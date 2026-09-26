אדם ברודי, הכוכב היהודי של להיט הנטפליקס "רק לא זה" (Nobody Wants This), התייחס לראשונה באופן ישיר ופומבי למלחמה בעזה, וכינה אותה "רצח עם". "תרשמו אותי כמי שחושב שזה רצח עם. תרשמו אותי כמי שרוצה פלסטין חופשית", אמר ברודי בריאיון למגזין GQ.
ההצהרה הגיעה בריאיון שעסק בפעילות הפוליטית של ברודי לקראת בחירות האמצע בארצות הברית. השחקן, שמתנדב מאז 2018 בארגון הפרוגרסיבי Swing Left, סיפר כי בסוף השבוע האחרון עבר מדלת לדלת בעיר טמקולה שבקליפורניה ושוחח עם מצביעים במחוז בחירה תחרותי. כשנשאל כיצד המלחמה בין ישראל לחמאס נכנסת לפעילות הפוליטית שלו, הודה כי עד כה היא כמעט לא נכנסה אליה בכלל.
"למען האמת, היא לא עלתה", אמר ברודי, שמגלם בסדרה דווקא את נואה רוקלוב, "הרב הלוהט" שהפך אותו מחדש לאחד השמות המדוברים בטלוויזיה האמריקנית והאהודים בקהילה היהודית. "דיברתי על זה הרבה באופן פרטי. לא דיברתי על זה הרבה בפומבי". המראיינת שאלה אותו מיד אם ירצה לעשות זאת עכשיו, וברודי לא התחמק: "תרשמו אותי כמי שחושב שזה רצח עם. תרשמו אותי כמי שרוצה פלסטין חופשית. זה נורא שהתרחשו עד כה כל כך הרבה מוות וסבל, אבל יש תחושה שזה מגיע לנקודת שבירה שהיה צריך להגיע אליה כבר לפני זמן מה. אני מקווה שממשל אחר יוכל באמת לעשות משהו טוב ולתקן חלק מהמדיניות שמסייעת לכך שהמצב יהיה נורא כפי שהוא”.
הדברים בולטים במיוחד על רקע הזהות הציבורית של ברודי והדמות שהחזירה אותו בשנים האחרונות למרכז הבמה. ברודי, יהודי שמגדיר את עצמו אתאיסט, פרץ בתחילת שנות ה-2000 כסת' כהן בסדרת הקאלט "האו.סי", אחת הדמויות היהודיות המזוהות ביותר עם הטלוויזיה האמריקנית של התקופה. כיום כאמור הוא מככב לצד קריסטן בל ב"רק לא זה" כרב צעיר ומסור לאמונתו שמתאהב בג'ואן, מגישת פודקאסט לא יהודייה. ברודי סיפר בעבר כי עבר בר מצווה, אך לפני הסדרה ידע לדבריו מעט יחסית על היהדות, ולכן קרא ספרים, האזין לפודקאסטים, צפה בסרטים תיעודיים ואף השתתף בתפילת שבת ובארוחת שבת כדי להתכונן לתפקיד.
בריאיון ל"וראייטי" מ-2024 הוא אף דיבר על האחריות שחש כשחקן יהודי המגלם רב. "אני מקווה שיהודים יאהבו את זה", אמר אז, והוסיף כי הוא רוצה "לעשות להם ולנו כבוד".
ישראל כמעט נעדרה מהסדרה. יוצרת הסדרה ארין פוסטר אמרה בעבר כי בחרה במכוון שלא לעסוק במצב הגיאופוליטי, וכי "אינה רואה בסדרה במה מתאימה לכך". על הרקע הזה, ההצהרה הפוליטית הישירה של הכוכב שלה, פחות מחודש לפני עליית העונה השלישית, מקבלת ממד נוסף.
ברודי גם הסביר בריאיון החדש מדוע עמדותיו בנושא כמעט לא נשמעו עד היום. הוא אינו מחזיק חשבונות ציבוריים פעילים ברשתות החברתיות, לא הצטרף לקמפיינים של ענידת סיכות וגם לא התפרסם כמי שחתם על העצומות הבולטות שעסקו במלחמה. "אני לא עונד סיכה, אז אני לא מזמין שישאלו אותי בנושא, ואולי כדאי שאעשה זאת", אמר. "אני מאוד מעריך אנשים שכן. אבל 99% ממה ששואלים אותי קשור לסדרה". לדבריו, הוא מעולם לא ניסה להתחמק משאלה פוליטית שנשאל ישירות.
ברודי מצטרף לקבוצה מצומצמת יחסית של שחקנים יהודים מוכרים שהשתמשו בפומבי במונח "רצח עם" ביחס לעזה, ובהם וואלאס שון ("הנסיכה הקסומה") וכוכבת “האקס” האנה איינבינדר, שנעצרה ביום חמישי במחאה נגד ביקורו של ראש הממשלה נתניהו באו"ם. לאחר שחרורה, ביקשה איינבינדר שלא להתמקד במעצרה, אלא במה שכינתה "המלחמה ההרסנית ורצח העם שישראל מנהלת נגד תושבי פלסטין ודרום לבנון". היא כינתה את נתניהו "הקצב מעזה", האשימה את ישראל בתקיפות מתנחלים, בהריסת בתים, בהפצצת בני אדם בשנתם, בהרג, בביזה ובגניבת אדמות, ותקפה את הממשל האמריקני על שהוא מקבל אותו בזרועות פתוחות. “רצח עם הוא הכותרת”, חתמה, "והגיע הזמן שהוא ייפסק".
דמויות יהודיות אחרות בתעשייה, בהן מנדי פטינקין ובמאי "אזור העניין" זוכה האוסקר ג’ונתן גלייזר, מתחו ביקורת על ישראל ועל המלחמה, אך לא השתמשו במונח הזה.
ההתבטאות של ברודי בולטת גם על רקע עמדותיהן של האחיות ארין ושרה פוסטר, הנשים שמאחורי הסדרה, שהביעו לאורך המלחמה תמיכה פומבית בישראל ובקהילות היהודיות. ארין, שהתגיירה לפני נישואיה למפיק המוזיקלי סיימון טיכמן, ושרה סיפרו בעבר כי מאז 7 באוקטובר הן משתמשות בחשבונותיהן ברשתות החברתיות כדי לתמוך בישראל ובעם היהודי. "אנחנו גאות לעמוד מאחורי הדברים שאנחנו מאמינות שהם חשובים ונכונים, ולא מושפעות מדעת הקהל או נרתעות מלשתף בגלוי את עמדותינו", אמרו בריאיון בעבר ל-ynet. ארין אף חתמה על מכתבים פומביים נגד החרמת מוסדות תרבות ישראליים והרחקת ישראל מהאירוויזיון, בעוד שרה תקפה לאחר טבח 7 באוקטובר את מי שנמנעו מלגנות את חמאס.