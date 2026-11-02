נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל אירחו היום (שני) בבית הנשיא בירושלים את כוכב הפופ הבריטי בוי ג'ורג', שמבקר בישראל. הזמר הגיע לישראל ויעניק לקהל שתי הופעות, כשאחת מהן תוקדש לקהילת פסטיבל הנובה. בהמשך הערב ביקר בכותל המערבי.

גלריה נשיא המדינה יצחק הרצוג ובוי ג'ורג' ( צילום: חיים צח/לע"מ )

בפגישה סיפר בוי ג'ורג' לנשיא כי תמיכתו בישראל עלתה לו בחברים רבים שניתקו עמו את הקשר. זאת לאחר שבחודש יולי הוציא את השיר We Will Dance Again ("עוד נרקוד"), שמתייחס לביטוי שמזוהה עם שורדי הטבח בפסטיבל הנובה ב-7 באוקטובר, ולצדו יצא קליפ ובו תמונות של צעירים שנרצחו במסיבה. לדבריו, חלקם לא נפרדו ממנו במפורש אלא פשוט השתתקו. הוא אמר שהדבר כאב ועדיין כואב לו, אך הוא מתעקש להמשיך בדרכו.

במהלך האירוע, שהתקיים גם בנוכחות נשיא הקונגרס היהודי העולמי בישראל סילבן אדמס, גיא בסר, בעלים ומנכ"ל לייב ניישן ישראל, וצוותו של בוי ג'ורג', הנשיא הרצוג נשא דברים, הביע את הערכתו לפועלו של בוי ג'ורג' והעניק לו דגם של פרחי כלנית, המסמלים את מתחם הזיכרון ברעים.

נשיא המדינה יצחק הרצוג ובוי ג'ורג' ( צילום: חיים צח/לע"מ )

"בשלוש השנים שחלפו מאז 7 באוקטובר, ישראל ויהודים ברחבי העולם סובלים ממתקפה נוראית של אנטישמיות", אמר הנשיא הרצוג. "בעולמות התרבות, האמנות והמוזיקה, שאמורים לקרב בין בני אדם, ראינו זן מיוחד של אפליה נגד ישראלים ויהודים. אבל אתה, בוי ג'ורג', עמדת בבהירות מוסרית והעברת מסר פשוט ועמוק של הגינות. זה בא לידי ביטוי בשיר החזק שלך We Will Dance Again, שנגע בלבם של אנשים בכל העולם. את הבחירה בחיים מסמלת הכלנית, הפרח של אזור הנובה, שחוזרת לפרוח בנגב בכל חורף. כך גם אנחנו, נחזור שוב ונרקוד שוב. עם ישראל אוהב אותך, ותודה שאתה עומד לצדנו".

בוי ג'ורג' אמר: "השיר We Will Dance Again אילץ אותי להתבגר. כוכב רוקנ'רול אף פעם לא צריך להתבגר, אבל החוויה הזו פקחה את עיניי למה שקורה סביבנו. היא עלתה לי בהרבה חברים, שחלקם אפילו לא נפרדו, אלא פשוט השתתקו. בכל זאת, גם אם הייתי כותב את השיר רק בשביל האנשים שנרצחו בנובה, זו הייתה סיבה מספיק טובה. אבל יש לי סיבה נוספת: מאז שהייתי בן 14 החיים שלי מאוד יהודיים, והם נעשים יהודיים יותר ויותר. אני לא מתחרט על מה שעשיתי, מישהו היה צריך לעשות את זה".

בוי ג'ורג' בכותל המערבי ( צילום: AP Photo/Ohad Zwigenberg )

באירוע בבית הנשיא השתתף גם שורד השבי אלקנה בוחבוט. "עבורי מילות השיר של בוי ג'ורג' הן החיים עצמם", שיתף בוחבוט. "נחטפתי מפסטיבל הנובה, מקום שאנשים באו אליו כדי לחגוג חיים ומוזיקה. ניסו לקחת מאיתנו את החופש שלנו, אבל לא יקחו מאיתנו את הרוח שלנו. היום, אחרי 738 ימים בשבי, אני עומד כאן חופשי. בוי ג'ורג', תודה על החברות שלך ועל הבחירה להביא את המוזיקה שלך לישראל. במעמד זה אני רוצה לומר לך: כן, We will dance again".

מחר הוא צפוי לבקר באתר מסיבת הנובה ברעים, להיפגש עם שורדי הטבח ושורדי שבי ולקיים מסיבת עיתונאים. ב-4 בנובמבר יופיע בהיכל מנורה בתל אביב עם עברי לידר, וב-7 בנובמבר יקיים הופעה נוספת, ויארח את עופר ניסים. אותה הופעה תוקדש כאמור לקהילת הנובה. במסגרת המופע השני נתרמו 1,500 כרטיסים לשורדים ולמשפחות שכולות.

"עם ישראל אוהב אותך, ותודה שאתה עומד לצדנו". מיכל הרצוג, נשיא המדינה יצחק הרצוג ובוי ג'ורג' ( צילום: חיים צח/לע"מ )

סילבן אדמס, נשיא הקונגרס היהודי העולמי בישראל, אמר: "ג'ורג', אתה לא יהודי, אבל העם היהודי ניצב מול חומה של שנאה, חומה מאורגנת של שנאה. כשתוקפים אותנו, אין לנו ברירה אלא להשיב מלחמה. אתה, לעומת זאת, בחרת להצטרף למאבק המוסרי הזה נגד השונאים, ועל כך אנו אסירי תודה לנצח. אנחנו מתרגשים מהשיר המרגש שלך, ומתרגשים באותה מידה מביקורך".