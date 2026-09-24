הבמאי והתסריטאי יעקב (ינקול) גולדווסר, מיוצרי הקולנוע הישראלי הבולטים של שנות ה-80 וה-90, הלך לעולמו והוא בן 76. גולדווסר פעל במשך יותר משלושה עשורים בקולנוע ובטלוויזיה, ובמהלך הקריירה שלו עסק גם בהפקה ובעריכה. הוא חתום על כמה מהסרטים המזוהים עם הקולנוע הישראלי של התקופה, ובהם "מתחת לאף", "אבא גנוב", "מעבר לים" ו"מקס ומוריס". הלוויתו תתקיים מחר (שישי) ב-10:30 בבית העלמין ירקון.

גלריה ינקול גולדווסר ( צילום: תומריקו )

גולדווסר, יליד תל אביב, החל לעסוק בקולנוע כבר בגיל הנעורים, כששיתף פעולה ביצירת סרטים קצרים עם חברו, יקי יושע, שהפך בהמשך גם הוא לבמאי פעיל.

ב-1982 ביים גולדווסר את סרטו הראשון "מתחת לאף", לפי תסריט שכתב יחד עם חיים מרין. הסרט, בכיכובם של משה איבגי ואורי גבריאל, התבסס על מקרה אמיתי שאירע בתל אביב ב-1976, ובמרכזו גניבת כספת מבניין המשטרה.

ב-1987 ביים גולדווסר את "אבא גנוב", בכיכובו של יהודה בארקן - סרט שהפך לשובר-קופות מקומי ותופעת קאלט. בהמשך יצר את "מעבר לים" (1991) ואת "מקס ומוריס" (1994), שהיה סוג של המשכון ל"מתחת לאף" שכבר זכה גם הוא למעמד פולחני. על "מעבר לים" זכה בפרס הבמאי הטוב ביותר בטקס פרסי האקדמיה הישראלית.

ב-2006 ביים את "אין לה אלוהים". במקביל המשיך לעבוד בטלוויזיה, ובין היתר ביים את "לתפוס את השמיים" ושימש כבמאי הראשי של "מעורב ירושלמי", ששודרה במשך שלוש עונות.

לאורך השנים עסק גולדווסר גם בהוראת קולנוע ובימוי. הוא לימד באוניברסיטת תל אביב, בבית ברל, בבצלאל, בבית הספר לקולנוע סם שפיגל ובמוסדות נוספים.

ב-2018 חזר גולדווסר לקולנוע עם "שרוכים", לפי תסריט של חיים מרין. הסרט עוסק בגדי, צעיר בעל מוגבלות שכלית קלה, שאמו מתה בפתאומיות והוא עובר להתגורר אצל אביו הביולוגי, ראובן. בתפקידים הראשיים שיחקו נבו קמחי ודב גליקמן, שזכה בפרס אופיר על משחקו בסרט.

מתוך "שרוכים" ( צילום: ורד אדיר )

"שרוכים" היה סרט שנגע גם בחייו האישיים של גולדווסר. בנו אורי, שעליו פורסם בעבר כי הוא מתמודד עם פגיעה בזיכרון לטווח קצר וחי בקהילת קישורים, היווה השראה לדמותו של גדי.