תיאטרון חיפה חשף היום את הרפרטואר לעונת 2026–2027, שבמרכזו שתי הפקות מוזיקליות גדולות: המחזמר הבינלאומי המצליח "עלובי החיים" והמחזמר הישראלי "בילי שוורץ". לצד אלה תציג העונה החדשה מחזאות ישראלית מקורית, קלאסיקות בינלאומיות ועיבודים בימתיים ליצירות מוכרות, בהשתתפות כמה מהשמות הבולטים בעולם התיאטרון הישראלי.

את "עלובי החיים", המבוסס על הרומן מאת ויקטור הוגו, יביים משה קפטן, מנכ"ל התיאטרון ומנהלו האמנותי - שגם היה אחראי על ההפקה האחרונה בהבימה. הליהוק להפקה נמצא בימים אלה בעיצומו וצפוי להסתיים בחודשים הקרובים. "בילי שוורץ", לעומתו, כבר עלה לאחרונה בהפקה משותפת של תיאטרון חיפה ותיאטרון toMix, ומככבות בו אליענה תדהר, טלי אורן ורונה לי שמעון.

גלריה "בילי שוורץ" - פוסטר ( צילום: ערן לוי )

בין ההפקות המסקרנות בעונה החדשה נמצאת הקומדיה המצליחה "אמנות" מאת המחזאית הצרפתייה יסמינה רזה, שתעלה בכיכובם של ליאור אשכנזי, גורי אלפי ודב נבון. המחזה, שזכה להצלחה בינלאומית והועלה בעבר גם בישראל, עוסק בחברות ארוכת שנים שעומדת למבחן בעקבות רכישת ציור. מה שמתחיל כוויכוח על טעם אמנותי מתפתח לעימות משעשע ונוקב שחושף מתחים, יריבויות ואגו בין שלושת החברים.

הפקה בולטת נוספת היא עיבוד בימתי לסרט הקאלט הישראלי "אלכס חולה אהבה" של בועז דוידזון, בכיכובם של סנדרה שדה, אבי גרייניק, אורנה דץ, מיקי גבע, אלה לי להב, גלעד בראון וניב שטרית. את המחזה כותבות עינת ברנובסקי ואילנה ללצ'וק, שגם תביים לצד משה קפטן. העלילה מתרחשת 40 שנה אחרי אירועי הסרט: אלכס ומימי, שהפכו לצמד מוזיקלי ובהמשך התגרשו, נקראים להתאחד למופע חד-פעמי. המפגש המחודש מחזיר אותם לסיפור אהבתם הסוער, ולימים שבהם אלכס הצעיר מצא את עצמו קרוע בין שתי נשים – מימי, בת כיתתו היפה, ולולה, בת דודתו המבוגרת ממנו.

גורי אלפי, דב נבון וליאור אשכנזי ( צילום: שי פרנקו / שרון ברקת / דניאל קמינסקי )

במסגרת הרפרטואר תעלה גם "הילד חולם" של חנוך לוין, מפסגת המחזאות הישראלית, בכיכובה של רוני דלומי בתפקיד הילד. המחזה, שעוסק באובדן, פליטות, אימהות ובכמיהה לחיים ולתקווה, מקבל משמעות מיוחדת לנוכח המציאות הישראלית בשנים האחרונות. את המוזיקה יכתוב עילי בוטנר.

ציפי שביט תככב ב"השדכנית", קומדיה שכתב רמי ורד ויביים משה נאור. במרכזה שדכנית אלמנה שנשארת בלי לקוחות, כשיום אחד מגיע אליה לקוח שחיתנה לפני 40 שנה, ומבקש שתמצא שידוך לבן הגרוש שלו. כדי לא לאבד את הלקוח היחיד שלה, היא מגייסת את הבת שלה והשותפה שלה לדירה להתחזות לנשים שמחפשות שידוך, ולצאת לדייט עם החתן המיועד. הבעיה היא ששתי הצעירות הן זוג שנמצא עמוק בארון.

