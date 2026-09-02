ג'ון מלקוביץ' חוזר לישראל. השחקן האמריקאי יגיע ב-13 באפריל להיכל התרבות בתל אביב עם המופע The Music Critic ("מבקר המוזיקה"), שבו הוא מגלם מבקר מוזיקה מרושע ומשלב מונולוגים סאטיריים עם ביצועים חיים ליצירות מופת מהקלאסיקה.

גלריה ג'ון מלקוביץ' ( צילום: Chris Pizzello/Invision/AP )

מלקוביץ' והכנר/מלחין אלכסיי איגודסמן העלו את The Music Critic לראשונה כבר ב-2010, ומאז הוא נדד בין אולמות ברחבי העולם. גם הביקורות שהפכו לחומר הגלם של המופע אינן בדיחות שנכתבו במיוחד עבורו: מדובר בטקסטים אמיתיים שפורסמו לאורך השנים על ידי מבקרי מוזיקה.

וכך, בעוד נגנים מבצעים יצירות של מלחינים כמו בטהובן, ברהמס, שופן, שומאן ודביסי, מלקוביץ' נכנס לדמותו של מבקר שאינו חוסך במילים. ברהמס, למשל, זוכה באחת הביקורות לכינוי "מנוול חסר כישרון", בעוד שומאן מוצג כמי שרק מדמיין שהוא מלחין. דביסי אינו ניצל אף הוא, וכך גם דבוז'אק ומלחינים נוספים.

מי שעומד מאחורי הרעיון הוא איגודסמן - כנר, מלחין ובדרן שהיה שותף גם לצמד הקומי-מוזיקלי Igudesman & Joo. לצידו מופיע הפסנתרן היונג-קי ג'ו, ובגרסאות השונות של המופע משתתפים נגנים נוספים. המוזיקה כוללת יצירות של מלחינים מתקופות שונות, מבאך ומוצרט ועד פרוקופייב ופיאצולה.

ג'ון מלקוביץ לצד הכנר אלכסי איגודסמן, מתוך The Music Critic ( צילום: Julia Wesely )

עבור מלקוביץ', מהשחקנים האיקוניים של הקולנוע האמריקני, תהיה זו הפעם השלישית שבה הוא מגיע לישראל במסגרת הופעה או אירוע תרבותי. ב-2008 התארח בפסטיבל הקולנוע הבינלאומי בירושלים, וב-2013 שב לישראל עם "הקומדיה השטנית - וידויו של רוצח סדרתי", שהוצג בפסטיבל אילת למוזיקה קאמרית ובמוזיאון תל אביב לאמנות.