הברית, היה מועמד לגראמי בקטגוריית אלבום הראפ הטוב ביותר.