לצד ההפקות המרכזיות, תכלול העונה גם מחזאות ישראלית מקורית. ב"לא לציטוט", מחזה מאת איתי סגל בכיכובם של עמית רהב ואורלי זילברשץ, עומד במרכז העלילה אורי, עיתונאי צעיר שמגיע לביתו של אריק דנון, כוכב פופ לשעבר שחי כיום בצל תהילת העבר, לצד אשתו והסוכנת שלו. אלא שביקורו של אורי אינו מקרי: הוא נחוש לחשוף את האמת שמסתתרת מאחורי שיר האהבה המפורסם ביותר של דנון.

ציפי שביט ( צילום: אבי מועלם )

את "הקלטה חוזרת", מחזה מאת נגה אשכנזי, יביים אריאל וולף. העלילה עוקבת אחר שתי אחיות, עלמה וטלי, שמפנות את בית ילדותן לאחר מות אימן ומגלות קופסה ובה קלטות המתעדות את הטיפול הזוגי שעברו הוריהן בתחילת שנות ה-90. ההאזנה לקלטות חושפת בפניהן צדדים לא מוכרים של הוריהן ומאלצת אותן לבחון מחדש גם את חייהן: עלמה, שניצבת בפני החלטה גורלית, מנסה לפענח את הבחירות שעשו הוריה בתקווה למצוא תשובות לשאלות שמעסיקות אותה, ואילו טלי, שנמצאת בעיצומם של גירושים כואבים, נדרשת להתמודד עם הבחירות שלה עצמה והשלכותיהן על משפחתה.

גם הקומיקאית והסופרת רביטל ויטלזון יעקבס תעלה בתיאטרון חיפה עם קומדיה חדשה פרי עטה, "חופשת לידה", העוסקת בשני, אם טרייה שמבלה את חופשת הלידה בבית הוריה, ומגלה שתינוק אחד קטן מסוגל להפוך את חייה של משפחה שלמה על הראש.

עוד בין ההצגות שהתיאטרון שואף להעלות העונה: "מאחורי המספרים" מאת ויקטור סבג, על שני אחים מנוכרים שנאלצים לחיות יחד לאחר שאחד מהם משתחרר מהכלא; "הקו החם" מאת גילית קובזה, על פסיכולוגית שמקבלת שיחת מצוקה אנונימית מראש הממשלה; ו"גבר גבר" מאת אורי אוריין ורן דברת, על מאמן אגרוף בישראל של שנות ה-70 שמנסה להציל את המכון שלו באמצעות הכשרת מתאגרף הומו לאליפות הארץ.

משה קפטן ( צילום: יובל חן )

את "הפינה הכי נידחת ביקום", מחזה מאת אמיר זלוטר שנכתב בעקבות "ליל העשרים" של יהושע סובול, יביים גמא פריד בהשתתפות שחקני קבוצת הצעירים "החיפאית". במרכזו במאי צעיר שמנסה להעלות את המחזה בזמן שהמדינה מתפרקת סביבו, ובולענים מסתוריים בולעים ערים שלמות. עוד תעלה "המחווה" מאת אדוה בולה, על שחקנית עבר שחיה במשך שנים בצלו של בעלה, שחקן מפורסם, ומגלה כי לא הוזמנה לערב מחווה שנערך לכבודו.

"הרפרטואר החדש מבטא את השאיפה שלנו ליצור תיאטרון עשיר, מגוון ורלוונטי, שמצד אחד מעניק במה מרכזית למחזאות ישראלית מקורית ולקולות חדשים, ומצד שני מביא אל הבמה הפקות גדולות, מחזות זמר וקלאסיקות אהובות", מסר משה קפטן. "אנחנו גאים לארח בעונה הקרובה שורה יוצאת דופן של שחקנים ויוצרים, לצד השקעה משמעותית בהפקות מקור ובפיתוח הדור הבא של היוצרים. הרפרטואר החדש ממשיך את דרכו של תיאטרון חיפה כמוסד תרבות מוביל, המחבר בין מסורת תיאטרונית רבת שנים לבין יצירה ישראלית עכשווית".

































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מחזאות מתורגמת





אמנות





מאת יסמינה רזה





בימוי משה קפטן





בהשתתפות ליאור אשכנזי, גורי אלפי ודב נבון





קומדיה שנונה ומצחיקה עד דמעות, "אמנות" מוכיחה שלפעמים כל מה שצריך כדי לפרק חברות של שנים הוא... ציור אחד.





