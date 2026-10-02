פסטיבל הסרטים הבינלאומי ה-42 בחיפה הסתיים - ואחרי שבוע עתיר סרטים משובחים מהארץ ומהעולם, הוכרזו הזוכים, ובראשם - "האגר - ארץ" של שמואל ברו שזכה בפרס הסרט הישראלי הטוב ביותר.

גלריה מתוך "האגר" ( צילום: איציק פורטל )

הסרט עוסק בגורלם של יהודי אתיופיה, בהשראת טרגדיה היסטורית. ברו הפיק אותו עם גיל רועה. "הסרט מציג לכידות קולנועית יוצאת דופן, שבה העלילה, הבימוי, משחק האנסמבל, אתרי הצילום והעיצוב האמנותי מתמזגים לכדי שפה חזותית רגשית ועוצמתית", כתבו השופטים ענת עצמון, שריג פקר, הילה מדליה, יעל שוב וג'ורג' אובשבילי. הסרט זכה גם בפרס להישג אמנותי, על הצילום של איציק פורטל, אורי אקרמן, רן אביעד ויורם מילוא.

מתוך "סימנים כחולים" ( צילום: מאי עבאדי-גרבלר )

פרס חבר השופטים לסרט עלילתי התחלק בין שני סרטים ושחקניהם הראשיים זכו גם בפרסי המשחק. הראשון הוא "פנתר כפול", של מרקו כרמל ויואב שוטן גושן, שלפי השופטים "מחזיר לחיים פרק מכונן בחברה הישראלית על מאבק לצדק ושוויון", והשני הוא "סימנים כחולים" של דינה צבי ריקליס, על צעירה שמנסה לחמוק מעברה. יעקב זדה דניאל זכה בפרס השחקן על גילום יעקב אלבז ב"פנתר כפול", דמות שהשופטים תיארו כ"עבריין בעל מצפן מוסרי". נועה אוחיון זכתה בפרס השחקנית על תפקיד איריס ב"סימנים כחולים". צבי ריקליס זכתה גם בפרס התסריט. התסריט שלה מבוסס על ספרה של אמילי מואטי.

מתוך "פנתר כפול" ( צילום: ורד אדיר )

"אני רוצה לספר את הסיפור שלי" של תומר הימן זכה בפרס חבר השופטים לסרט תיעודי. טלי שמיר-ורצברגר ונדן פינס זכו על התחקיר לסרט בפרס התחקיר. לדברי השופטים, גיבור הסרט, שמעון רוטשילד, "הפך שותף פעיל בעיצוב הסרט תוך התעקשות על דיוק הפרטים של החוויה האישית שלו". פרס עמית פלד לסרט הביכורים הוענק ל"הביתה!" של רעות אקרמן. אקרמן כתבה וביימה את הסרט ומככבת בו, והוא מבוסס על אירועים שחוותה בעצמה.

ניצן גלעדי, שהלך לעולמו ביולי, זכה בשני פרסים: סרטו האחרון, "ואהבת", קיבל את הציון לשבח על שם פנינה בלייר, שניתן לסרט שעוסק בסוגיות חברתיות. הסרט הקצר שלו, "נחמה", זכה בפרס הסרט העצמאי הקצר הטוב ביותר. לפי הנהלת הפסטיבל, גלעדי הספיק להשלים את "ואהבת" והתרגש מכך שיוקרן בחיפה. השופטים כתבו שהוא "מהיוצרים הבולטים שפתחו בישראל מרחב לסיפורים להט"בים, והוא המשיך בכך עד הסרט האחרון שלו". על "נחמה", שעוסק בשכול, כתבו שזה "סרט שמביא אל ה-7 באוקטובר עיניים טובות".

"ואהבת" ( צילום: זוהר מוטעין )

בתחרות הסרטים הקצרים, "בשולי הדברים" של יאיר לוריה מבית הספר סם שפיגל זכה בפרס סרט הסטודנטים, ו"פירחו זכרוני" של שירלי נאמן זכה בפרס סרט האנימציה. ציונים לשבח קיבלו "לילה של רציחות בתל אביב" של גיא חליווא, ובקטגוריית האנימציה "גלוג" של אורי גולד ו"בואו נפתור את זה אחת ולתמיד" של שליו בן אליה ומיכאל יעקב בוכשטב.

בתחרות כרמל לקולנוע בינלאומי זכה "מלכה אבודה" הבריטי-אמריקני של לאנס האמר. הסרט עוסק במשפחה שמתמודדת עם מחלת האלצהיימר של האם, ומככבים בו ז'ולייט בינוש וטום קורטני. השופטים בחרו להתייחס במיוחד לקורטני, שגילם את הבעל: "הופעתו המופלאה והמאופקת כאדם המרגיש אבוד מול אובדן אשת חייו היא כיתת אמן במשחק". הסרט הוקרן לראשונה בתחרות הרשמית בפסטיבל ברלין בפברואר. הוא זכה שם בדוב הכסף של חבר השופטים, וקורטני ואנה קלדר-מרשל זכו בדוב הכסף לשחקנים בתפקיד משנה. ציון לשבח בתחרות קיבל "פתאום" של ריוסוקה המגוצ'י, במאי "סע במכונית שלי" שזכה באוסקר. בסרט מככבות וירז'יני אפירה וטאו אוקמוטו.

פרס עוגן הזהב בתחרות מכה גלים הוענק לסרט הסיני "נערה אלמונית", סרט הביכורים של זואו ג'ינג. ציון לשבח קיבל "פעם אחר פעם" של סנדרה וולנר האוסטרית.

בפורום התעשייה של הפסטיבל חולקו מענקים בסכום כולל של כ-150 אלף שקל. בין היתר זכה "ארץ אחיזת עיניים" של איתי עקירב במענק סינמרקט לסרטים בשלבי עבודה, ששוויו עד 20 אלף יורו בשירותי מעבדה דיגיטלית.

מתוך "האהבות שלנו" ( צילום: מיכאל פתאל )

בנוסף, במהלך הפסטיבל הוענק פרס מפעל חיים לבמאי אבי נשר. "האהבות שלנו", סרטו ה-21 של נשר, גם פתח את הפסטיבל. הסרט נוצר בהשראת אירועים אמיתיים ועוקב אחר שבע דמויות שחייהן נשזרים זה בזה מבלי שהן מודעות לכך. כל אחת מהן לכודה במערכת יחסים משונה וכושלת, לעיתים כואבת ולעיתים קומית, ובערב 6 באוקטובר כולן משוכנעות כי זהו היום הגרוע ביותר בחייהן. למחרת, על רקע אירועי 7 באוקטובר והמאבק לשרוד אותם, נאלצות הדמויות להתמודד עם תובנות חדשות על עברן ועל עתידן.