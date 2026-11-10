בשיר את מבקשת ממנו סליחה. זאת שאלה קשה, אבל מאיפה זה בא? הרי נשמע שההורים שלך ואת עשיתם באמת מעל ומעבר.

"אני אגיד בכנות, באמת הרגשנו שניסינו הכול. 27 שנים של מאמצי-על. אני לא מכירה את עצמי שלא תחת העננה הזאת. אבא שלי עזב את העבודה. אני דיברתי וניסיתי לשכנע אותו ללכת לטיפול כזה או אחר. אבל תמיד יש כזה את סימן השאלה: אולי הייתי יכולה יותר. אולי קצת נעלמתי לו כשנולדו לי הילדות. אולי לא שמתי מספיק לב שהוא זעק לעזרה. דיברתי על זה עם הפסיכולוגית שלי, והיא אמרה לי משהו שנתן לי כאפה טובה: 'את יודעת, זה מאוד יהיר ונרקיסיסטי אפילו לחשוב שאם את היית עושה את זה, או את זה, או את זה, אז הוא היה חי, כאילו העולם יקום וייפול עלייך. זה מאוד שחרר אותי".