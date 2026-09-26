אדם ברודי, כוכב "רק לא זה", יוצא נגד ישראל: "מה שקורה בעזה זה רצח עם"

השחקן היהודי, שמגלם רב בלהיט של נטפליקס, התייחס לראשונה באופן פומבי למלחמה: "תרשמו אותי כמי שרוצה פלסטין חופשית". בריאיון הוא הסביר כי עד כה דיבר על הנושא בעיקר בפרטיות והביע תקווה שממשל אמריקני אחר ישנה את מדיניותו. דבריו מגיעים פחות מחודש לפני עליית העונה השלישית ועומדים בניגוד לעמדות הפרו-ישראליות שהביעו יוצרות הסדרה, האחיות ארין ושרה פוסטר