כשסרז' רוכש במחיר דמיוני יצירת אמנות מודרנית - ציור לבן כמעט לחלוטין - הוא לא מעלה בדעתו שהרכישה תהפוך לרעידת





אדמה שתטלטל את החברות שלו עם איוון ומארק. מה שמתחיל כוויכוח על טעם באמנות, הופך במהרה לעימות משעשע, חד ואכזרי על אהבה, קנאה, אגו והצורך של כולנו לקבל הכרה. קומדיה אנושית מבריקה על שלושה חברים שמגלים שהחברות ביניהם יקרה הרבה יותר מכל יצירת אמנות.









מחזמר





עלובי החיים





מבוסס על רומן מאת ויקטור הוגו





המחזמר האייקוני "עלובי החיים" חוזר לבמה! אחת מיצירות המופת הגדולות והמרגשות שנכתבו אי פעם - סיפור על אהבה, תקווה, הקרבה וגאולה, שהפך לקלאסיקה על-זמנית וכבש מיליוני צופים ברחבי העולם.





לאחר תשע-עשרה שנות מאסר, ז'אן ולז'אן יוצא לחופשי ונשבע לפתוח דף חדש. אך בעודו מנסה לבנות חיים של חסד ואנושיות, הוא נרדף ללא רחם בידי המפקח ז'אבר, המאמין שהעבר אינו ניתן למחילה. כשולז'אן מקבל תחת חסותו את קוזט היתומה, הוא יוצא למסע שישנה את גורלם של כל הסובבים אותו. על רקע פריז הסוערת של המאה ה-19 נשזרים סיפורי אהבה בלתי אפשריים, חלומות על עתיד טוב יותר ומאבק אמיץ לחירות, עד להתנגשות גורלית שתעמיד את כל גיבורי הסיפור במבחן.





המחזמר המצליח בעולם עולה לבמת תיאטרון חיפה, אחת מיצירות המופת הגדולות והמרגשות שנכתבו אי פעם – סיפור על אהבה, תקווה, הקרבה וגאולה שהפך לקלאסיקה על-זמנית וכבש מיליוני צופים ברחבי העולם.





















בילי שוורץ





תיאטרון חיפה בשיתוף תיאטרון toMix





מוסיקה ופזמונים אוהד חיטמן





מחזה מאת אוהד חיטמן ושירלי דשא





בכיכובן של אליאנה תדהר, טלי אורן, רונה לי שמעון/ מיי פיינגולד





בילי, מזכירה אפרורית במשרד רואי חשבון, מעבירה את ימיה בין טלפונים במשרד לבין לחץ מתמיד מצד אמא שלה, המתעקשת לחתן אותה בכל מחיר. בילי חולמת על חיים אחרים- גדולים, פורצי גבולות, מרגשים ומלאי אהבה. מחזמר ישראלי סוחף, מצחיק ומרגש על חלומות גדולים, אהבה והאומץ לשנות את החיים.













בילבי





קלאסיקת הילדים האהובה בעיבוד חדש לבמה!





מאת נגה אשכנזי





בימוי גמא פריד





על פי ספריה של אסטריד לינדגרן





בילבי גרב-ברך היא הילדה הכי חזקה בעולם, עם שתי צמות ג'ינג'יות, מזוודה מלאה במטבעות זהב, סוס במרפסת וקוף שובב בשם מר נילסון.





כשטומי ואניקה, שני אחים שחייהם מתנהלים תמיד לפי הכללים, פוגשים את בילבי הפרועה והבלתי צפויה, עולמם מתהפך. יחד הם יוצאים להרפתקאות מסעירות, מגלים עולם מלא דמיון, וסוחפים אחריהם את כל העיירה! אלא שלא כולם מרוצים מהמצב החדש - ובמיוחד לא צמד השוטרים שנחושים ללמד את בילבי איך ילדה בגילה אמורה להתנהג.





מחזה מוזיקלי מצחיק וקסום לכל המשפחה, על ילדה אחת מיוחדת שלא מוכנה להיות כמו כולם - ושני ילדים שלומדים בזכותה שגם הם לא חייבים.







